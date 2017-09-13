13.09.2017 12:30  GitHub и Facebook представили открытую интегрированную среду разработки Atom IDE

GitHub совместно с Facebook представил проект Atom IDE, в рамках которого подготовлена интегрированная среда разработки, оформленная в виде серии дополнений к ранее развиваемому текстовому редактору для программистов Atom. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

На текущем этапе развития Atom IDE поддерживает автодополнение языковых конструкций с учётом контекста, интерактивные подсказки, выявление синтаксических ошибок, наглядное представление сведений об ошибках и предупреждениях, форматирование кода, средства для навигации по коду, такие как древовидный обзор структуры (outline view), переход на определения и поиск ссылок. Поддерживается разработка на языках TypeScript, Flow, JavaScript, Java, C# и PHP, для которых предоставляются средства глубокого синтаксического анализа кода создаваемых проектов. В ближайшее время ожидается поддержка языков Rust, Go и Python.

Компоненты для поддержки языков отделены и оформлены в виде отдельных серверных обработчиков, взаимодействие с которыми осуществляется по протоколу LSP (Language Server Protocol), который уже поддерживается в продуктах компаний Microsoft, Eclipse, Sourcegraph, Palantir, Red Hat и Facebook. Вся необходимая для работы IDE функциональность присутствует в бета-выпуске редактора Atom 1.21, для превращения которого в IDE достаточно установить пакет atom-ide-ui, а также наборы для поддержки необходимых языков программирования, например, ide-typescript (для TypeScript и JavaScript), ide-php или ide-java.

Напомним, что редактор Atom построен на базе платформы Electron, основанной на кодовой базе Chromium и Node.js, и позволяющей создавать самодостаточные приложения на основе браузерных технологий. Редактор предоставляет средства кросс-платформенного редактирования кода, включает встроенный пакетный менеджер, интерфейс навигации по файловой системе и средства для одновременной совместной работы с кодом. Функциональность редактора формируется за счёт предоставления набора пакетов-дополнений, для установки которых предлагается встроенный пакетный менеджер "apm", похожий на "npm" от проекта Node.js. Через дополнения реализованы все функции, выходящие за рамки базового редактирования кода, в том числе панели, подсветка синтаксиса, оформление интерфейса, формы работы с файлами и т.п.