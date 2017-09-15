15.09.2017 17:45  Обновление набора системных руководств Linux man-pages 4.13

>> Ещё бы их всех локализировали...

> А кто вам мешает это сделать? Делайте, а мы посмотрим. Так и ждал, кто же задаст подобный банальный вопрос и предложение это сделать самому, что бы ответить ещё более банальнее.

Мешает мне плохое знание английского языка, и по этой причине я не могу это сделать сам!

А вот те, кто хорошо знают английский язык и могут это сделать, те говорят, что это не нужно, ну или спрашивают - зачем.

