22.09.2017 11:44  Новые лицензии для открытого кода: LIL и Zero

Представлена первая версия новой открытой лицензии LIL, автор которой попытался создать минималистичную пермиссивную лицензию, составленную из ясных и простых формулировок, понятных как юристу, так и обывателю, и настолько компактную, насколько это позволяют юридические нормы. Ключевым отличием от уже существующих компактных пермиссивных лицензией ISC и MIT является учёт современных реалий с патентами - по аналогии с лицензией Apache в LIL обозначена передача прав использование запатентованных технологий, связанных с открываемым кодом. LIL позволяет разработчикам при открытии кода обойтись без публикации дополнительного патентного соглашения, а пользователей и авторов модификаций защищает от возможных патентных претензий со стороны других участников разработки открытого проекта. Ещё одним отличием от MIT является явное упоминание, что любые модификации, переданные авторам приложения, могут быть включены в состав оригинального приложения на условиях текущей лицензии. Пункт о снятии ответственности с авторов за вызванные приложением проблемы дополнен определением отсутствия обязательств по оказанию поддержки и выпуску обновлений. Несколько дней назад также предложена ещё одна лицензия для распространения кода - Zero, которая нацелена на разработчиков, которые с одной стороны хотят развивать код своего проекта в открытом доступе, но с другой стороны желают стимулировать компании для покупки коммерческих версий или открытию своих наработок, связанных с заимствованным кодом. Zero базируется на пермиссивной лицензии BSD, которая дополнена пунктом, что код можно свободно использовать и модифицировать только в некоммерческих целях, а для включения в коммерческие продукты предоставляется возможность использования кода только ограниченное время, после истечения которого предлагается два варианта: покупка коммерческой лицензии или открытие кода коммерческого продукта под лицензией BSD. Условия выбираются лицензиаром и представлены в виде двух разных форм лицензии Zero - Noncommercial Public License и Reciprocal Public License.