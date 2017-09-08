08.09.2017 22:24  Релиз свободных видеодрайверов xf86-video-ati 7.10.0 и xf86-video-amdgpu 1.4.0

Вышел релиз X.org-драйвера xf86-video-amdgpu 1.4.0, который является форком драйвера xf86-video-ati, адаптированным для работы поверх интегрированного в состав ядра Linux модуля AMDGPU, который также служит основой для нового гибридного драйвера AMDGPU-PRO. Драйвер xf86-video-amdgpu ориентирован на использование с такими семействами GPU, как Tonga, Carrizo, Iceland, Fiji и Stoney. Код для поддержки старых GPU, которые не могут работать с модулем amdgpu исключён из кодовой базы драйвера. Одновременно выпущена новая версия свободного X.Org-драйвера xf86-video-ati 7.10.0, который остаётся актуален в свете отсутствия обновлений для legacy-веток проприетарного драйвера Catalyst, что мешает использованию устаревших карт AMD с новыми выпусками X-сервера. Для взаимодействия с оборудованием используется DRM-модуль ядра radeon. Основные новшества xf86-video-amdgpu 1.4.0 и xf86-video-ati 7.10.0: Обеспечена возможность использования DRI page flipping для любых видеоконтроллеров, даже при включении режима "TearFree", который защищает от появления разрывов (tearing). При page flipping вместо копирования содержимого буфера в видеопамять, применяется техника быстрого переключения между двумя буферами в видеопамяти - пока один из буферов заполняется, другой отображается на экране, что позволяет добиться увеличения производительности и исключить появление разрывов на других экранах, для которых не включен режим TearFree;

В драйвер добавлены проверки для предотвращения доступа других DRM-процессов (например, от других локальных пользователей) к буферам, созданным драйвером при переключении на разные виртуальные терминалы;

Параметры гамма-коррекции теперь применяются и к аппаратному курсору, который больше не выглядит странно при использовании Redshift и других подобных инструментов.



