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18.09.2017 12:02  Выпуск панели Dash to Dock 61 с поддержкой оформления кнопок в стиле Unity

Доступен релиз панели Dash to Dock 61, которая выполнена в виде расширения к оболочке GNOME Shell. Проект примечателен тем, что на его основе построена панель Ubuntu Dock, которая будет поставляться в Ubuntu 17.10 вместо оболочки Unity. Ubuntu Dock главным образом отличается настройками по умолчанию и необходимостью использования иного имени для организации обновления с учётом специфики поставки через основной репозиторий Ubuntu, а разработка функциональных изменений производится в рамках основного проекта Dash to Dock.

Выпуск Dash to Dock 61 примечателен обеспечением поддержки недавно вышедшего рабочего стола GNOME Shell 3.26 и реализацией опционального режима, позволяющего стилизовать внешний вид пиктограмм запущенных приложений под оформление Unity 7 за счёт отображения вокруг картинки дополнительной фоновой области, подсвеченной цветом, преобладающим на пиктограмме. В новой версии также обновлены переводы на русский язык.



  1. Главная ссылка к новости (https://micheleg.github.io/das...)
  2. OpenNews: В тестовых сборках Ubuntu 17.10 по умолчанию задействована панель Ubuntu Dock
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Solus 3 и рабочего стола Budgie 10.4
  4. OpenNews: Ubuntu 17.10 перейдёт на Wayland по умолчанию и вернёт кнопки в правый угол окна
  5. OpenNews: Скрипт для стилизации GNOME под оформление Unity, Windows и macOS
  6. OpenNews: Доступен рабочий стол Budgie 10.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dashtodock, unity
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  • 1.1, Аноним, 12:11, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    стильно модно молодежно
    новаторство
     
     
  • 2.2, Vlad, 12:19, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Без какой нибудь темы значков это выглядит в стиле 2005 года
     
     
  • 3.18, Адекват, 15:18, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Без какой нибудь темы значков это выглядит в стиле 2005 года

    Сделать так, чтобы обновления ничего больше никогда не ломали ?
    Нееее лучше вот это сделать.

     
  • 2.21, rshadow, 17:24, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    походу сарказм на сайте не в моде
     
  • 1.3, уке, 12:19, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Новость из двух абзацев и в каждом всё примечательно.
    Синонимы:
    броский, видный, достойный внимания, достопримечательный, заметный, замечательный, заслуживающий внимания, знаменательный, интересный, курьезный, любопытный, небезынтересный, представляющий интерес, привлекающий внимание, приметный
     
  • 1.4, proud_anon, 12:36, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Коротко о главном: Новостей на сегодня нет, но как передают наши внештатные корреспонденты вышло какое-то расширение для гнома. Кто это, и почему нет ажиотажа, нам доподлинно не известно. Наша редакция продолжает внимательно следить за развитием событий.
     
  • 1.5, Аноним, 12:43, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Концепция перекрывающих друг друга окон отвратительна Поэтому и возникает необх... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, Аноним, 12:55, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А как надо Вот у меня практически все приложения запущены в maximize-моде, т е ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.7, Аноним, 12:58, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тайлинг нужно использовать и только его
     
     
  • 4.9, Аноним, 13:33, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Зачем мне ваш тайлинг, если я работаю в данный момент с одной программой и мне о... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.10, Всем Анонимам Аноним, 13:56, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А если вы не заметили, то обычно как минимум половина тут пишующих точно знают как все должно быть и сходу выносят определение другим. В результате нередко получается длинное дерево комментариев в стиле -"да ты дурак", - "да ты сам дурак". Плюс нередко вылезает какой-то чудик и гнобит всех за мелкие ошибки в русском языке. В общем, академическая обстановка обычно
     
     
  • 6.20, румпельштильцхен next, 16:47, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    африканцы - народ вообще говоря странный. вообще говоря глубоко плевать кто как считает правильным, ибо правильно так, как мне удобно работать, и чьё то мнение даже в последнюю очередь не интересует ни разу. но нет, будут бесноваться и с пеной доказывать за тайлинг или против. ну пусть будет и та возможность и другая и каждый выберет то, что хочет, а все  "персональные феншуи" останутся искренне вашими )))))))))
     
  • 5.11, Аноним, 14:31, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ну так и сделай её на весь экран В отдельном воркспейсе Задолбали уже хипстеры... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.16, Аноним, 14:56, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Концепция перекрывающих друг друга воркспейсов отвратительна.
     
  • 5.13, Rizado, 14:36, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Всё зависит от текущих потребностей. Кому-то нужно одно окно на весь экран, а кому-то несколько. Но только очень ограниченные граждане считают свою точку зрения единственно верной.
    Когда я работал в СМИ, мне приходилось оперативно отслеживать актуальные темы новостей и что пишут конкуренты. Наши разработчики написали для этого свой скрипт, он обновлял данные несколько раз в минуту. И под это дело у меня был второй монитор в 23 дюйма.
    Сейчас мне не нужно смотреть в несколько окон сразу, так что предпочитаю разворачивать на весь экран.
    Как будет через месяц - одному Ктулху известно... Но, повторюсь, не стоит считать свою точку зрения единственно верной.
     
     
  • 6.14, Аноним, 14:47, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так никто не мешает в тайлинге делать окно на весь экран Речь о том, что там по... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 13:28, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Раньше ради этой панельки слева целое Unity космонафт пилил, сейчас же просто ле... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Mr. Cake, 14:53, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Панелька-то панелькой. А вот нормального мержа заголовка развёрнутого окна с верхней панелью в гном так и не завезли. pixel-saver пользуется gtk-cпецифичным костылём, который не работает в wayland и выпилен в GTK4 - https://github.com/deadalnix/pixel-saver/issues/32
     
  • 1.12, Аноним, 14:33, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Фон у кнопочек поменяли? Вау, крутотень!
     
  • 1.17, dimcha, 15:02, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    чёта нипахоже
     
  • 1.19, kknight, 16:39, 18/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Давайте теперь писать новости про каждый вышедший плазмоид, что уж.
     

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