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15.09.2017 17:45  Обновление набора системных руководств Linux man-pages 4.13

Майкл Керриск, мэйнтейнер проекта man-pages, анонсировал версию 4.13 коллекции страниц руководства man для Linux. Как указывает Майкл, в процесс подготовки данной версии внесли вклад около 40 участников, суммарно было внесено более 350 изменений, среди которых можно отметить добавление пяти страниц. кроме того, все 1028 существующих страницы претерпели различные правки.

Краткий обзор изменений:

  • Добавлена документация, касающаяся некоторых ранее не документированных аспектов реализации POSIX threads API:
    • Добавлены страницы pthread_mutexattr_setrobust(3) и pthread_mutex_consistent(3), описывающие часть API POSIX threads, относящуюся к поддержке robust mutexes. Кроме того, внесён ряд дополнений в страницу get_robust_list(2), описывающую системный вызов, используемый для реализации данной части API. Данные страницы написаны Майклом в соавторстве с Yubin Ruan.
    • Добавлена страница pthread_mutexattr_init(3), описывающая функции thread_mutexattr_init() и pthread_mutexattr_destroy().
    • Добавлена страница pthread_mutexattr_getpshared(3), описывающая функции pthread_mutexattr_getpshared() и pthread_mutexattr_setpshared().
  • Добавлена страница sysfs(5), где положено начало документированию виртуальной файловой системы sysfs. На данном этапе файлы данной ФС документированы далеко не полностью, в связи с чем патчи с её дополнениями всячески приветствуются.
  • Документированы команды fcntl(2) управления предположениями о режимах чтения/записи, добавленные в Linux 4.13: F_GET_RW_HINT, F_SET_RW_HINT, F_GET_FILE_RW_HINT и F_SET_FILE_RW_HINT.
  • В документацию команд системного вызова ioctl(2) по управлению терминалом внесена информация о команде TIOCGPTPEER.
  • В документацию системного вызова kcmp(2) внесена информация о команде KCMP_EPOLL_TFD, добавленной в Linux 4.13.
  • В документацию системного вызова keyctl(2) внесена информация о команде KEYCTL_RESTRICT_KEYRING и поддержке указания параметров KDF в команде KEYCTL_DH_COMPUTE, добавленных в Linux 4.12.


  1. Главная ссылка к новости (https://marc.info/?l=linux-man...)
  2. OpenNews: Обновление набора системных руководств Linux man-pages 4.10
  3. OpenNews: IEEE и The Open Group предоставили право поставки man-страниц POSIX.1-2013 в Linux
  4. OpenNews: Выпуск strace 4.18
  5. OpenNews: Новая версия strace 4.19
Автор новости: eSyr
Тип: К сведению
Ключевые слова: man
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  • 1.1, Ilya Indigo, 20:29, 15/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Ещё бы их всех локализировали...
     
     
  • 2.2, Фунт, 20:59, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Зачем?..
     
  • 2.3, Аноним, 21:22, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    лучше бы альтлинуксовцы его локализовали Была бы куда бОльшая польза, чем от во... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, Аноним, 21:31, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    --disable-nls --disable-i18n
     
  • 2.5, AntonAlekseevich, 22:09, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ещё бы их всех локализировали...

    А кто вам мешает это сделать? Делайте, а мы посмотрим.

     
     
  • 3.7, Ilya Indigo, 22:30, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Ещё бы их всех локализировали...
    > А кто вам мешает это сделать? Делайте, а мы посмотрим.

    Так и ждал, кто же задаст подобный банальный вопрос и предложение это сделать самому, что бы ответить ещё более банальнее.
    Мешает мне плохое знание английского языка, и по этой причине я не могу это сделать сам!
    А вот те, кто хорошо знают английский язык и могут это сделать, те говорят, что это не нужно, ну или спрашивают - зачем.

     
  • 2.6, eSyr, 22:24, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Достаточно найти русского Майкла Керриска, и всё будет.
     

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