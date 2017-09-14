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14.09.2017 08:44  Доступен дистрибутив CentOS 7.1708, основанный на RHEL 7.4

Увидел свет дистрибутив CentOS 7.1708, вобравший в себя изменения из Red Hat Enterprise Linux 7.4. Напомним, что номер версии 7.1708 связан с введением в практику ежемесячной сборки rolling-обновлений установочных образов и отражает время очередной сборки, при том, что в рамках подготовки данной сборки репозиторий был переведён на пакетную базу RHEL 7.4, т.е. выпуск CentOS 7.1708 можно формально рассматривать как CentOS 7.4 в старой нумерации.

Сборки доступны для архитектур x86_64, ARMv7 (armhfp), AArch64/ARM64, ppc64 (POWER7, Big Endian) и ppc64le (POWER8, Little Endian). Для x86_64 подготовлены установочные DVD-сборки (4 Гб), образ NetInstall для установки по сети (422 Мб), минимальная серверная сборка (792 Мб), полный образ для USB Flash (8 Гб) и Live-сборки с GNOME (1 Гб) и KDE (2 Гб). В ближайшие дни также ожидается появление сборок для 32-разрядных систем x86 (i686). Пакеты SRPMS, на основе которых произведена сборка бинарных файлов, и debuginfo доступны через vault.centos.org. Дистрибутив полностью бинарно совместим с RHEL 7.4, внесенные в пакеты изменения, как правило, сводятся к ребрендингу и замене художественного оформления.

Основные изменения:

  • Обновлены версии программ в пакетах openLDAP, samba, clufter, ipmitool, tcpdump, shim, GNOME, NetworkManager, Kernel-GRE-module, openssh, openSSL, libreswan, chrony, rsyslog, sudo и libvirt. Подобные обновления могут привести к временным трудностям с обновлениями связанных с данными пакетами программ из внешних репозиториев, таких как EPEL, пока в них не обновят данные о зависимостях;
  • В состав включены пакеты python-gssapi, python-netifaces, mod_auth_openidc, pidgin и Qt5;
  • Из SSH-сервера удалена поддержка протокола SSH1, а все небезопасные криптоалгоритмы переведены в категорию устаревших (deprecated);
  • В OpenSSL добавлена поддержка протоколов DTLS (TLS через UDP) и ALPN (необходим для HTTP/2.0);
  • В драйвер NVM-Express добавлена поддержка технологии NVMe Over Fabric;
  • Внесены различные изменения и улучшения, связанные с обеспечением шифрования. Например, в sendmail добавлена поддержка ECDHE, OpenSSH переведён на SHA2 для подписей открытых ключей и т.п.
  • В пакет abrt добавлена возможность прямой отправки сообщений об ошибках из окружения дистрибутива в систему bugs.centos.org.
  • Пакеты ca-certificates и nss приведены в соответствие с рекомендациями Mozilla для Firefox ESR;
  • Добавлены драйверы для сетевых адаптеров ENA (Elastic Network Adapter), используемых компанией Amazon в инфраструктуре Elastic Compute Cloud (EC2) для организации связи между узлами EC2;
  • Обновлены различные драйверы для систем хранения, сетевых адаптеров и GPU;
  • Добавлена экспериментальная поддержка ansible и набора System Roles со средствами для развёртывания системы централизованного управления конфигурацией на основе Ansible;
  • Продолжена экспериментальная поддержка Btrfs, OverlayFS, CephFS, DNSSEC, kpatch, драйверов Cisco VIC и usNIC, вложенной виртуализации в KVM и многопоточного сжатия xz в rpm-builds;
  • Изменено содержимое 37 пакетов, среди которых: yum, PackageKit, ntp, httpd, dhcp, firefox, glusterfs, grub2, anaconda;
  • Удалены специфичные для RHEL пакеты, такие как redhat-* и subscription-manager-migration-data;
  • Сборки для AArch64/ARM64 переведены на ядро Linux 4.11 (в прошлом выпуске использовалось ядро 4.5). Кроме того, внесены изменения в пакеты mozjs, js, libproxy, polkit и binutils, накопленные в ветке sig-altarch7-aarch64. Сборка может использоваться на платах Mustang (Micro X-Gene), Seattle (AMD Opteron A1100), AppliedMicro Merlin, ThunderX, Hikey и ODROID-C2.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.centos.org/piper...)
  2. OpenNews: Доступен Linux-дистрибутив CentOS 6.9
  3. OpenNews: Объявление о прекращении поддержки Scientific Linux 5, CentOS 5 и RHEL 5
  4. OpenNews: Доступен дистрибутив CentOS 7.1611, основанный на RHEL 7.3
  5. OpenNews: Релиз Red Hat Enterprise Linux 7.4
  6. OpenNews: Доступен дистрибутив Oracle Linux 7.4
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: centos, rhel, linux
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  • 1.1, Аноним, 09:30, 14/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    Самое главное забыли : как  с его импортом в наш Крым ??!
     
     
  • 2.2, Аноним, 09:48, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Никакого упоминания Крыма там нет.
     
     
  • 3.7, DmA, 10:47, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    это зависит от того кто этот вопрос написал: украинец или россиянин :)
    А то очень много развелось людей считающих Крым своим :)
     
     
  • 4.12, Риддик, 12:02, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    ПО же открытое. Какая разница? В чем вообще проблемы?
     
  • 2.3, Степаныч, 10:00, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Пс-с-с, парень, CentOS нужен?
     
  • 2.6, Аноним, 10:39, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    В прошлой же новости https www opennet ru opennews art shtml num 47142 писали,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.17, pi, 13:29, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не путайте рхел (готовый продукт) и его исходники. А центос это просто сборка исходников - не более. Центос не подчиняется никаким организациям и не зарегистрирован нигде как какая-то коммерческая компания. Думаю смысл Вы уловили. Если я сейчас соберу из исходников РХЕЛ свой дистрибутив, вычищу оттуда всякие логотипы, то никто мне не запретит полученный результат отправлять куда душе ваздумается
     
     
  • 4.18, Admino, 14:07, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Центос не подчиняется. А сервер, с которого центос будет скачиваться — подчиняется.

    Поэтому в Крыму качайте с яндекса.

     
  • 2.11, Romik, 11:18, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Community Project software in source code and binary code form are publicly available and are not subject to the EAR in accordance with 742.15(b).

    https://access.redhat.com/sites/default/files/attachments/producttechnologymat
    https://www.law.cornell.edu/cfr/text/15/742.15

     
     
  • 3.19, Admino, 14:07, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Community Project software in source code and binary code form are publicly
    > available and are not subject to the EAR in accordance with
    > 742.15(b).
    > https://access.redhat.com/sites/default/files/attachments/producttechnologymat
    > https://www.law.cornell.edu/cfr/text/15/742.15

    Этот абзац касается только стойкой криптографии.

     
  • 1.4, Moomintroll, 10:15, 14/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Дежавю... Я это видел с месяц назад.

    Или наконец-то ISO-шки собрали?

     
     
  • 2.8, Аноним, 10:50, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Месяц назад объявили https seven centos org 2017 08 centos-linux-7-1708-based... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.10, Аноним, 11:12, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Использовать можно, тайм-бомбы нет, все работает = релиз.
     
  • 1.5, Аноним, 10:20, 14/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Btrfs оставили - хорошо
     
  • 1.9, dkg, 10:57, 14/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ядро то какое?
     
     
  • 2.14, Аноним, 12:22, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В CentOS обычно ядро Linux.
     
  • 2.15, VolAG, 12:52, 14/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    $ uname -a
    Linux av 3.10.0-693.2.2.el7.x86_64 #1 SMP Tue Sep 12 22:26:13 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
     
  • 1.13, Аноним, 12:17, 14/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    https wiki centos org Manuals ReleaseNotes CentOS7 head-0cbcb48e7d627c216c98ed... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, омоним, 12:53, 14/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    И какое у него теперь ядро?
     

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