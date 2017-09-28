28.09.2017 12:12  Компания Adobe выпустила Brackets 1.11, открытый редактор для web-разработчиков

Компания Adobe представила релиз текстового редактора Brackets 1.11, предназначенного для редактирования JavaScript, HTML и CSS. Код Brackets написан с использованием Chromium Embedded Framework (CEF) и web-технологий (JavaScript, HTML и CSS). Код распространяется под лицензией MIT. Редактор оформлен в виде обособленного десктоп-приложения, для установки которого подготовлены пакеты для Linux, macOS и Windows.

Brackets поддерживает режим Live-разработки, при котором редактируемый контент (JavaScript, HTML и CSS) по мере изменения сразу отображается в синхронизированном с редактором окне браузера - разработчик может изменять содержимое и сразу наблюдать к каким последствиям приводят данные изменения. Отладка также может выполняться синхронно с браузером, разработчик может установить точку останова или откатиться на шаг назад при просмотре результатов. Имеется встроенная поддержка препроцессоров LESS и SCSS. В интерфейсе применяется система контекстно-зависимых инструментов, появляющихся по мере необходимости в основном окне разработки. Для расширения возможностей редактора развивается система дополнений.

Новая версия интересна обеспечением полной поддержки платформы Linux, для которой теперь доступны все заявленные возможности. В Brackets 1.11 также добавлена поддержка всех конструкций, определённых в стандарте ECMAScript 6 (ES2015), обеспечен вывод подсказок быстрого ввода для всех классов, методов, функций и герераторов. Реализован режим проверки кода JavaScript с использованием ESLint.



