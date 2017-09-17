17.09.2017 09:26  Поставляемые в составе ядра Linux прошивки будут вынесены в отдельный репозиторий

Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman) представил набор изменений для ядра Linux 4.14, в котором осуществлён вынос из основного ядра набора прошивок, поставляемых в каталоге "firmware/". Прошивки будут перемещены в репозиторий linux-firmware, развиваемый независимо от основного архива с кодом ядра и служащий для формирования одноимённого пакета, рекомендованного для установки пользователям.

По сути, решено объединить в одном месте разрозненные прошивки, часть которых поставлялась в архиве с ядром, а часть в пакете linux-firmware. Набор прошивок в ядре продолжал поставляться по историческим причинам, но не обновлялся с 2013 года, в котором вся связанная с прошивками активность была перемещена в репозиторий linux-firmware, который ныне рассматривается как актуальный источник прошивок. Решение по выносу прошивок было согласовано несколько лет назад на конференции разработчиков ядра Linux в Бостоне, но для его воплощения в жизнь не доходили руки.



