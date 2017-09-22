The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

22.09.2017 11:44  Новые лицензии для открытого кода: LIL и Zero

Представлена первая версия новой открытой лицензии LIL, автор которой попытался создать минималистичную пермиссивную лицензию, составленную из ясных и простых формулировок, понятных как юристу, так и обывателю, и настолько компактную, насколько это позволяют юридические нормы. Ключевым отличием от уже существующих компактных пермиссивных лицензией ISC и MIT является учёт современных реалий с патентами - по аналогии с лицензией Apache в LIL обозначена передача прав использование запатентованных технологий, связанных с открываемым кодом.

LIL позволяет разработчикам при открытии кода обойтись без публикации дополнительного патентного соглашения, а пользователей и авторов модификаций защищает от возможных патентных претензий со стороны других участников разработки открытого проекта. Ещё одним отличием от MIT является явное упоминание, что любые модификации, переданные авторам приложения, могут быть включены в состав оригинального приложения на условиях текущей лицензии. Пункт о снятии ответственности с авторов за вызванные приложением проблемы дополнен определением отсутствия обязательств по оказанию поддержки и выпуску обновлений.

Несколько дней назад также предложена ещё одна лицензия для распространения кода - Zero, которая нацелена на разработчиков, которые с одной стороны хотят развивать код своего проекта в открытом доступе, но с другой стороны желают стимулировать компании для покупки коммерческих версий или открытию своих наработок, связанных с заимствованным кодом.

Zero базируется на пермиссивной лицензии BSD, которая дополнена пунктом, что код можно свободно использовать и модифицировать только в некоммерческих целях, а для включения в коммерческие продукты предоставляется возможность использования кода только ограниченное время, после истечения которого предлагается два варианта: покупка коммерческой лицензии или открытие кода коммерческого продукта под лицензией BSD. Условия выбираются лицензиаром и представлены в виде двух разных форм лицензии Zero - Noncommercial Public License и Reciprocal Public License.

  1. Главная ссылка к новости (https://medium.com/licensezero...)
  2. OpenNews: Проектам Apache запрещено использование кода с вариантом лицензии BSD от Facebook
  3. OpenNews: Лицензии GPLv3 исполнилось 10 лет
  4. OpenNews: Критерии присуждения компаниям статуса Open Source (введение термина Open Core)
  5. OpenNews: Основатели MySQL начали продвижение лицензии BSL, как альтернативы Open Core
  6. OpenNews: Canonical и модель разработки Open Core
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: license
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 11:49, 22/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Вообще непонятно что это значит ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, VoDA, 12:24, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Ещё одним отличием от MIT является определение, что любые модификации, переданные авторам оригинального приложения, могут быть включены в состав приложения на условиях этой же лицензии.
    > Вообще непонятно что это значит.

    Не требуется подписания соглашения между автором патча и авторами оригинала для включения в мэйнстрим.

    Для проектов под MIT, Apache license и GPL требуется явная передача прав на код команде или компании производящей мэйнстрим.

     
     
  • 3.13, Аноним, 12:42, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Каких прав? Имущественных? Эксклюзивное или неэксклюзивное?
     
  • 1.2, Аноним, 11:50, 22/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Больше лицензий богу лицензий Когда все это юридическое мракобесие закончитс... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, rshadow, 13:04, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Прекрасно что юристы тоже опенсорсят! Больше опенсорса во все сферы!
     
  • 1.3, jOKer, 11:51, 22/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Шикарно! Zero - это, на первый взгляд, именно то, что (мне) надо. Смущает только российская Фемида...

    Вопрос к Знатокам: реально ли в России у ответчика забрать часть денежных средств, которые он благополучно нажил незаконно эксплуатируя интеллектуальную собственность открытую по данной лицензии?

     
     
  • 2.12, Аноним, 12:27, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Врядли Пример из еще одной свободной страны Была не однократно нарушена GPL ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, Аноним, 11:56, 22/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Zero - это несвободная лицензия.
     
     
  • 2.5, Аноним, 12:07, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Zero лишь комбинирует свойства копилефт, пермиссивных и связок копилефт коммерч... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, Аноним, 13:37, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Абсолютная ложь GPL не запрещает коммерческое использование, в отличии от Zero... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, jOKer, 12:08, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Как я понимаю, только для коммерческих компаний, наваривающих на нем определенную прибыль.

    С учетом того, что "свободный софт — программное обеспечение, пользователи которого имеют права («свободы») на его неограниченную установку, запуск, свободное использование, изучение, распространение и изменение (совершенствование), а также распространение копий и результатов изменения", можно сказать, что в случае Zero, все перечисленные признаки свободы применимы только при условии некоммерческого использования.

     
     
  • 3.9, Admino, 12:22, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Как я понимаю, только для коммерческих компаний, наваривающих на нем определенную прибыль.
    > С учетом того, что "свободный софт — программное обеспечение, пользователи которого
    > имеют права («свободы») на его неограниченную установку, запуск, свободное
    > использование, изучение, распространение и изменение (совершенствование), а также распространение
    > копий и результатов изменения", можно сказать, что в случае Zero, все
    > перечисленные признаки свободы применимы только при условии некоммерческого использования.

    А дальше прочитать не смог?

     
  • 3.19, Аноним, 13:34, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Неограниченное при условии - это так неограниченно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, Admino, 12:21, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    По какому определению? Четыре свободы исполняются, например.
     
     
  • 3.16, Аноним, 12:57, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Свобода использования в любых целях не исполняется.
     
  • 2.11, testt, 12:24, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это же по сути лицензия как сейчас у Qt.
     
     
  • 3.18, Аноним, 13:33, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет, не по сути По сути у них применяется GPL и LGPL, а также продажа исключен... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 12:17, 22/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ліл!
     
     
  • 2.14, VINRARUS, 12:46, 22/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    ліл
     
  • 1.15, Аноним, 12:55, 22/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    WTFPL же ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.20, Аноним, 13:37, 22/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Есть мит, есть гпл, их вполне достаточно. Клятые проприетарщики.
     
  • 1.22, Аноним, 13:39, 22/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот вам и пример того, что "открытый" вообще рядом со Свободным не стоит.
     
  • 1.23, Ilya Indigo, 13:42, 22/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ...два варианта: покупка коммерческой лицензии или открытие кода коммерческого продукта под лицензией BSD

    Я тут вижу только 1 адекватный вариант.

     
  • 1.24, Аноним, 13:47, 22/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Точняк Весь софт уже форкнули и перефоркнули и переперефоркнули, теперь давайте... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor