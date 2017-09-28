28.09.2017 13:35  Выпуск Erlang-OTP 20.1

Доступен релиз функционального языка программирования Erlang 21.0, нацеленного на разработку распределённых отказоустойчивых приложений, обеспечивающих параллельную обработку запросов в режиме реального времени. Язык получил распространение в таких областях, как телекоммуникации, банковские системы, электронная коммерция, компьютерная телефония и организация мгновенного обмена сообщениями. Одновременно выпущен релиз OTP 21.0 (Open Telecom Platform) - сопутствующего набора библиотек и компонентов для разработки распределённых систем на языке Erlang. В новой версии расширена поддержка алгоритмов генерации и проверки электронной подписи, обновлена версия PCRE, добавлены новые функции управления очередями ввода/вывода, переработан модуль zlib.



