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13.09.2017 12:30  GitHub и Facebook представили открытую интегрированную среду разработки Atom IDE

GitHub совместно с Facebook представил проект Atom IDE, в рамках которого подготовлена интегрированная среда разработки, оформленная в виде серии дополнений к ранее развиваемому текстовому редактору для программистов Atom. Код проекта распространяется под лицензией MIT.

На текущем этапе развития Atom IDE поддерживает автодополнение языковых конструкций с учётом контекста, интерактивные подсказки, выявление синтаксических ошибок, наглядное представление сведений об ошибках и предупреждениях, форматирование кода, средства для навигации по коду, такие как древовидный обзор структуры (outline view), переход на определения и поиск ссылок. Поддерживается разработка на языках TypeScript, Flow, JavaScript, Java, C# и PHP, для которых предоставляются средства глубокого синтаксического анализа кода создаваемых проектов. В ближайшее время ожидается поддержка языков Rust, Go и Python.

Компоненты для поддержки языков отделены и оформлены в виде отдельных серверных обработчиков, взаимодействие с которыми осуществляется по протоколу LSP (Language Server Protocol), который уже поддерживается в продуктах компаний Microsoft, Eclipse, Sourcegraph, Palantir, Red Hat и Facebook. Вся необходимая для работы IDE функциональность присутствует в бета-выпуске редактора Atom 1.21, для превращения которого в IDE достаточно установить пакет atom-ide-ui, а также наборы для поддержки необходимых языков программирования, например, ide-typescript (для TypeScript и JavaScript), ide-php или ide-java.

Напомним, что редактор Atom построен на базе платформы Electron, основанной на кодовой базе Chromium и Node.js, и позволяющей создавать самодостаточные приложения на основе браузерных технологий. Редактор предоставляет средства кросс-платформенного редактирования кода, включает встроенный пакетный менеджер, интерфейс навигации по файловой системе и средства для одновременной совместной работы с кодом. Функциональность редактора формируется за счёт предоставления набора пакетов-дополнений, для установки которых предлагается встроенный пакетный менеджер "apm", похожий на "npm" от проекта Node.js. Через дополнения реализованы все функции, выходящие за рамки базового редактирования кода, в том числе панели, подсветка синтаксиса, оформление интерфейса, формы работы с файлами и т.п.



  1. Главная ссылка к новости (https://nuclide.io/blog/2017/0...)
  2. OpenNews: Выпуск текстового редактора Atom 1.6, развиваемого GitHub
  3. OpenNews: GitHub выпустил среду редактирования кода Atom 1.0
  4. OpenNews: GitHub представил Atom, основанный на Chromium редактор кода
  5. OpenNews: Открыты исходные тексты интегрированной среды разработки Deco
  6. OpenNews: Доступна интегрированная среда разработки NetBeans IDE 8.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: atom, ide
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  • 1.1, Аноним, 12:40, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +17 +/
    > редактор Atom построен на базе платформы Electron

    Писать жирным в начале новости.

     
     
  • 2.2, я, 12:48, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +5 +/
    Плохо разве?
    Использую VSCode. Тоже Electron. Никаких нареканий
     
     
  • 3.5, Аноним, 12:56, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Вероятно, у него оно тормозит А может просто аналогично тулкитофобии, а может ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.17, AlexYeCu_not_logged, 13:49, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >тулкитофобии

    А вот кстати, какая часть этого самого «Электрона» представлена как разделяемые библиотеки, к примеру?

     
     
  • 5.20, Аноним, 13:59, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тулкитофобия была как пример в данном случае Я этим не болею Про электрон тоже... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.10, Аномномномнимус, 13:03, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Кстати да, на удивление, по сравнению с VSCode тормозит Atom просто ужасно Хотя... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.51, KroTozeR, 15:06, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Псевдо-ПО на интерпретируемом языке без типизации скриптового назначения, работающее через движок от браузера... Я удивляюсь, как тут вообще может возникать вопрос, подобный "Плохо разве?"! Не то что плохо, а прямо таки мерзко и отвратительно! Примерно настолько же отвратительно, как огромный шмат жирной слизи на тротуаре. Или как гудящий автомобиль, припаркованный на детской площадке.
     
  • 1.3, leap42, 12:55, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    есть те кто пользуют Atom? как оно, всё ещё тормозит? есть смысл перейти например с VS Code?
     
     
  • 2.6, Dmitriy, 12:58, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я вас огорчу, но VSCode тоже на базе электрона Хотя мне нравится vscode чисто и... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.13, Аноним, 13:19, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Atom - тормозит, а VSCode - нет Почему, имея общий движок - вопрос к криворуким... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, Аноним, 12:55, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    в VSCode прокрутка кода пальцами работает, а в Аtome нет выделяет , это как то н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, J.L., 13:26, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    //offtop
    >прокрутка кода пальцами

    блжад, заблевал всех соседних хипстеров смузями

     
  • 1.7, eganru, 13:00, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я пробовал использовать для написания кода на С, когда хотелось посмотреть, годится ли atom для написания кода на С и что там вообще и как.

    Запомнилось, что были нерешенные проблемы, впрочем не такие серьезные, чтобы можно было бы говорить о невозможности такой трактовки atom.

    Вопросы по поводу производительности и потребления ресурсов - она какая-то, ясно меньшая чем у того же ecclipse, однако и на старом железе все это более-менее работает.

     
  • 1.11, Аноним, 13:11, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    недавно прочитал, что этот самый LSP штольманоугоден и активно продвигается Им в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.27, Аноним, 14:19, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо, хоть что-то полезное узнал из новости про это убожество.
     
  • 1.12, User, 13:12, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Проблема атома в том, что vscode от мелкомягких шутрее него на порядок.
     
     
  • 2.14, Аноним, 13:20, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Похоже, из TS код трансплайтится качественнее, чем из CS.
     
  • 1.15, Alex_Gluck, 13:20, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пользуюсь атомом, да он неспешный, но для баша и питона норм. В принципе для админских\devops задач хороший редактор, IDE давно хотел, попробуем расскажем. Не вздумайте открывать и работать на атоме с большими проектами.
     
     
  • 2.18, Аноним, 13:49, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Пользуюсь года два, IDE не хотел и не хочу Не знаю, 300-500 файлов большой прое... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.19, Аноним, 13:59, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Скриншоты с цветным кодом на темном фоне выдают целевую аудиторию продукта - дву... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, A.Stahl, 14:04, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вау, оценка уровня профессионализма по цветовой схеме IDE. Круто.
    А ты можешь оценить состояние печени по цвету брюк?

     
  • 2.43, Аноним со стажем, 14:54, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да что вы говорите? Я вот в разработке уже лет 10 и предпочитаю именно темную тему. ЧЯДНТ?
     
  • 1.22, Аноним, 14:07, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    что это за язык с перечеркнутым тройным символом равенства?
     
     
  • 2.24, Аноним, 14:12, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    javascript же. "===" и "!==" - операторы строгого сравнения.
     
     
  • 3.35, Аноним, 14:33, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, я догадывался, т.е. это все же редактор подставляет символ вместо '!=='?
     
     
  • 4.40, Аноним, 14:44, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это шрифт такой Какой именно, не скажу, но, например, Fira Code так делает Гуг... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.23, Ada, 14:09, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    язык си поддерживается?
     
     
  • 2.26, A.Stahl, 14:15, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Сколько раз повторять -- хипстеры не пьют пиво, не признают телефонов без камеры и не пишут на Си. Это является грубейшим нарушением кодекса хипстерства.
     
     
  • 3.28, Аноним, 14:21, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    брысь под шконку чоткий поц.
     
  • 3.38, Аноним, 14:35, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пьют же. Крафтовое.
     
  • 1.25, Аноним, 14:13, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Get 1 main atom amd64 1 19 6-1 webupd8 0 95,2 MB с таким-то размером емакс... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, виндотролль, 14:23, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    это опеннет или где?

    Столько шума, и ни разу не упомянули вим...

    Недавно коллега пожаловался — вставляет сниппет с очень длинными строками (табличный вывод с базы одной) в атом — принудительные soft-переводы строк делаются.

    VSCode — софт переводы можно отключить, но начинает тормозить скроллинг.

    Я вставил в vim этот сниппет, ничего не тормозит, повторил вставку 100 раз — не тормозит.

    Но вы там себе дальше играйтесь в свой прекрасный молодежный джаваскрипт.

     
     
  • 2.32, Аноним, 14:31, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Я упомянул ниже правда, на семь минут позже И дал ссылку на сравнение быстрод... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.33, Аноним, 14:32, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А вообще, упоминаний Vim тут нет из-за того, что малая часть его пользователей п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.34, A.Stahl, 14:32, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Мы тут про IDE. Обсуждение портящего бибикала проходит на ЛОРе.
     
     
  • 3.37, Аноним, 14:34, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Уж лучше бибикать и всё портить, чем Electron.
     
  • 1.30, nc, 14:24, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Среда разработки написанная на javascript. Еще одна.
    Куда мир катится?
    Под линукс кстати хороших сред разработки вообще нет. Все какие-то или кривые или глючные.
     
     
  • 2.36, Аноним, 14:33, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Qt Creator Geany IntelliJ IDEA и её редакции не глючная и не кривая, но прожо... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.41, тоже Аноним, 14:53, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Постоянно пользуюсь Geany и даже не подозревал, что она - среда.
    Так умело притворяется просто умным редактором...
     
     
  • 4.48, Аноним, 15:03, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Цитатка из Википедии Geany is a lightweight GUI text editor using Scintilla and... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.52, Аноним, 15:10, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ещё цитата с https www geany org ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.54, KroTozeR, 15:14, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Среда разработки написанная на javascript. Еще одна.
    > Куда мир катится?

    В тупейшую деградацию он катится. Туда, где юзеры будут думать, что компы работают на магии, а программисты — это колдуны, а потому опасны. Считается, что пипл уже до такой степени туп, что готов схавать это ужопище не раздумывая. Куда хуже, когда находятся экземпляры, довольные этой отрыжкой больных фанатов "электрона"! Это выглядит подобно школьникам, рассуждающим о невостребованности знаков препинания в современном русском языке. Такой же маразм.

     
  • 1.31, Аноним, 14:30, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    На меня сейчас набросится толпа смузихлёбов, но Atom был тормозным не нужно, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.39, Аноним, 14:43, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Sublime - хипстовая переделка Scintilla как бы авторы не врали, что это не так ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.47, Аноним, 15:01, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мои коллеги по цеху мне не друзья SciTE я сам пользовался, но перешёл сначал... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.49, A.Stahl, 15:05, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Скатился... :)
     
  • 2.46, PukkuTukkuTaBu, 15:00, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Github Atom появился намного раньше VS Code, собственно на нем и обкатывали многие штуки которые сейчас в Electron, собственно от Atom'a и отпочковался этот самый Electron. И уже потом, спустя какое-то время когда сам электрон стал более стабильным, на нем стали писать VS Code и произошло это спустя долгое время после начала разработки и публичную версию Атома
     
     
  • 3.50, Аноним, 15:06, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не буду с этим спорить, AFAIK, так и есть. Но это не оправдание проблем Атома.
     
  • 1.42, Аноним, 14:54, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сообщество opennet пиарит VS code от главного борца с открытым кодом и бешенно м... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.44, Аноним, 14:55, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Пользуюсь Атомом как только он появился Вначале были тормоза Но теперь тормо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.45, Аноним, 14:58, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И какие пакеты теперь нужно ставить для Rust ide-rust languageserver-rust racer... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.53, Джавади, 15:11, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пусть идут нaxep. Социальные сети - рабская кабала.
     

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