24.09.2017 14:23  Релиз открытой биллинговой системы Ubilling 0.8.5

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Доступен релиз открытой биллинговой системы Ubilling 0.8.5 Valhalla, выступающий надстройкой над Stargazer, свободной системы учёта и авторизации в локальных, домашних и офисных сетях. Код Ubilling написан на PHP и распространяется под лицензией GPLv2. Для предварительного ознакомления с системой запущен демонстрационный web-интерфейс.
Основные изменения в новом выпуске:
- alter.ini: добавлена новая опция PON_USERLINK_CHECK, включающая сверку связанных с ONU пользователей и реального состояния FDB OLT.
- alter.ini: добавлена новая опция WIFICPE_ENABLED, включающая учет клиентского WiFi CPE.
- alter.ini: добавлена необязательная опция WIFICPE_TARIFFMASK, устанавливающая маску имени тарифа для пользователей, для которых требуется учет CPE.
- alter.ini: добавлена новая опция MACVEN_CACHE, включающая кэширование идентификаторов производителей оборудования.
- alter.ini: добавлена новая опция RESETHARD, осуществляющая принудительный сброс, даже неактивных пользователей.
- billing.ini: добавлены опции WGET_PATH, TAR_PATH и GZIP_PATH, устанавливающие путь к исполняемым файлам wget, tar и gzip.
- Модуль «Поиск пользователей»: добавлена опция поиска по всем полям профиля.
- Модуль «Профиль пользователя»: возвращено оповещение о отсутствии прав доступа.
- Модуль «Профиль пользователя»: оптимизировано быстродействие. Теперь работает от 1.5 до 5 раз быстрее в зависимости от окружения.
- УКВ: отчет по пользователям, которые должны быть на комплексных тарифных планах, теперь показывает только активных пользователей.
- Модуль «Состояние системы»: добавлена возможность просмотра текущего состояния, очистки и статистики подсистемы кэширования.
- Модуль «Дополнительные примечания»: теперь использует кэширование при загрузке данных для каждого scope.
- Модуль «Asterisk»: добавлено прогрессивное кэширование. При поступлении звонка в Asterisk кэш модуля очищается.
- Модуль «Интеграция с AskoziaPBX»: теперь реагирует на необязательную опцию ASKOZIA_CONTROLGROUPS, указывающую группы особого контроля.
- Модуль «ПОНизатор»: при просмотре текущего кеша FDB добавлена возможность выявления несоответствия связанных пользователей.
- Модуль «Сигнал БС Mikrotik»: полностью переписан, многократно ускорен и теперь для опроса устройств использует RemoteAPI.
- Модуль «Сигнал БС Mikrotik»: просмотр сигналов из модуля профиля отображает базу на основании соответствия MAC адреса пользователя в FDB таблице устройств.
- Новый модуль «Пользовательское WiFi оборудование»: позволяет вести нормальный учет CPE, AP и связей между ними и пользователями.
- Модуль «Объявления»: добавлена колонка с количеством ознакомленных с объявлением администраторов.
- Модуль «Проверка целостности пользователя»: проведён рефакторинг, добавлена нормальная починка проблем с nethosts.
- Модуль «Склад»: исправлена генерация QR-кодов для исходящих операций.
- Опрос коммутаторов при помощи SNMP: добавлена возможность хранить отдельно собственные шаблоны опроса, которые сохраняются после установки обновления и имеют приоритет перед интегрированными шаблонами.
- Опрос коммутаторов при помощи SNMP: добавлены шаблоны для D-Link DGS-1100-10/ME, TP-LINK TL-SG3210, TL-SG2008 и DELL PowerConnect 3548
- Глобально: серьезно переработана подсистема кэширования. Добавлена возможность использовать Redis для хранения кэша.
- Глобально: в подсистеме кэширования ограничено месяцем (2592000=60*60*24*30 максимальное и применяемое по умолчанию время кэширования. Ключи кэша приведены в читаемый вид.
- Глобально: добавлена возможность написания модулей на Brainfuck.
- Кабинет пользователя: модуль «Изменение тарифа» теперь реагирует на опцию SHOW_SPEED.
- RemoteAPI: новый вызов mtsigmonpoll, производящий опрос опрос оборудования имеющий описание MTSIGMON
- OpenPayz: налажена работа фронтенда qiwi.
- OpenPayz: добавлен бекенд для платежной системы coin.com.ua.
- UBinstaller: собраны новые бинарные пакеты для FreeBSD 11.1 amd64 (внутри уже экспериментально PHP 7.0).
- VLANGen: Исправлено взаимодействие с ONU (описание, перезагрузка).