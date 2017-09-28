The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

28.09.2017 13:13  Выпуск растрового графического редактора Krita 3.3

Доступен релиз растрового графического редактора Krita 3.3, развиваемого для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Для установки подготовлены самодостаточные образы в форматах AppImage и Snap для Linux (для Ubuntu ожидается появление пакетов в PPA), а также бинарные сборки для macOS и Windows.

Ключевые улучшения:

  • Расширена поддержка платформы Windows, в том числе реализована возможность использования Windows 8 event API для работы с перьевым вводом N-Trig, доступным в некоторых ноутбуках Dell, HP и Acer;
  • Переработана функциональность отображения с задействованием механизмов аппаратного ускорения. Добавлена возможность использования библиотеки Angle в Windows вместо прямого обращения к OpenGL, т.е. теперь можно использовать Direct3D через прослойку;
  • Устранены визуальные артефакты, возникающие на экранах с высокой плотностью пикселей (Hi-DPI);
  • Обеспечен перенос заголовка при вставке изображений через буфер обмена;
  • Во время загрузки налажен процесс загрузки режимов смешивания и преднастроек кистей;
  • До самого свежего выпуска обновлён плагин GMIC для Linux и Windows. Настройка пути к плагину упразднена и плагин загружается из директории с исполняемым файлом krita или подкаталога gmic;
  • Добавлено определение типа файла по содержимому для устранения проблем, когда jpeg-файл сохранён с расширением png;
  • Цветовые каналы в формате 16- и 32-разрядных чисел с плавающей запятой при экспорте изображения в PNG теперь преобразуются в 16-разрядные целые;
  • Добавлена возможность сохранения в PNG-файле данных о канале прозрачности, даже если в самом изображении нет прозрачных пикселей;
  • Обеспечено корректное обновление списка файлов после изменения;
  • Добавлены новые опции командной строки: "--nosplash" для запуска без заставки, "--canvasonly" для запуска с отображением только содержимого холста, "--fullscreen" для запуска в полноэкранном режиме и "--workspace Workspace" для запуска на заданном виртуальном рабочем столе;
  • Опция "Выделить Всё" перед выделением всего изображения теперь вначале отменяет прошлые выделенные области;
  • Добавлена возможность расширения области выделения за границы холста;
  • Проведена оптимизация производительности, устранены излишние операции чтения конфигурации, что сократило время создания миниатюр для слоёв и ускорило операции рисования при отключенном аппаратном ускорении;
  • В macOS отключено аппаратное ускорение вывода для GPU AMD, так как оно приводило к зависаниям при сохранении PNG и JPG.


  1. Главная ссылка к новости (https://krita.org/en/item/krit...)
  2. OpenNews: Релиз растрового графического редактора Krita 3.2
  3. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 3.1.3
  4. OpenNews: Выпуск Krita 3.1.2 с поддержкой звука в средствах создания анимации
  5. OpenNews: Релиз растрового графического редактора Krita 3.1
  6. OpenNews: Релиз графического редактора Krita 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: krita
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 13:26, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Здорово, дочь любит рисовать !
     
     
  • 2.2, Анонимус_б6_выпуск_3, 14:20, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    лист бумаги+карандаш/кисть/мел уже не катят в современном мире?
     
     
  • 3.3, A.Stahl, 14:30, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    С высоты моего нехудожественного дивана кажется что рисование на бумаге и с помощью компьютера очень разные дисциплины и не могут свободно заменяться друг на друга.
     
     
  • 4.8, Anonymoustus, 14:58, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > С высоты моего нехудожественного дивана кажется что рисование на бумаге и с
    > помощью компьютера очень разные дисциплины и не могут свободно заменяться друг
    > на друга.

    Могут творчески соединяться и взаимодополняться.

     
  • 3.4, Аноним, 14:30, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    И это тоже любит, и чаще с карандашом и бумагой, но иногда и за комп хочется, по... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.10, a1x, 15:05, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В компе есть Ctrl+Z.
     
  • 3.11, Аноним84701, 15:11, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > лист бумаги+карандаш/кисть/мел уже не катят в современном мире?

    Но таки при желании порисовать красками -- граф. таблет + рисовалка намного практичнее.
    Очень уж упрощается отмывка "художницы"  (и не только) от краски после рисования ;)


     
  • 1.5, Владислав Нимченко, 14:32, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Лучший. Я не знаю ни одного проприетарного графического редактора, который бы развивался так быстро.
     
     
  • 2.7, Anonymoustus, 14:51, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Лучший. Я не знаю ни одного проприетарного графического редактора, который бы развивался
    > так быстро.

    Они так давно развились, что в них уже почти нечего добавить. Например: https://en.wikipedia.org/wiki/Corel_Painter#History

    И ещё:

    https://www.artweaver.de/en

    https://www.artrage.com/

    и т. д.

     
  • 2.9, Аноним, 15:03, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Развитие просто шокирующее ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.12, Анончик, 15:18, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Лучший. Я не знаю ни одного проприетарного графического редактора, который бы развивался
    > так быстро.

    Увы, до того же Clip Studio Paint крите ещё пилить и пилить.

     
  • 1.6, Ogust Biller, 14:50, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    одно время на компе жили Гимп и Крита, пока не стало ясно что Крита мне больше нравится. Осталась только она :)
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor