28.09.2017 13:13  Выпуск растрового графического редактора Krita 3.3

Доступен релиз растрового графического редактора Krita 3.3, развиваемого для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Для установки подготовлены самодостаточные образы в форматах AppImage и Snap для Linux (для Ubuntu ожидается появление пакетов в PPA), а также бинарные сборки для macOS и Windows. Ключевые улучшения: Расширена поддержка платформы Windows, в том числе реализована возможность использования Windows 8 event API для работы с перьевым вводом N-Trig, доступным в некоторых ноутбуках Dell, HP и Acer;

Переработана функциональность отображения с задействованием механизмов аппаратного ускорения. Добавлена возможность использования библиотеки Angle в Windows вместо прямого обращения к OpenGL, т.е. теперь можно использовать Direct3D через прослойку;

Устранены визуальные артефакты, возникающие на экранах с высокой плотностью пикселей (Hi-DPI);

Обеспечен перенос заголовка при вставке изображений через буфер обмена;

Во время загрузки налажен процесс загрузки режимов смешивания и преднастроек кистей;

До самого свежего выпуска обновлён плагин GMIC для Linux и Windows. Настройка пути к плагину упразднена и плагин загружается из директории с исполняемым файлом krita или подкаталога gmic;

Добавлено определение типа файла по содержимому для устранения проблем, когда jpeg-файл сохранён с расширением png;

Цветовые каналы в формате 16- и 32-разрядных чисел с плавающей запятой при экспорте изображения в PNG теперь преобразуются в 16-разрядные целые;

Добавлена возможность сохранения в PNG-файле данных о канале прозрачности, даже если в самом изображении нет прозрачных пикселей;

Обеспечено корректное обновление списка файлов после изменения;

Добавлены новые опции командной строки: "--nosplash" для запуска без заставки, "--canvasonly" для запуска с отображением только содержимого холста, "--fullscreen" для запуска в полноэкранном режиме и "--workspace Workspace" для запуска на заданном виртуальном рабочем столе;

Опция "Выделить Всё" перед выделением всего изображения теперь вначале отменяет прошлые выделенные области;

Добавлена возможность расширения области выделения за границы холста;

Проведена оптимизация производительности, устранены излишние операции чтения конфигурации, что сократило время создания миниатюр для слоёв и ускорило операции рисования при отключенном аппаратном ускорении;

В macOS отключено аппаратное ускорение вывода для GPU AMD, так как оно приводило к зависаниям при сохранении PNG и JPG.



