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28.09.2017 12:12  Компания Adobe выпустила Brackets 1.11, открытый редактор для web-разработчиков

Компания Adobe представила релиз текстового редактора Brackets 1.11, предназначенного для редактирования JavaScript, HTML и CSS. Код Brackets написан с использованием Chromium Embedded Framework (CEF) и web-технологий (JavaScript, HTML и CSS). Код распространяется под лицензией MIT. Редактор оформлен в виде обособленного десктоп-приложения, для установки которого подготовлены пакеты для Linux, macOS и Windows.

Brackets поддерживает режим Live-разработки, при котором редактируемый контент (JavaScript, HTML и CSS) по мере изменения сразу отображается в синхронизированном с редактором окне браузера - разработчик может изменять содержимое и сразу наблюдать к каким последствиям приводят данные изменения. Отладка также может выполняться синхронно с браузером, разработчик может установить точку останова или откатиться на шаг назад при просмотре результатов. Имеется встроенная поддержка препроцессоров LESS и SCSS. В интерфейсе применяется система контекстно-зависимых инструментов, появляющихся по мере необходимости в основном окне разработки. Для расширения возможностей редактора развивается система дополнений.

Новая версия интересна обеспечением полной поддержки платформы Linux, для которой теперь доступны все заявленные возможности. В Brackets 1.11 также добавлена поддержка всех конструкций, определённых в стандарте ECMAScript 6 (ES2015), обеспечен вывод подсказок быстрого ввода для всех классов, методов, функций и герераторов. Реализован режим проверки кода JavaScript с использованием ESLint.

  1. Главная ссылка к новости (http://blog.brackets.io/2017/0...)
  2. OpenNews: Компания Adobe представила Brackets 1.0, открытый редактор для web-разработчиков
  3. OpenNews: Компания Adobe прекращает выпуск Flash для Android и развивает открытый редактор для Web-приложений
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: brackets, adobe
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  • 1.1, Аноним, 12:17, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Господи, какой ненужный кусок овна.
     
     
  • 2.8, Анонимен, 12:44, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Не только овна, но и трельца с одолеем.
     
  • 1.2, Аноним, 12:24, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Дримвивер для хипстеров?
     
  • 1.3, Аноним, 12:27, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    чем оно лучше sublime?
     
     
  • 2.4, Аноним, 12:29, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Саблайм уже открыл исходники и стал бесплатным?
     
     
  • 3.7, Аноним, 12:43, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да срать же на эти исходники и бесплатность. Речь о функционале.
     
  • 1.5, YetAnotherOnanym, 12:30, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Адоб - хуже майкрософта. Если продуктами мелкомягких ещё можно пользоваться в резиновых перчатках, то от кирпичных творений лучше вообще держаться подальше.
     
  • 1.6, Pavstyuk, 12:39, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Не понимаю агрессии. Я пользуюсь этим редактором уже год. Все устраивает. Я доволен. Наконец-то Adobe поворачивается лицом к Linux и open source.
     
     
  • 2.9, Аноним, 12:50, 28/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    У таких компаний как Adobe, Microsoft и Oracle нет лица Каким боком их не повер... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, iPony, 12:53, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Во, вот это линуксоидам радости навалило от Adobe.
    Воть что всякие электроны/хромиумы делают.
     

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