07.09.2017 09:52  Сообщество и Oracle рассматривают возможность изменения модели разработки Java SE

Марк Рейнхольд (Mark Reinhold), возглавляющий разработку Java в компании Oracle, выставил на обсуждение в сообществе разработчиков OpenJDK предложение по изменению модели разработки платформы Java SE и JDK. По мнению Марка Java развивается заметно медленнее конкурирующих программных платформ и это связано в основном с неэффективной моделью разработки. Вместо формирования релизов раз в несколько лет, отталкиваясь от реализации намеченной функциональности, предлагается перейти к модели более частных фиксированных релизов. В частности, новые функциональные обновления Java SE предлагается выпускать каждые 6 месяцев, включая в их состав новые возможности, которые достигли стадии готовности к моменту очередного выпуска. Раз в 3 месяца предлагается формировать корректирующее обновление, а раз в три года публиковать релиз с длительным сроком поддержки (LTS). Новшества планируется развивать в рамках одной постоянно обновляемой ветки, в которую будут включаться только уже готовые изменения и от которой в за месяц до намеченного релиза будут ответвляться ветки для стабилизации новых выпусков. Также предлагается перейти на новую схему нумерации версий в формате "год.месяц", например, если предложение будет одобрено то уже в марте следующего года ожидается релиз 18.3. Что касается JDK 9, намеченного на 21 сентября, то одновременно планируется опубликовать сборки OpenJDK под лицензией GPLv2+, которые вначале будут сформированы для Linux/x64, а через какое-то время и для платформ macOS/x64 и Windows/x64. Поставка проприетарных сборок Oracle JDK с платной поддержкой и коммерческими возможностями, такими как Java Flight Recorder и Mission Control, будет продолжена, но со временем планируется открыть код коммерческих компонентов и обеспечить полную взаимозаменяемость OpenJDK и Oracle JDK. В дальнейшем совместно с другими участниками проекта OpenJDK планируется запустить единую открытую инфраструктуру сборки и тестирования, которая позволит на ранних стадиях публиковать новшества, находящиеся в разработке, и самостоятельно формировать сборки JDK. Кроме того, отмечается прогресс с воплощением в жизнь намерения передать разработку Java EE (Java Platform Enterprise Edition) независимому сообществу. Связанные с Java EE репозитории уже перенесены на GitHub, в том числе проекты, которые ранее размещались на закрытом весной сайте java.net. Также на GitHub опубликован финальный вариант спецификации Java EE 8, которая пока не анонсирована официально. GlassFish 5 с эталонной реализацией Java EE 8 пока не вышел из стадии бета-тестирования.



