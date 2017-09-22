22.09.2017 11:44  Новые лицензии для открытого кода: LIL и Zero

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|2.10, VoDA, 12:24, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>>Ещё одним отличием от MIT является определение, что любые модификации, переданные авторам оригинального приложения, могут быть включены в состав приложения на условиях этой же лицензии.
> Вообще непонятно что это значит.
Не требуется подписания соглашения между автором патча и авторами оригинала для включения в мэйнстрим.
Для проектов под MIT, Apache license и GPL требуется явная передача прав на код команде или компании производящей мэйнстрим.
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|1.3, jOKer, 11:51, 22/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Шикарно! Zero - это, на первый взгляд, именно то, что (мне) надо. Смущает только российская Фемида...
Вопрос к Знатокам: реально ли в России у ответчика забрать часть денежных средств, которые он благополучно нажил незаконно эксплуатируя интеллектуальную собственность открытую по данной лицензии?
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|2.6, jOKer, 12:08, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Как я понимаю, только для коммерческих компаний, наваривающих на нем определенную прибыль.
С учетом того, что "свободный софт — программное обеспечение, пользователи которого имеют права («свободы») на его неограниченную установку, запуск, свободное использование, изучение, распространение и изменение (совершенствование), а также распространение копий и результатов изменения", можно сказать, что в случае Zero, все перечисленные признаки свободы применимы только при условии некоммерческого использования.
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|3.9, Admino, 12:22, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Как я понимаю, только для коммерческих компаний, наваривающих на нем определенную прибыль.
> С учетом того, что "свободный софт — программное обеспечение, пользователи которого
> имеют права («свободы») на его неограниченную установку, запуск, свободное
> использование, изучение, распространение и изменение (совершенствование), а также распространение
> копий и результатов изменения", можно сказать, что в случае Zero, все
> перечисленные признаки свободы применимы только при условии некоммерческого использования.
А дальше прочитать не смог?
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