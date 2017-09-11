11.09.2017 20:40  Выпуск браузерного движка WebKitGTK+ 2.18

Представлен выпуск новой стабильной ветки WebKitGTK+ 2.18.0, порта браузерного движка WebKit для платформы GTK+. WebKitGTK+ позволяет использовать все возможности WebKit через GNOME-ориентированный программный интерфейс на основе GObject и может применяться для интеграции средств обработки web-контента в любые приложения, от использования в специализированных HTML/CSS-парсерах, до создания полнофункциональных web-браузеров. Из известных проектов, использующих WebKitGTK+, можно отметить Midori и штатный браузер GNOME (Epiphany). Ключевые изменения: Начальная поддержка API WebDriver, предоставляющего интерфейс для организации проведения функционального тестирования web-приложений с учётом поведения реальных web-браузеров. WebDriver даёт возможность сформировать автоматизированный набор тестов, контролирующих поведение браузера и позволяющих симулировать такие действия, как нажатия клавиш, работу с мышью, манипуляции с окнами, заполнение форм, нажатие кнопок, выбор элементов списка и т.п.

Новая инфраструктура для удалённой отладки и инспектирования текущего экземпляра в другом браузере;

Включен по умолчанию API WebCrypto;

При сборке с GStreamer 1.10+ обеспечено включение по умолчанию GStreamerGL;

Поддержка инертной прокрутки;

Новый API для создания WebKitContextMenuItem из GAction;

Новый API для переопределения всплывающих меню из выбранных элементов. 13 сентября ожидается релиз web-браузера Epiphany 3.26 (GNOME Web), основанного на движке WebKitGTK+ 2.18. В новом выпуске реализована поддержка синхронизации закладок, паролей и истории посещений через сервис Firefox Sync. В том числе поддерживается синхронизация с настольной и мобильной версиями Firefox.



