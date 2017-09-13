13.09.2017 10:22  Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.7

> Речь о доп. информации, которая хранится в рамках одной программы и не

> видна в других. Привязавшись к программе, ты будешь продолжать её использовать

> даже когда появится что-то получше.

> Он делает ровно то же самое: привязавшись к файловому менеджеру продолжает его

> использовать даже когда появились куда как более современные и совершенные инструменты

> - менеджеры фотографий. "digiKam" позволяет писать метаданные непосредственно в фай изображения, поэтому, при открытии файла в другой программе, вы будете иметь все те же, информационные данные.

