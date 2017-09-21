The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

21.09.2017 18:35  Компания Red Hat приняла новые патентные обязательства

Компания Red Hat объявила об обновлении обязательств в отношении принадлежащих компании патентов, которых зарегистрировано более двух тысяч. Red Hat обязуется не предпринимать каких-либо действий против любых нарушителей патентов, если связанные с патентами технологии используются в открытом ПО. В отличие от прошлого варианта, в новом обязательстве область неприменения патентного воздействия расширено на ПО, распространяемое под любой лицензией, одобренной организацией OSI. Т.е. отныне обязательства распространяются и на пермиссивные открытые лицензии.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/abou...)
  2. OpenNews: IBM использует неприкосновенные патенты против открытого ПО (дополнено)
  3. OpenNews: IBM пояснила ситуацию с упоминанием неприкосновенных патентов
  4. OpenNews: Лидер Debian предложил добиться соответствия требованиям Фонда СПО к полностью свободным дистрибутивам
  5. OpenNews: Компания Tesla Motors разрешила использование своих патентов всем желающим
  6. OpenNews: Google и Microsoft договорились о прекращении патентной войны
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: redhat, patent
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним, 18:39, 21/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Я напишу программу под лицензией BSD , а потом закрою её
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor