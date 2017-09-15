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15.09.2017 09:47  Выпуск VirtualBox 5.1.28

Компания Oracle выпустила корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 5.1.28, в котором отмечено 14 исправлений.

Среди изменений:

  • Решены проблемы при использовании ядра Linux 4.4, поставляемого в openSUSE Leap 42.3;
  • В компонентах для хост-систем на базе Linux устранены проблемы с созданием образов VDI фиксированного размера;
  • В дополнениях для гостевых систем добавлена поддержка драйвера drm для дистрибутивов на базе RHEL 7.3;
  • Для исключения крахов в MsLbfoProvider на хостах с Windows обеспечено выравнивание исходящих сетевых пакетов по границе машинного слова;
  • Устранены крахи, проявляющиеся при использовании эмулятора звукового кодека AC'97 или при изменении применяемого по умолчании устройства ввода или вывода звука;
  • Налажен процесс записи звука при использовании бэкенда к звуковой система ALSA;
  • Устранена утечка дескрипторов при использовании бэкенда OSS;
  • Устранён крах в эмуляторе сетевого адаптера E1000, проявляющиейся при пробросе VLAN через внутреннюю сеть;
  • В NAT обеспечено применение опции "--natbindip1" для соединений TCP;
  • При импорте окружений с контроллером XHCI теперь автоматически не добавляется контроллер OHCI;
  • Решены проблемы с крахом GUI на хостах с macOS;
  • В дополнениях для гостевых систем с Solaris осуществлено скрытие информационных сообщений на загрузочной консоли.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.virtualbox.org/pip...)
  2. OpenNews: Второй бета-выпуск VirtualBox 5.2
  3. OpenNews: Бета-выпуск VirtualBox 5.2
  4. OpenNews: Выпуск VirtualBox 5.1.24
  5. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  6. OpenNews: Выпуск VirtualBox 5.1.22
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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  • 1, Риддик, 10:06, 15/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Он свои же образы научился открывать?
     
     
  • 2, _hide_, 10:08, 15/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Нет, там была один из аргументов не поддерживался на 32 битном linux хосте при создании  образа
     
  • 3, Аноним, 10:13, 15/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Ага ага переносишь его родной образ на другой хост и превед граблям Нет уж лучш... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4, Zenitur, 10:25, 15/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Решены проблемы при использовании ядра Linux 4.4, поставляемого в openSUSE Leap 42.3

    Да там вообще кошмар! https://www.linux.org.ru/forum/desktop/13670732?cid=13670936

     
  • 5, Дедушка Ляо, 10:45, 15/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А у кого-нибудь получалось завести MacOs как гостевую систему?
     

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