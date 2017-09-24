24.09.2017 14:23  Релиз открытой биллинговой системы Ubilling 0.8.5

Доступен релиз открытой биллинговой системы Ubilling 0.8.5 Valhalla, выступающий надстройкой над Stargazer, свободной системы учёта и авторизации в локальных, домашних и офисных сетях. Код Ubilling написан на PHP и распространяется под лицензией GPLv2. Для предварительного ознакомления с системой запущен демонстрационный web-интерфейс. Основные изменения в новом выпуске: alter.ini: добавлена новая опция PON_USERLINK_CHECK, включающая сверку связанных с ONU пользователей и реального состояния FDB OLT.

alter.ini: добавлена новая опция WIFICPE_ENABLED, включающая учет клиентского WiFi CPE.

alter.ini: добавлена необязательная опция WIFICPE_TARIFFMASK, устанавливающая маску имени тарифа для пользователей, для которых требуется учет CPE.

alter.ini: добавлена новая опция MACVEN_CACHE, включающая кэширование идентификаторов производителей оборудования.

alter.ini: добавлена новая опция RESETHARD, осуществляющая принудительный сброс, даже неактивных пользователей.

billing.ini: добавлены опции WGET_PATH, TAR_PATH и GZIP_PATH, устанавливающие путь к исполняемым файлам wget, tar и gzip.

Модуль «Поиск пользователей»: добавлена опция поиска по всем полям профиля.

Модуль «Профиль пользователя»: возвращено оповещение о отсутствии прав доступа.

Модуль «Профиль пользователя»: оптимизировано быстродействие. Теперь работает от 1.5 до 5 раз быстрее в зависимости от окружения.

УКВ: отчет по пользователям, которые должны быть на комплексных тарифных планах, теперь показывает только активных пользователей.

Модуль «Состояние системы»: добавлена возможность просмотра текущего состояния, очистки и статистики подсистемы кэширования.

Модуль «Дополнительные примечания»: теперь использует кэширование при загрузке данных для каждого scope.

Модуль «Asterisk»: добавлено прогрессивное кэширование. При поступлении звонка в Asterisk кэш модуля очищается.

Модуль «Интеграция с AskoziaPBX»: теперь реагирует на необязательную опцию ASKOZIA_CONTROLGROUPS, указывающую группы особого контроля.

Модуль «ПОНизатор»: при просмотре текущего кеша FDB добавлена возможность выявления несоответствия связанных пользователей.

Модуль «Сигнал БС Mikrotik»: полностью переписан, многократно ускорен и теперь для опроса устройств использует RemoteAPI.

Модуль «Сигнал БС Mikrotik»: просмотр сигналов из модуля профиля отображает базу на основании соответствия MAC адреса пользователя в FDB таблице устройств.

Новый модуль «Пользовательское WiFi оборудование»: позволяет вести нормальный учет CPE, AP и связей между ними и пользователями.

Модуль «Объявления»: добавлена колонка с количеством ознакомленных с объявлением администраторов.

Модуль «Проверка целостности пользователя»: проведён рефакторинг, добавлена нормальная починка проблем с nethosts.

Модуль «Склад»: исправлена генерация QR-кодов для исходящих операций.

Опрос коммутаторов при помощи SNMP: добавлена возможность хранить отдельно собственные шаблоны опроса, которые сохраняются после установки обновления и имеют приоритет перед интегрированными шаблонами.

Опрос коммутаторов при помощи SNMP: добавлены шаблоны для D-Link DGS-1100-10/ME, TP-LINK TL-SG3210, TL-SG2008 и DELL PowerConnect 3548

Глобально: серьезно переработана подсистема кэширования. Добавлена возможность использовать Redis для хранения кэша.

Глобально: в подсистеме кэширования ограничено месяцем (2592000=60*60*24*30 максимальное и применяемое по умолчанию время кэширования. Ключи кэша приведены в читаемый вид.

Глобально: добавлена возможность написания модулей на Brainfuck.

Кабинет пользователя: модуль «Изменение тарифа» теперь реагирует на опцию SHOW_SPEED.

RemoteAPI: новый вызов mtsigmonpoll, производящий опрос опрос оборудования имеющий описание MTSIGMON

OpenPayz: налажена работа фронтенда qiwi.

OpenPayz: добавлен бекенд для платежной системы coin.com.ua.

UBinstaller: собраны новые бинарные пакеты для FreeBSD 11.1 amd64 (внутри уже экспериментально PHP 7.0).

VLANGen: Исправлено взаимодействие с ONU (описание, перезагрузка).



