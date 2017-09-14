14.09.2017 08:44  Доступен дистрибутив CentOS 7.1708, основанный на RHEL 7.4

Увидел свет дистрибутив CentOS 7.1708, вобравший в себя изменения из Red Hat Enterprise Linux 7.4. Напомним, что номер версии 7.1708 связан с введением в практику ежемесячной сборки rolling-обновлений установочных образов и отражает время очередной сборки, при том, что в рамках подготовки данной сборки репозиторий был переведён на пакетную базу RHEL 7.4, т.е. выпуск CentOS 7.1708 можно формально рассматривать как CentOS 7.4 в старой нумерации. Сборки доступны для архитектур x86_64, ARMv7 (armhfp), AArch64/ARM64, ppc64 (POWER7, Big Endian) и ppc64le (POWER8, Little Endian). Для x86_64 подготовлены установочные DVD-сборки (4 Гб), образ NetInstall для установки по сети (422 Мб), минимальная серверная сборка (792 Мб), полный образ для USB Flash (8 Гб) и Live-сборки с GNOME (1 Гб) и KDE (2 Гб). В ближайшие дни также ожидается появление сборок для 32-разрядных систем x86 (i686). Пакеты SRPMS, на основе которых произведена сборка бинарных файлов, и debuginfo доступны через vault.centos.org. Дистрибутив полностью бинарно совместим с RHEL 7.4, внесенные в пакеты изменения, как правило, сводятся к ребрендингу и замене художественного оформления. Основные изменения: Обновлены версии программ в пакетах openLDAP, samba, clufter, ipmitool, tcpdump, shim, GNOME, NetworkManager, Kernel-GRE-module, openssh, openSSL, libreswan, chrony, rsyslog, sudo и libvirt. Подобные обновления могут привести к временным трудностям с обновлениями связанных с данными пакетами программ из внешних репозиториев, таких как EPEL, пока в них не обновят данные о зависимостях;

В состав включены пакеты python-gssapi, python-netifaces, mod_auth_openidc, pidgin и Qt5;

Из SSH-сервера удалена поддержка протокола SSH1, а все небезопасные криптоалгоритмы переведены в категорию устаревших (deprecated);

В OpenSSL добавлена поддержка протоколов DTLS (TLS через UDP) и ALPN (необходим для HTTP/2.0);

В драйвер NVM-Express добавлена поддержка технологии NVMe Over Fabric;

Внесены различные изменения и улучшения, связанные с обеспечением шифрования. Например, в sendmail добавлена поддержка ECDHE, OpenSSH переведён на SHA2 для подписей открытых ключей и т.п.

В пакет abrt добавлена возможность прямой отправки сообщений об ошибках из окружения дистрибутива в систему bugs.centos.org.

Пакеты ca-certificates и nss приведены в соответствие с рекомендациями Mozilla для Firefox ESR;

Добавлены драйверы для сетевых адаптеров ENA (Elastic Network Adapter), используемых компанией Amazon в инфраструктуре Elastic Compute Cloud (EC2) для организации связи между узлами EC2;

Обновлены различные драйверы для систем хранения, сетевых адаптеров и GPU;

Добавлена экспериментальная поддержка ansible и набора System Roles со средствами для развёртывания системы централизованного управления конфигурацией на основе Ansible;

Продолжена экспериментальная поддержка Btrfs, OverlayFS, CephFS, DNSSEC, kpatch, драйверов Cisco VIC и usNIC, вложенной виртуализации в KVM и многопоточного сжатия xz в rpm-builds;

Изменено содержимое 37 пакетов, среди которых: yum, PackageKit, ntp, httpd, dhcp, firefox, glusterfs, grub2, anaconda;

Удалены специфичные для RHEL пакеты, такие как redhat-* и subscription-manager-migration-data;

Сборки для AArch64/ARM64 переведены на ядро Linux 4.11 (в прошлом выпуске использовалось ядро 4.5). Кроме того, внесены изменения в пакеты mozjs, js, libproxy, polkit и binutils, накопленные в ветке sig-altarch7-aarch64. Сборка может использоваться на платах Mustang (Micro X-Gene), Seattle (AMD Opteron A1100), AppliedMicro Merlin, ThunderX, Hikey и ODROID-C2.



