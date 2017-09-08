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08.09.2017 22:24  Релиз свободных видеодрайверов xf86-video-ati 7.10.0 и xf86-video-amdgpu 1.4.0

Вышел релиз X.org-драйвера xf86-video-amdgpu 1.4.0, который является форком драйвера xf86-video-ati, адаптированным для работы поверх интегрированного в состав ядра Linux модуля AMDGPU, который также служит основой для нового гибридного драйвера AMDGPU-PRO. Драйвер xf86-video-amdgpu ориентирован на использование с такими семействами GPU, как Tonga, Carrizo, Iceland, Fiji и Stoney. Код для поддержки старых GPU, которые не могут работать с модулем amdgpu исключён из кодовой базы драйвера.

Одновременно выпущена новая версия свободного X.Org-драйвера xf86-video-ati 7.10.0, который остаётся актуален в свете отсутствия обновлений для legacy-веток проприетарного драйвера Catalyst, что мешает использованию устаревших карт AMD с новыми выпусками X-сервера. Для взаимодействия с оборудованием используется DRM-модуль ядра radeon.

Основные новшества xf86-video-amdgpu 1.4.0 и xf86-video-ati 7.10.0:

  • Обеспечена возможность использования DRI page flipping для любых видеоконтроллеров, даже при включении режима "TearFree", который защищает от появления разрывов (tearing). При page flipping вместо копирования содержимого буфера в видеопамять, применяется техника быстрого переключения между двумя буферами в видеопамяти - пока один из буферов заполняется, другой отображается на экране, что позволяет добиться увеличения производительности и исключить появление разрывов на других экранах, для которых не включен режим TearFree;
  • В драйвер добавлены проверки для предотвращения доступа других DRM-процессов (например, от других локальных пользователей) к буферам, созданным драйвером при переключении на разные виртуальные терминалы;
  • Параметры гамма-коррекции теперь применяются и к аппаратному курсору, который больше не выглядит странно при использовании Redshift и других подобных инструментов.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.mail-archive.com/x...)
  2. OpenNews: Доступен драйвер AMDGPU-PRO 17.30
  3. OpenNews: Релиз свободных видеодрайверов xf86-video-ati 7.9.0 и xf86-video-amdgpu 1.3.0
  4. OpenNews: Компания AMD начала тестирование гибридного драйвера на базе модуля AMDGPU
  5. OpenNews: В состав ядра Linux 4.2 принят драйвер AMDGPU
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: amdgpu, amd, video, driver
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  • 1.1, Sluggard, 22:31, 08/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Пришло время обновляться.
     
     
  • 2.2, VINRARUS, 22:39, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    ...на новую видеокарту.
     
     
  • 3.3, MPEG LA, 22:41, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –3 +/
    от nVidia
     
     
  • 4.5, Sluggard, 22:43, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    > от nVidia

    1. У меня ноутбуки.
    2. Нуво уже вменяем?

     
     
  • 5.13, Аноним, 23:59, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Год назад на десктопной 8600GTS нуво показывал в 3-5 раз худшую производительнос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.14, Sluggard, 00:09, 09/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Год назад на десктопной 8600GTS нуво показывал в 3-5 раз худшую производительность,
    > чем блоб (2d/3d), при этом упираясь в процессор. Я очень сильно
    > сомневаюсь, что с тех пор что-то принципиально изменилось.

    Почему? Его ж вроде пилят, активно. И в новостях о релизах Месы мелькает он.

     
  • 3.4, Sluggard, 22:41, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Зачем?
     
     
  • 4.6, АнонимныйБобр67, 22:47, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Чтобы купить новую видеокарту и потом купить новую видеокарту чтобы...
    while(isAlive)
    Купить новую видеокарту // чтобы купить новую видеокарту

    Вот

     
     
  • 5.10, VINRARUS, 23:09, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    while true
    do
    pay gpu [new] radeon
    done
     
     
  • 6.12, Andrey Mitrofanov, 23:25, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > while true

    λg.(λx.g (x x)) (λx.g (x x))

     
  • 4.9, VINRARUS, 22:59, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    "Драйвер xf86-video-amdgpu ориентирован на использование с такими семействами GPU, как Tonga, Carrizo, Iceland, Fiji и Stoney."
     
     
  • 5.11, Sluggard, 23:12, 08/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    «Одновременно выпущена новая версия свободного X.Org-драйвера xf86-video-ati 7.10.0»
     
  • 1.8, Борщдрайвен бигдата, 22:58, 08/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Параметры гамма-коррекции теперь применяются и к аппаратному курсору, который больше не выглядит странно при использовании Redshift и других подобных инструментов.

    Хорошо!

     

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