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18.09.2017 13:22  22 сентября в Калуге состоится XIV конференции разработчиков свободных программ

22-24 сентября 2017 года в городе Калуга состоится четырнадцатая конференция разработчиков свободных программ, в работе которой примут участие ведущие разработчики свободных программ из России и других стран. Конференция ставит цель наладить личные контакты между специалистами, обсудить перспективы развития свободного программного обеспечения, инициировать новые проекты. Для участия в конференции в качестве слушателя необходимо до 21 сентября выслать заявку по электронной почте conference@lists.altlinux.org. Организационные взносы для участников конференции не предусмотрены. С программой конференции можно познакомиться на данной странице.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.basealt.ru/about/n...)
Автор новости: Michael Shigorin
Тип: К сведению
Ключевые слова: conference
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