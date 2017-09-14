15.09.2017 10:42  Обновление Ruby 2.4.2 с устранением уязвимостей

Выпущен корректирующий релиз языка программирования Ruby 2.4.2, в котором устранены четыре уязвимости: CVE-2017-14064 - утечка произвольных областей памяти процесса при обработке JSON-данных, в которых присутствует символ с нулевым кодом;

CVE-2017-14033 - крах при расшифровке специально оформленного контента из-за обращения за пределы границы буфера в коде OpenSSL::ASN1;

CVE-2017-10784 - возможность подстановки escape-последовательностей в поле с именем пользователя при Basic-аутентификации в компоненте WEBrick (в лог могут быть добавлены escape-последовательности, которые будут обработаны при просмотре этого лога в терминале);

CVE-2017-0898 - возможность утечки содержимого областей памяти процесса через манипуляции с опциями форматирования строки в методе sprintf из состава модуля Kernel.



