18.09.2017 12:02  Выпуск панели Dash to Dock 61 с поддержкой оформления кнопок в стиле Unity

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|3.18, Адекват, 15:18, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Без какой нибудь темы значков это выглядит в стиле 2005 года
Сделать так, чтобы обновления ничего больше никогда не ломали ?
Нееее лучше вот это сделать.
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|1.3, уке, 12:19, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+5 +/–
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Новость из двух абзацев и в каждом всё примечательно.
Синонимы:
броский, видный, достойный внимания, достопримечательный, заметный, замечательный, заслуживающий внимания, знаменательный, интересный, курьезный, любопытный, небезынтересный, представляющий интерес, привлекающий внимание, приметный
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|1.4, proud_anon, 12:36, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
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Коротко о главном: Новостей на сегодня нет, но как передают наши внештатные корреспонденты вышло какое-то расширение для гнома. Кто это, и почему нет ажиотажа, нам доподлинно не известно. Наша редакция продолжает внимательно следить за развитием событий.
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|5.10, Всем Анонимам Аноним, 13:56, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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А если вы не заметили, то обычно как минимум половина тут пишующих точно знают как все должно быть и сходу выносят определение другим. В результате нередко получается длинное дерево комментариев в стиле -"да ты дурак", - "да ты сам дурак". Плюс нередко вылезает какой-то чудик и гнобит всех за мелкие ошибки в русском языке. В общем, академическая обстановка обычно
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|6.20, румпельштильцхен next, 16:47, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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африканцы - народ вообще говоря странный. вообще говоря глубоко плевать кто как считает правильным, ибо правильно так, как мне удобно работать, и чьё то мнение даже в последнюю очередь не интересует ни разу. но нет, будут бесноваться и с пеной доказывать за тайлинг или против. ну пусть будет и та возможность и другая и каждый выберет то, что хочет, а все "персональные феншуи" останутся искренне вашими )))))))))
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|5.13, Rizado, 14:36, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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Всё зависит от текущих потребностей. Кому-то нужно одно окно на весь экран, а кому-то несколько. Но только очень ограниченные граждане считают свою точку зрения единственно верной.
Когда я работал в СМИ, мне приходилось оперативно отслеживать актуальные темы новостей и что пишут конкуренты. Наши разработчики написали для этого свой скрипт, он обновлял данные несколько раз в минуту. И под это дело у меня был второй монитор в 23 дюйма.
Сейчас мне не нужно смотреть в несколько окон сразу, так что предпочитаю разворачивать на весь экран.
Как будет через месяц - одному Ктулху известно... Но, повторюсь, не стоит считать свою точку зрения единственно верной.
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