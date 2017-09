18.09.2017 12:02  Выпуск панели Dash to Dock 61 с поддержкой оформления кнопок в стиле Unity

Доступен релиз панели Dash to Dock 61, которая выполнена в виде расширения к оболочке GNOME Shell. Проект примечателен тем, что на его основе построена панель Ubuntu Dock, которая будет поставляться в Ubuntu 17.10 вместо оболочки Unity. Ubuntu Dock главным образом отличается настройками по умолчанию и необходимостью использования иного имени для организации обновления с учётом специфики поставки через основной репозиторий Ubuntu, а разработка функциональных изменений производится в рамках основного проекта Dash to Dock. Выпуск Dash to Dock 61 примечателен обеспечением поддержки недавно вышедшего рабочего стола GNOME Shell 3.26 и реализацией опционального режима, позволяющего стилизовать внешний вид пиктограмм запущенных приложений под оформление Unity 7 за счёт отображения вокруг картинки дополнительной фоновой области, подсвеченной цветом, преобладающим на пиктограмме. В новой версии также обновлены переводы на русский язык.