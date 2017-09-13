13.09.2017 12:30  GitHub и Facebook представили открытую интегрированную среду разработки Atom IDE

|
|
|
|
|
|
|
|3.51, KroTozeR, 15:06, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
Псевдо-ПО на интерпретируемом языке без типизации скриптового назначения, работающее через движок от браузера... Я удивляюсь, как тут вообще может возникать вопрос, подобный "Плохо разве?"! Не то что плохо, а прямо таки мерзко и отвратительно! Примерно настолько же отвратительно, как огромный шмат жирной слизи на тротуаре. Или как гудящий автомобиль, припаркованный на детской площадке.
|
|1.7, eganru, 13:00, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Я пробовал использовать для написания кода на С, когда хотелось посмотреть, годится ли atom для написания кода на С и что там вообще и как.
Запомнилось, что были нерешенные проблемы, впрочем не такие серьезные, чтобы можно было бы говорить о невозможности такой трактовки atom.
Вопросы по поводу производительности и потребления ресурсов - она какая-то, ясно меньшая чем у того же ecclipse, однако и на старом железе все это более-менее работает.
|
|1.15, Alex_Gluck, 13:20, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Пользуюсь атомом, да он неспешный, но для баша и питона норм. В принципе для админских\devops задач хороший редактор, IDE давно хотел, попробуем расскажем. Не вздумайте открывать и работать на атоме с большими проектами.
|
|1.29, виндотролль, 14:23, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
это опеннет или где?
Столько шума, и ни разу не упомянули вим...
Недавно коллега пожаловался — вставляет сниппет с очень длинными строками (табличный вывод с базы одной) в атом — принудительные soft-переводы строк делаются.
VSCode — софт переводы можно отключить, но начинает тормозить скроллинг.
Я вставил в vim этот сниппет, ничего не тормозит, повторил вставку 100 раз — не тормозит.
Но вы там себе дальше играйтесь в свой прекрасный молодежный джаваскрипт.
|
|1.30, nc, 14:24, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
|
Среда разработки написанная на javascript. Еще одна.
Куда мир катится?
Под линукс кстати хороших сред разработки вообще нет. Все какие-то или кривые или глючные.
|
|
|
|2.54, KroTozeR, 15:14, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
> Среда разработки написанная на javascript. Еще одна.
> Куда мир катится?
В тупейшую деградацию он катится. Туда, где юзеры будут думать, что компы работают на магии, а программисты — это колдуны, а потому опасны. Считается, что пипл уже до такой степени туп, что готов схавать это ужопище не раздумывая. Куда хуже, когда находятся экземпляры, довольные этой отрыжкой больных фанатов "электрона"! Это выглядит подобно школьникам, рассуждающим о невостребованности знаков препинания в современном русском языке. Такой же маразм.
|
|
|
|2.46, PukkuTukkuTaBu, 15:00, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
Github Atom появился намного раньше VS Code, собственно на нем и обкатывали многие штуки которые сейчас в Electron, собственно от Atom'a и отпочковался этот самый Electron. И уже потом, спустя какое-то время когда сам электрон стал более стабильным, на нем стали писать VS Code и произошло это спустя долгое время после начала разработки и публичную версию Атома
|