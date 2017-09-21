21.09.2017 18:35  Компания Red Hat приняла новые патентные обязательства

Компания Red Hat объявила об обновлении обязательств в отношении принадлежащих компании патентов, которых зарегистрировано более двух тысяч. Red Hat обязуется не предпринимать каких-либо действий против любых нарушителей патентов, если связанные с патентами технологии используются в открытом ПО. В отличие от прошлого варианта, в новом обязательстве область неприменения патентного воздействия расширено на ПО, распространяемое под любой лицензией, одобренной организацией OSI. Т.е. отныне обязательства распространяются и на пермиссивные открытые лицензии.



