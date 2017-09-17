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17.09.2017 09:26  Поставляемые в составе ядра Linux прошивки будут вынесены в отдельный репозиторий

Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman) представил набор изменений для ядра Linux 4.14, в котором осуществлён вынос из основного ядра набора прошивок, поставляемых в каталоге "firmware/". Прошивки будут перемещены в репозиторий linux-firmware, развиваемый независимо от основного архива с кодом ядра и служащий для формирования одноимённого пакета, рекомендованного для установки пользователям.

По сути, решено объединить в одном месте разрозненные прошивки, часть которых поставлялась в архиве с ядром, а часть в пакете linux-firmware. Набор прошивок в ядре продолжал поставляться по историческим причинам, но не обновлялся с 2013 года, в котором вся связанная с прошивками активность была перемещена в репозиторий linux-firmware, который ныне рассматривается как актуальный источник прошивок. Решение по выносу прошивок было согласовано несколько лет назад на конференции разработчиков ядра Linux в Бостоне, но для его воплощения в жизнь не доходили руки.

  1. Главная ссылка к новости (https://lkml.org/lkml/2017/9/1...)
  2. OpenNews: Исследование безопасности прошивок встраиваемых устройств
  3. OpenNews: Инициатива по созданию единой коллекции обновлений прошивок для Linux
  4. OpenNews: Выполнение rm -rf / может привести к неработоспособности UEFI-прошивки ноутбука
  5. OpenNews: Релиз flashrom 0.9.5, универсальной утилиты для перепрошивки Flash-чипов
  6. OpenNews: Выявлена скрытая возможность отключения подсистемы Intel ME
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: linux, firmware
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  • 1, Аноним, 09:32, 17/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Отпадет ли теперь необходимость в "полностью свободном" ядре от FSF?
     
     
  • 2, mimocrocodile, 09:36, 17/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Нет конечно они там сорцы патчат во всю
     
  • 3, Аноним, 09:40, 17/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Аллилуйя!
    Джвадцать лет ждали.
     
  • 4, ., 10:34, 17/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    вот это правильно, это по-нашему! Ничего, что драйвера в ядре в общем-то отлаживаются с конкретной версией прошивки - оракл и редхат как-нибудь разберутся, какую именно бэкпортить, а остальное лошье пусть ставит самое наираспоследнее и не выпендривается.

    заниматься угадавом, какую именно версию фирмвари надо ядру двухмесячной давности - незачем, за вас уже решили что вам оно не надо.

     

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