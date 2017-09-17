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17.09.2017 23:01  Релиз дистрибутива Manjaro Linux 17.0.5

Доступен выпуск дистрибутива Manjaro Linux 17.0.5, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (1.9 Гб), GNOME (1.6 Гб) и Xfce (1.6 Гб). При участии сообщества дополнительно подготовлены сборки с Cinnamon и i3.

Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжен графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы.

В новом выпуске поставляется новая версия пакетного менеджера Pamac 6 с поддержкой категоризированной структуры меню на основе метаданных AppStream, также используемых в интерфейсах управления пакетами GNOME Software и Plasma Discover. В инсталляторе Calamares решены проблемы с Btrfs и локалями. Обновлены версий программ, в том числе в поставку включены свежие обновления ядра Linux 4.9, X.org-сервера 1.19, Mesa, Bluez и gcc 7.2, KDE Plasma 5.1, KDE-Apps 17.08.

Расширены возможности инструментария Manjaro Tools. В программе для настройки оборудования MHWD обеспечена более эффективная работа с исполняемыми файлами libglx. Обновлены темы оформления. В Manjaro Settings Manager (MSM) добавлена возможность установки и удаления доступных вариантов пакетов с ядром Linux (всего предлагается 12 вариантов ядер с 3.10 по 4.13). Улучшена работа альтернативного сетевого установщика Manjaro-Architect, работающего в консольном режиме.



  1. Главная ссылка к новости (https://manjaro.org/2017/09/16...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Manjaro Linux 17.0.3
  3. OpenNews: Выпуск дистрибутива Manjaro Linux 17.0.2
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 17.0
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 16.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: manjaro
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  • 1.1, Аноним, 23:18, 17/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Arch для самых маленьких?
     
     
  • 2.4, Дуплик, 23:40, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Судя по тому, что дистр с плазмой -- для дошкольников.
     
  • 1.2, DerRoteBaron, 23:29, 17/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    KDE 5.1? o_O
    Наверное, таки 5.10?
    И ещё совершенно не понятна идея LTS ядра в Rolling-дистрибутиве, хотя они хотя бы варианты более свежих ядер предлагают
     
     
  • 2.6, Аноним, 23:53, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > KDE 5.1? o_O Наверное, таки 5.10?

    А это не одно и тоже? o_O

     
     
  • 3.7, я, 00:05, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Восприму вопрос серьезно. Нет, это не одно и то же.. Так как после 5.9 идет 5.10
     
  • 1.3, Аноним, 23:38, 17/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Эх, а ведь завтра в школу - не успею затестить.
     
  • 1.5, vpdatlant, 23:51, 17/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    зря вы так, манджаро как и убунта дистрибутив для работы, установи и делай свои дела, а не собирай суп набор а потом еще и вари, причем не смотря на то, что все готово заранее, мощностей арча никто не отменял
     
     
  • 2.8, я, 00:07, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Просвети про мощностя. Я прост Арч не пробовал ни разу  
     
     
  • 3.9, vpdatlant, 00:10, 18/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну после перехода с убунты меня радует пакмен, структура пакетов арча и билдскрипты аура, и (сугубо мое личное мнение) скорость работы и стабильность системы. Плюс ролинг обновления с неожиданной стабильностью компонентов и приложений, кроме дебиана я в debbase такого нигде не встречал.
     

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