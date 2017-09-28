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28.09.2017 13:35  Выпуск Erlang-OTP 20.1

Доступен релиз функционального языка программирования Erlang 21.0, нацеленного на разработку распределённых отказоустойчивых приложений, обеспечивающих параллельную обработку запросов в режиме реального времени. Язык получил распространение в таких областях, как телекоммуникации, банковские системы, электронная коммерция, компьютерная телефония и организация мгновенного обмена сообщениями. Одновременно выпущен релиз OTP 21.0 (Open Telecom Platform) - сопутствующего набора библиотек и компонентов для разработки распределённых систем на языке Erlang.

В новой версии расширена поддержка алгоритмов генерации и проверки электронной подписи, обновлена версия PCRE, добавлены новые функции управления очередями ввода/вывода, переработан модуль zlib.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.erlang.org/news/115...)
  2. OpenNews: Релиз Erlang/OTP 20.0
  3. OpenNews: Релиз Erlang/OTP 19.0
  4. OpenNews: Релиз Erlang/OTP 18.3
  5. OpenNews: Выпуск Erlang/OTP 18.0
Автор новости: YetAnotherOnanym
Тип: Программы
Ключевые слова: erlang
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  • 1, Аноним, 23:16, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    21.0 или 20.1 всё таки?
     

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