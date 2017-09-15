15.09.2017 09:47  Выпуск VirtualBox 5.1.28

Компания Oracle выпустила корректирующий релиз системы виртуализации VirtualBox 5.1.28, в котором отмечено 14 исправлений. Среди изменений: Решены проблемы при использовании ядра Linux 4.4, поставляемого в openSUSE Leap 42.3;

В компонентах для хост-систем на базе Linux устранены проблемы с созданием образов VDI фиксированного размера;

В дополнениях для гостевых систем добавлена поддержка драйвера drm для дистрибутивов на базе RHEL 7.3;

Для исключения крахов в MsLbfoProvider на хостах с Windows обеспечено выравнивание исходящих сетевых пакетов по границе машинного слова;

Устранены крахи, проявляющиеся при использовании эмулятора звукового кодека AC'97 или при изменении применяемого по умолчании устройства ввода или вывода звука;

Налажен процесс записи звука при использовании бэкенда к звуковой система ALSA;

Устранена утечка дескрипторов при использовании бэкенда OSS;

Устранён крах в эмуляторе сетевого адаптера E1000, проявляющиейся при пробросе VLAN через внутреннюю сеть;

В NAT обеспечено применение опции "--natbindip1" для соединений TCP;

При импорте окружений с контроллером XHCI теперь автоматически не добавляется контроллер OHCI;

Решены проблемы с крахом GUI на хостах с macOS;

В дополнениях для гостевых систем с Solaris осуществлено скрытие информационных сообщений на загрузочной консоли.



