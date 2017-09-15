15.09.2017 17:45  Обновление набора системных руководств Linux man-pages 4.13

|
Майкл Керриск, мэйнтейнер проекта man-pages, анонсировал версию 4.13 коллекции страниц руководства man для Linux. Как указывает Майкл, в процесс подготовки данной версии внесли вклад около 40 участников, суммарно было внесено более 350 изменений, среди которых можно отметить добавление пяти страниц. кроме того, все 1028 существующих страницы претерпели различные правки.
Краткий обзор изменений:
- Добавлена документация, касающаяся некоторых ранее не документированных аспектов реализации POSIX threads API:
- Добавлена страница sysfs(5), где положено начало документированию виртуальной файловой системы sysfs. На данном этапе файлы данной ФС документированы далеко не полностью, в связи с чем патчи с её дополнениями всячески приветствуются.
- Документированы команды fcntl(2) управления предположениями о режимах чтения/записи, добавленные в Linux 4.13: F_GET_RW_HINT, F_SET_RW_HINT, F_GET_FILE_RW_HINT и F_SET_FILE_RW_HINT.
- В документацию команд системного вызова ioctl(2) по управлению терминалом внесена информация о команде TIOCGPTPEER.
- В документацию системного вызова kcmp(2) внесена информация о команде KCMP_EPOLL_TFD, добавленной в Linux 4.13.
- В документацию системного вызова keyctl(2) внесена информация о команде KEYCTL_RESTRICT_KEYRING и поддержке указания параметров KDF в команде KEYCTL_DH_COMPUTE, добавленных в Linux 4.12.