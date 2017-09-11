11.09.2017 20:40  Выпуск браузерного движка WebKitGTK+ 2.18

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|4.21, Аноним84701, 01:23, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> линуксоиды делают даунгрейд ютуба :)
> Даунгрейд ниже того, что ютубовцы делали в самом начале :)
> Так держать!
В два клика начать просмотр видео в нормальном плеере или слушать в фоне музыку при потреблении 1% CPU и пары десятков МБ рамы - это очень приятный даунгрейд. Побольше бы таких :)
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|2.8, name, 22:22, 11/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> ABP в Epiphany еще не завезли?
все работает, только динамику иногда пропускает и ручного нет режима, а так то вроде норм, на ютуб рекламы не видно, только пустые поля вместо ние сияют
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|1.10, Штунц, 23:44, 11/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Расскажите кто знает, WebKitGTK+ он только HTML/CSS переваривает, или JavaScript тоже (ведь сегодня их уже много где не отделить друг от друга)?
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