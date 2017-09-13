13.09.2017 10:22  Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.7

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|4.8, Logo, 13:03, 13/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Речь о доп. информации, которая хранится в рамках одной программы и не
> видна в других. Привязавшись к программе, ты будешь продолжать её использовать
> даже когда появится что-то получше.
> Он делает ровно то же самое: привязавшись к файловому менеджеру продолжает его
> использовать даже когда появились куда как более современные и совершенные инструменты
> - менеджеры фотографий.
"digiKam" позволяет писать метаданные непосредственно в фай изображения, поэтому, при открытии файла в другой программе, вы будете иметь все те же, информационные данные.
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