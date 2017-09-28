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28.09.2017 11:11  Facebook сменил лицензию на GraphQL и выпустил React 16

Следом за сменой лицензии на проекты React, Jest, Flow и Immutable.js, компания Facebook сообщила о перелицензировании спецификации языка формирования запросов GraphQL и связанных с ней эталонных реализаций. Отныне GraphQL будет распространяться в рамках соглашения Open Web Foundation Agreement (OWFa) v1.0, а GraphQL.js и клиентский фреймворк Relay под лицензиями MIT. Соглашение OWFa рассчитано на распространение открытых стандартов, развиваемых совместно представителями различных сообществ и компаний. Применение OWFa позволяет создавать реализации GraphQL без отчисления роялти и даёт возможность другим организациям принимать участие в развитии стандарта.

Также представлен JavaScript-фреймворк для построения пользовательских интерфейсов React 16, который стал первым выпуском после смены лицензии с BSD+Patent на MIT. Выпуск примечателен полной переработкой внтуренностей при сохранении публичного API и полноценной поддержкой отрисовки в асинхронном режиме, позволяющей обрабатывать большое число компонентов без блокировки основного потока выполнения.

В новой версии также повышены требования к возможностям JavaScript, необходимым для применения фреймворка. В частности, в число обязательных переведена поддержка типов Map и Set, а также вызов requestAnimationFrame. Из новых возможностей отмечены: режим потоковой отрисвоки на стороне сервера (ReactDOMServer.renderToNodeStream), поддержка возвращения компонентами render массивов и строк, расширение средств обработки ошибок, поддержка декларативной отрисовки поддеревьев через другие DOM-узлы при помощи ReactDOM.createPortal() и поддержка передачи нестандартных атрибутов в React DOM.

  1. Главная ссылка к новости (https://code.facebook.com/post...)
  2. OpenNews: Facebook открыл фреймворки для построения интерфейса: Litho, React Fiber, Relay Modern и React VR
  3. OpenNews: Доступна распределённая графо-ориентированная СУБД Dgraph 0.4
  4. OpenNews: Проект RethinkDB представил Horizon, открытую альтернативу Firebase
  5. OpenNews: Facebook представил новый язык формирования запросов GraphQL
  6. OpenNews: Facebook объявил о перелицензировании React, Jest, Flow и Immutable.js
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: graphql, license
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  • 1, Мать драконов, 11:29, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    React 16 - огонь! Порталы - нужная вещь.
     
  • 2, anonymous, 12:48, 28/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    люди плиз киньте ссылку на hello world на react для тех кто его не знает!
    может какие-то видео уроки или уроки на сайте... js знаю на среднем уровне, без новомодных промисов
     

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