28.09.2017 13:13  Выпуск растрового графического редактора Krita 3.3

|
|
|
|
|
|
|
|3.3, A.Stahl, 14:30, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
|
С высоты моего нехудожественного дивана кажется что рисование на бумаге и с помощью компьютера очень разные дисциплины и не могут свободно заменяться друг на друга.
|
|
|
|4.8, Anonymoustus, 14:58, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> С высоты моего нехудожественного дивана кажется что рисование на бумаге и с
> помощью компьютера очень разные дисциплины и не могут свободно заменяться друг
> на друга.
Могут творчески соединяться и взаимодополняться.
|
|3.11, Аноним84701, 15:11, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> лист бумаги+карандаш/кисть/мел уже не катят в современном мире?
Но таки при желании порисовать красками -- граф. таблет + рисовалка намного практичнее.
Очень уж упрощается отмывка "художницы" (и не только) от краски после рисования ;)
|
|
|
|2.12, Анончик, 15:18, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Лучший. Я не знаю ни одного проприетарного графического редактора, который бы развивался
> так быстро.
Увы, до того же Clip Studio Paint крите ещё пилить и пилить.
|