01.10.2017 08:59  Объединение SUSE Studio и Open Build Service

Компания SUSE объявила о слиянии online-сервисов SUSE Studio и Open Build Service в один продукт SUSE Studio Express. Так как функциональность SUSE Studio во многом пересекается с Open Build Service решено упразднить SUSE Studio как отдельный продукт и сформировать новое комбинированное решение на базе Open Build Service. Ранее SUSE Studio позиционировался как сервис для формирования сконфигурированной начинки виртуальных серверов и подготовки установочных образов. Open Build Service также позволял формировать образы и дистрибутивы, но как ключевые функции в нём преподносились подготовка, сопровождение и кросс-компиляция пакетов. Для формирования образов в обоих сервисах использовался сборочный инструментарий kiwi. Разделение похожих сервисов было обусловлено разной целевой аудиторией: SUSE Studio был нацелен на продвинутых пользователей, желающих расширить начинку существующих образов дистрибутивов, а Open Build Service позиционировался для разработчиков, собирающих образы для своих продуктов. После образования SUSE Studio Express сайт SUSE Studio продолжит свою работу, но но его развитие будет заморожено, а новые дистрибутивы и возможности станут размещаться только в SUSE Studio Express. Пользователям SUSE Studio будут предоставлены инструменты для экспорта сборочных файлов kiwi, которые можно буде импортировать в SUSE Studio Express. Новый сервис пока не включает все ранее доступные в SUSE Studio возможности, такие как загрузка в облачные окружения, которые будут постепенно переноситься или отбрасываться (например, не планируется переносить SUSE Gallery и средства тестирования окружения через его запуск на стороне сервиса). Для сборки в SUSE Studio Express уже доступны openSUSE Leap 42.3 и SUSE Linux Enterprise 12 SP3. Из возможностей SUSE Studio Express отмечается: Новый web-интерфейс для сборки образов, построенный поверх Open Build Service и рассчитанный на квалификацию продвинутных пользователей;

Средства для совместной работы над сборкой: пользователь имеет возможность клонировать образ, внести изменения, пройти рецензирование, обновить образ и отправить модификацию оригинальному создателю образа. Также можно создавать шаблоны образов, которые могут использовать другие участники в качестве основы для создания своих образов;

Поддержка дополнительных архитектур: помимо ранее доступной в SUSE Studio архитектуры x86-64 в SUSE Studio Express обеспечена поддержка всех архитектур, поддерживаемых в SUSE, включая ARM, i386, Power и z Systems;

Платформа развивается как открытый продукт, весь код доступен и разработчики будут принимать изменения от сторонних участников (ранее Open Build Service развивался как открытый продукт, но из кода SUSE Studio был открыт только бэкенд Kiwi, а сам сервис был проприетарным);

Со временем в Open Build Service планируется реализовать поддержку дополнительных инструментариев сборки образов;

Представлена возможность подготовки образов как части процесса разработки дистрибутивов, включая подготовку и сопровождение релизов и обновлений, а также создание образов для ещё не выпущенных релизов.



