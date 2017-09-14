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15.09.2017 10:42  Обновление Ruby 2.4.2 с устранением уязвимостей

Выпущен корректирующий релиз языка программирования Ruby 2.4.2, в котором устранены четыре уязвимости:

  • CVE-2017-14064 - утечка произвольных областей памяти процесса при обработке JSON-данных, в которых присутствует символ с нулевым кодом;
  • CVE-2017-14033 - крах при расшифровке специально оформленного контента из-за обращения за пределы границы буфера в коде OpenSSL::ASN1;
  • CVE-2017-10784 - возможность подстановки escape-последовательностей в поле с именем пользователя при Basic-аутентификации в компоненте WEBrick (в лог могут быть добавлены escape-последовательности, которые будут обработаны при просмотре этого лога в терминале);
  • CVE-2017-0898 - возможность утечки содержимого областей памяти процесса через манипуляции с опциями форматирования строки в методе sprintf из состава модуля Kernel.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.ruby-lang.org/en/n...)
  2. OpenNews: Несколько уязвимостей в RubyGems
  3. OpenNews: Обновление Python 3.6.1 и Ruby 2.4.1
  4. OpenNews: Выпуск языка программирования Ruby 2.4.0
  5. OpenNews: Язык Crystal пытается совместить производительность Си и удобство Ruby
  6. OpenNews: Релиз web-фреймворка Ruby on Rails 5.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: ruby
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