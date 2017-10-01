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01.10.2017 08:59  Объединение SUSE Studio и Open Build Service

Компания SUSE объявила о слиянии online-сервисов SUSE Studio и Open Build Service в один продукт SUSE Studio Express. Так как функциональность SUSE Studio во многом пересекается с Open Build Service решено упразднить SUSE Studio как отдельный продукт и сформировать новое комбинированное решение на базе Open Build Service.

Ранее SUSE Studio позиционировался как сервис для формирования сконфигурированной начинки виртуальных серверов и подготовки установочных образов. Open Build Service также позволял формировать образы и дистрибутивы, но как ключевые функции в нём преподносились подготовка, сопровождение и кросс-компиляция пакетов. Для формирования образов в обоих сервисах использовался сборочный инструментарий kiwi. Разделение похожих сервисов было обусловлено разной целевой аудиторией: SUSE Studio был нацелен на продвинутых пользователей, желающих расширить начинку существующих образов дистрибутивов, а Open Build Service позиционировался для разработчиков, собирающих образы для своих продуктов.

После образования SUSE Studio Express сайт SUSE Studio продолжит свою работу, но но его развитие будет заморожено, а новые дистрибутивы и возможности станут размещаться только в SUSE Studio Express. Пользователям SUSE Studio будут предоставлены инструменты для экспорта сборочных файлов kiwi, которые можно буде импортировать в SUSE Studio Express. Новый сервис пока не включает все ранее доступные в SUSE Studio возможности, такие как загрузка в облачные окружения, которые будут постепенно переноситься или отбрасываться (например, не планируется переносить SUSE Gallery и средства тестирования окружения через его запуск на стороне сервиса). Для сборки в SUSE Studio Express уже доступны openSUSE Leap 42.3 и SUSE Linux Enterprise 12 SP3.

Из возможностей SUSE Studio Express отмечается:

  • Новый web-интерфейс для сборки образов, построенный поверх Open Build Service и рассчитанный на квалификацию продвинутных пользователей;
  • Средства для совместной работы над сборкой: пользователь имеет возможность клонировать образ, внести изменения, пройти рецензирование, обновить образ и отправить модификацию оригинальному создателю образа. Также можно создавать шаблоны образов, которые могут использовать другие участники в качестве основы для создания своих образов;
  • Поддержка дополнительных архитектур: помимо ранее доступной в SUSE Studio архитектуры x86-64 в SUSE Studio Express обеспечена поддержка всех архитектур, поддерживаемых в SUSE, включая ARM, i386, Power и z Systems;
  • Платформа развивается как открытый продукт, весь код доступен и разработчики будут принимать изменения от сторонних участников (ранее Open Build Service развивался как открытый продукт, но из кода SUSE Studio был открыт только бэкенд Kiwi, а сам сервис был проприетарным);
  • Со временем в Open Build Service планируется реализовать поддержку дополнительных инструментариев сборки образов;
  • Представлена возможность подготовки образов как части процесса разработки дистрибутивов, включая подготовку и сопровождение релизов и обновлений, а также создание образов для ещё не выпущенных релизов.


  1. Главная ссылка к новости (http://openbuildservice.org/20...)
  2. OpenNews: Новая версия online-конструктора дистрибутивов - SUSE Studio 1.3
  3. OpenNews: Suse Studio - online конструктор дистрибутива
  4. OpenNews: Выпуск системы сборки пакетов Open Build Service 2.7
  5. OpenNews: Выпуск системы сборки пакетов Open Build Service 2.8 с поддержкой технологии Snap
Лицензия: CC-BY
Ключевые слова: obs, suse
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  • 1.1, Аноним, 09:40, 01/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    SSE? Возникнет путаница
     
  • 1.2, Игорь Арбичев, 09:44, 01/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Да ребята, с suse не соскучишься!
     
  • 1.3, Аноним, 09:53, 01/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Ну наконец запилю себе LIBREsuse без проприетарщины и с Linux-libre ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 09:55, 01/10/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    О нет, они отрубили возможность делать ISO-образы, ну зашибись.
     
     
  • 2.6, Аноним, 10:01, 01/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Оно и хорошо, меньше последователей Попова будет.
     
     
  • 3.7, Аномномномнимус, 11:20, 01/10/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет же. Собрать кривыми руками перебив копирайты всё ещё можно. Плохо именно тем, кому, например, нужно например заменить стопицот виндовых машин во многих регионах
     
  • 1.8, Аноним, 11:28, 01/10/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Делают всё, чтобы даже самые упёртые фанаты этого странного дистрибутива сказали... весь текст скрыт [показать]
     

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