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11.09.2017 20:40  Выпуск браузерного движка WebKitGTK+ 2.18

Представлен выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK+ 2.18.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK+. WebKitGTK+ позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK+, можно отметить Midori и штатный браузер GNOME (Epiphany).

Ключевые изменения:

  • Начальная поддержка API WebDriver, предоставляющего интерфейс для организации проведения функционального тестирования web-приложений с учётом поведения реальных web-браузеров. WebDriver даёт возможность сформировать автоматизированный набор тестов, контролирующих поведение браузера и позволяющих симулировать такие действия, как нажатия клавиш, работу с мышью, манипуляции с окнами, заполнение форм, нажатие кнопок, выбор элементов списка и т.п.
  • Новая инфраструктура для удалённой отладки и инспектирования текущего экземпляра в другом браузере;
  • Включен по умолчанию API WebCrypto;
  • При сборке с GStreamer 1.10+ обеспечено включение по умолчанию GStreamerGL;
  • Поддержка инертной прокрутки;
  • Новый API для создания WebKitContextMenuItem из GAction;
  • Новый API для переопределения всплывающих меню из выбранных элементов.

13 сентября ожидается релиз web-браузера Epiphany 3.26 (GNOME Web), основанного на движке WebKitGTK+ 2.18. В новом выпуске реализована поддержка синхронизации закладок, паролей и истории посещений через сервис Firefox Sync. В том числе поддерживается синхронизация с настольной и мобильной версиями Firefox.



  1. Главная ссылка к новости (https://webkitgtk.org/2017/09/...)
  2. OpenNews: Выпуск браузерного движка WebKitGTK+ 2.16
  3. OpenNews: Выпуск браузерного движка WebKitGTK+ 2.14 с полноценной поддержкой Wayland
  4. OpenNews: Выпуск браузерного движка WebKitGTK+ 2.12.0
  5. OpenNews: Выпуск браузерного движка WebKitGTK+ 2.10.0
  6. OpenNews: Доступен браузерный движок WebKitGTK+ 2.8.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: webkitgtk, webkit
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  • 1.2, Аноним, 21:39, 11/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Жаль, с youtube-ом не может, но в остальном приемлемо.
     
     
  • 2.5, Аноним, 21:59, 11/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +/
    Выпуск браузерного движка WebKitGTK+ 2.18... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.7, name, 22:20, 11/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    вот это поставь gstreamr-libav, все сможет
     
  • 3.15, Аноним, 00:16, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    линуксоиды делают даунгрейд ютуба Даунгрейд ниже того, что ютубовцы делали в ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.21, Аноним84701, 01:23, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > линуксоиды делают даунгрейд ютуба :)
    > Даунгрейд ниже того, что ютубовцы делали в самом начале :)
    > Так держать!

    В два клика начать просмотр видео в нормальном плеере или слушать в фоне музыку при потреблении 1% CPU и пары десятков МБ рамы - это очень приятный даунгрейд. Побольше бы таких :)


     
  • 1.3, Аноним, 21:50, 11/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошая новость.
     
  • 1.4, paulus, 21:55, 11/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ABP в Epiphany еще не завезли?
     
     
  • 2.6, Аноним, 22:00, 11/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    В epiphany-extensions есть adblock, если что.
     
  • 2.8, name, 22:22, 11/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > ABP в Epiphany еще не завезли?

    все работает, только динамику иногда пропускает и ручного нет режима, а так то вроде норм, на ютуб рекламы не видно, только пустые поля вместо ние сияют

     
  • 1.9, Аммоний, 23:42, 11/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зачем он вообще нужен этот Epiphany 3.26 (GNOME Web), чем он лучше ванильного Хрома? Неужели сильно меньше памяти жрёт?
     
     
  • 2.11, Аноним, 23:50, 11/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Сам не пробовал, но есть предположение, что Епифаний с зависимостями занимает ме... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, Аноним, 00:18, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пакеты=блобы! Да! Нужно больше линукс-шизы!


     
     
  • 4.20, Аноним, 00:47, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Для тех, кто может из исходников, это не так Но 90 сидящих на Linux лучше доба... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.18, Аноним, 00:38, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я умираю от смеха Ты решил, что у всех здесь такой же позорный комп как и у теб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.19, Аноним, 00:43, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У вас за сколько собирается?
     
  • 1.10, Штунц, 23:44, 11/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Расскажите кто знает, WebKitGTK+ он только HTML/CSS переваривает, или JavaScript тоже (ведь сегодня их уже много где не отделить друг от друга)?
     
     
  • 2.13, тыц, 00:11, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Переваривает JS тоже.
     
  • 2.14, тыц, 00:12, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Переваривает JS тоже.
     
  • 1.12, Аноним, 00:04, 12/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Раз уж веб так интенсивно везде используется, то можно много ускорить, если запи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Аноним, 00:21, 12/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Я тоже считаю, что завсегдатаям опнета веб не нужен Скачал раз в полгода базу р... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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