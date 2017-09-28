28.09.2017 11:11  Facebook сменил лицензию на GraphQL и выпустил React 16

Следом за сменой лицензии на проекты React, Jest, Flow и Immutable.js, компания Facebook сообщила о перелицензировании спецификации языка формирования запросов GraphQL и связанных с ней эталонных реализаций. Отныне GraphQL будет распространяться в рамках соглашения Open Web Foundation Agreement (OWFa) v1.0, а GraphQL.js и клиентский фреймворк Relay под лицензиями MIT. Соглашение OWFa рассчитано на распространение открытых стандартов, развиваемых совместно представителями различных сообществ и компаний. Применение OWFa позволяет создавать реализации GraphQL без отчисления роялти и даёт возможность другим организациям принимать участие в развитии стандарта.

Также представлен JavaScript-фреймворк для построения пользовательских интерфейсов React 16, который стал первым выпуском после смены лицензии с BSD+Patent на MIT. Выпуск примечателен полной переработкой внтуренностей при сохранении публичного API и полноценной поддержкой отрисовки в асинхронном режиме, позволяющей обрабатывать большое число компонентов без блокировки основного потока выполнения.

В новой версии также повышены требования к возможностям JavaScript, необходимым для применения фреймворка. В частности, в число обязательных переведена поддержка типов Map и Set, а также вызов requestAnimationFrame. Из новых возможностей отмечены: режим потоковой отрисвоки на стороне сервера (ReactDOMServer.renderToNodeStream), поддержка возвращения компонентами render массивов и строк, расширение средств обработки ошибок, поддержка декларативной отрисовки поддеревьев через другие DOM-узлы при помощи ReactDOM.createPortal() и поддержка передачи нестандартных атрибутов в React DOM.



