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24.09.2017 14:23  Релиз открытой биллинговой системы Ubilling 0.8.5

Доступен релиз открытой биллинговой системы Ubilling 0.8.5 Valhalla, выступающий надстройкой над Stargazer, свободной системы учёта и авторизации в локальных, домашних и офисных сетях. Код Ubilling написан на PHP и распространяется под лицензией GPLv2. Для предварительного ознакомления с системой запущен демонстрационный web-интерфейс.

Основные изменения в новом выпуске:

  • alter.ini: добавлена новая опция PON_USERLINK_CHECK, включающая сверку связанных с ONU пользователей и реального состояния FDB OLT.
  • alter.ini: добавлена новая опция WIFICPE_ENABLED, включающая учет клиентского WiFi CPE.
  • alter.ini: добавлена необязательная опция WIFICPE_TARIFFMASK, устанавливающая маску имени тарифа для пользователей, для которых требуется учет CPE.
  • alter.ini: добавлена новая опция MACVEN_CACHE, включающая кэширование идентификаторов производителей оборудования.
  • alter.ini: добавлена новая опция RESETHARD, осуществляющая принудительный сброс, даже неактивных пользователей.
  • billing.ini: добавлены опции WGET_PATH, TAR_PATH и GZIP_PATH, устанавливающие путь к исполняемым файлам wget, tar и gzip.
  • Модуль «Поиск пользователей»: добавлена опция поиска по всем полям профиля.
  • Модуль «Профиль пользователя»: возвращено оповещение о отсутствии прав доступа.
  • Модуль «Профиль пользователя»: оптимизировано быстродействие. Теперь работает от 1.5 до 5 раз быстрее в зависимости от окружения.
  • УКВ: отчет по пользователям, которые должны быть на комплексных тарифных планах, теперь показывает только активных пользователей.
  • Модуль «Состояние системы»: добавлена возможность просмотра текущего состояния, очистки и статистики подсистемы кэширования.
  • Модуль «Дополнительные примечания»: теперь использует кэширование при загрузке данных для каждого scope.
  • Модуль «Asterisk»: добавлено прогрессивное кэширование. При поступлении звонка в Asterisk кэш модуля очищается.
  • Модуль «Интеграция с AskoziaPBX»: теперь реагирует на необязательную опцию ASKOZIA_CONTROLGROUPS, указывающую группы особого контроля.
  • Модуль «ПОНизатор»: при просмотре текущего кеша FDB добавлена возможность выявления несоответствия связанных пользователей.
  • Модуль «Сигнал БС Mikrotik»: полностью переписан, многократно ускорен и теперь для опроса устройств использует RemoteAPI.
  • Модуль «Сигнал БС Mikrotik»: просмотр сигналов из модуля профиля отображает базу на основании соответствия MAC адреса пользователя в FDB таблице устройств.
  • Новый модуль «Пользовательское WiFi оборудование»: позволяет вести нормальный учет CPE, AP и связей между ними и пользователями.
  • Модуль «Объявления»: добавлена колонка с количеством ознакомленных с объявлением администраторов.
  • Модуль «Проверка целостности пользователя»: проведён рефакторинг, добавлена нормальная починка проблем с nethosts.
  • Модуль «Склад»: исправлена генерация QR-кодов для исходящих операций.
  • Опрос коммутаторов при помощи SNMP: добавлена возможность хранить отдельно собственные шаблоны опроса, которые сохраняются после установки обновления и имеют приоритет перед интегрированными шаблонами.
  • Опрос коммутаторов при помощи SNMP: добавлены шаблоны для D-Link DGS-1100-10/ME, TP-LINK TL-SG3210, TL-SG2008 и DELL PowerConnect 3548
  • Глобально: серьезно переработана подсистема кэширования. Добавлена возможность использовать Redis для хранения кэша.
  • Глобально: в подсистеме кэширования ограничено месяцем (2592000=60*60*24*30 максимальное и применяемое по умолчанию время кэширования. Ключи кэша приведены в читаемый вид.
  • Глобально: добавлена возможность написания модулей на Brainfuck.
  • Кабинет пользователя: модуль «Изменение тарифа» теперь реагирует на опцию SHOW_SPEED.
  • RemoteAPI: новый вызов mtsigmonpoll, производящий опрос опрос оборудования имеющий описание MTSIGMON
  • OpenPayz: налажена работа фронтенда qiwi.
  • OpenPayz: добавлен бекенд для платежной системы coin.com.ua.
  • UBinstaller: собраны новые бинарные пакеты для FreeBSD 11.1 amd64 (внутри уже экспериментально PHP 7.0).
  • VLANGen: Исправлено взаимодействие с ONU (описание, перезагрузка).


  1. Главная ссылка к новости (http://ubilling.net.ua/?module...)
  2. OpenNews: Выпуск открытой биллинговой системы ABillS 0.76
  3. OpenNews: Релиз открытой биллинговой системы Ubilling 0.8.0
Автор новости: ivan34
Тип: Программы
Ключевые слова: billing, ubilling
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  • 1, A.Stahl, 20:18, 24/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    >Модуль «ПОНизатор»:
    >добавлена возможность написания модулей на Brainfuck.

    Обожаю новости про Ubilling. Небольшой лучик добра и радости в мире блобов, запретов, багов и Явы.

     

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