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13.09.2017 10:22  Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.7

Подготовлен релиз программы для управления коллекцией фотографий digiKam 5.7.0. В новом выпуске закрыто 508 отчётов об ошибках, что объясняется проведением чистки системы отслеживания ошибок от дубликатов и устаревших уведомлений. Из новшеств можно отметить:

  • Добавлена поддержка инструментария для компоновки панорам Hugin 2017;
  • Поддержка отображения маршрута на основе GPS-трассировок в формате KML;
  • Реализован инструмент для компоновки содержимого страницы перед выводом на печать, упрощающий печать нескольких фотографий. Например, можно разместить несколько изображений на странице, автоматически обрезать края или отмасштабировать большое изображение;
  • Добавлена функця отправки изображений на email. Возможно задание лимита на размер отправляемых данных, выполнение операции чистки метаданных перед отправкой и конвертация в другой формат.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.digikam.org/news/2...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.6
  3. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.5
  4. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.4
  5. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.3
  6. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.2
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: digikam
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  • 1.4, Аноним, 11:36, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    А я фотографиями управляю той же программой, которая управляет портретами, автоп... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Случайно проходил, 11:52, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Молодец какой.
    Ты их, видимо, часто пытаешься группировать / фильтровать по дате/месту/участвующим персонам / немного улучшать итд.
     
     
  • 3.6, Аноним, 11:59, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Речь о доп информации, которая хранится в рамках одной программы и не видна в д... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.8, Logo, 13:03, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Речь о доп. информации, которая хранится в рамках одной программы и не
    > видна в других. Привязавшись к программе, ты будешь продолжать её использовать
    > даже когда появится что-то получше.
    > Он делает ровно то же самое: привязавшись к файловому менеджеру продолжает его
    > использовать даже когда появились куда как более современные и совершенные инструменты
    > - менеджеры фотографий.

    "digiKam" позволяет писать метаданные непосредственно в фай изображения, поэтому, при открытии файла в другой программе, вы будете иметь все те же, информационные данные.

     
     
  • 5.9, Аноним, 13:08, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Иметь не означает использовать И не обязательно удобство работы будет аналогичн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.13, Аноним, 14:44, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Файловая система позволяет писать метаданные непосредственно в имя каталога и фа... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Logo, 12:59, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, умничка, ключевые слова ты тоже в файловом менеджере прописываешь в метаданные?
     
     
  • 3.12, Аноним, 14:42, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Dolphin умеет :-)
     
  • 1.10, fi, 13:15, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А может у кого есть в запасе репо для el7 для последних digiKam???

    А то в epel замерло на 4.10

     
  • 1.11, Аномномномнимус, 13:44, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Hugin это хорошо. Оно умеет HDR собирать? И годятся ли сведённые панорамы для PanoTools например?
     
  • 1.14, Онанимъ, 14:56, 13/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Отличная новость про отличную программу!
    Вовсю использую для лёгкого напилинга собственного фототворчества.
     

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