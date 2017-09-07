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07.09.2017 09:52  Сообщество и Oracle рассматривают возможность изменения модели разработки Java SE

Марк Рейнхольд (Mark Reinhold), возглавляющий разработку Java в компании Oracle, выставил на обсуждение в сообществе разработчиков OpenJDK предложение по изменению модели разработки платформы Java SE и JDK. По мнению Марка Java развивается заметно медленнее конкурирующих программных платформ и это связано в основном с неэффективной моделью разработки. Вместо формирования релизов раз в несколько лет, отталкиваясь от реализации намеченной функциональности, предлагается перейти к модели более частных фиксированных релизов.

В частности, новые функциональные обновления Java SE предлагается выпускать каждые 6 месяцев, включая в их состав новые возможности, которые достигли стадии готовности к моменту очередного выпуска. Раз в 3 месяца предлагается формировать корректирующее обновление, а раз в три года публиковать релиз с длительным сроком поддержки (LTS). Новшества планируется развивать в рамках одной постоянно обновляемой ветки, в которую будут включаться только уже готовые изменения и от которой в за месяц до намеченного релиза будут ответвляться ветки для стабилизации новых выпусков. Также предлагается перейти на новую схему нумерации версий в формате "год.месяц", например, если предложение будет одобрено то уже в марте следующего года ожидается релиз 18.3.

Что касается JDK 9, намеченного на 21 сентября, то одновременно планируется опубликовать сборки OpenJDK под лицензией GPLv2+, которые вначале будут сформированы для Linux/x64, а через какое-то время и для платформ macOS/x64 и Windows/x64. Поставка проприетарных сборок Oracle JDK с платной поддержкой и коммерческими возможностями, такими как Java Flight Recorder и Mission Control, будет продолжена, но со временем планируется открыть код коммерческих компонентов и обеспечить полную взаимозаменяемость OpenJDK и Oracle JDK. В дальнейшем совместно с другими участниками проекта OpenJDK планируется запустить единую открытую инфраструктуру сборки и тестирования, которая позволит на ранних стадиях публиковать новшества, находящиеся в разработке, и самостоятельно формировать сборки JDK.

Кроме того, отмечается прогресс с воплощением в жизнь намерения передать разработку Java EE (Java Platform Enterprise Edition) независимому сообществу. Связанные с Java EE репозитории уже перенесены на GitHub, в том числе проекты, которые ранее размещались на закрытом весной сайте java.net. Также на GitHub опубликован финальный вариант спецификации Java EE 8, которая пока не анонсирована официально. GlassFish 5 с эталонной реализацией Java EE 8 пока не вышел из стадии бета-тестирования.

  1. Главная ссылка к новости (https://mreinhold.org/blog/for...)
  2. OpenNews: Компания Oracle намерена передать разработку Java EE независимому сообществу
  3. OpenNews: Обновление Java SE, MySQL, VirtualBox и других продуктов Oracle с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: Исполнительный комитет JCP одобрил модульную систему в Java 9
  5. OpenNews: Компания Oracle переносит выпуск Java 9 на осень
  6. OpenNews: Компания Red Hat возглавила разработку OpenJDK 7
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: java
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  • 1.1, Аноним, 10:50, 07/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    Передайте уже Java такой чудесной организации, как Apache Foundation.
     
     
  • 2.3, Аноним, 11:38, 07/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    не их профиль. eclipse все таки больше подходит.
     
     
  • 3.4, алекс, 11:41, 07/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Их профиль топить всё что попадётся, так что - их.
     
  • 1.2, Аноним, 11:19, 07/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    https://ventrellathing.wordpress.com/2013/06/18/the-case-for-slow-programming/
     
     
  • 2.5, Аноним, 11:41, 07/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Ну ок. Будем медленно и вдумчиво писать код. Java при чем?
     
  • 1.6, Servo, 11:45, 07/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Давно пора было объединить OracleJDK, OpenJDK, JavaSe, JavaEE и выпустить один продукт под одной лицензией. Так же не помешало бы оптимизировать производительность и потребление памяти JVM. Если Oracle будет больше прислушиваться и сотрудничать с сообществом, то из Java получится настоящая конфетка, иначе, уйдут в небытие и никто о них никогда не вспомнит!  
     
     
  • 2.8, Аноним, 12:08, 07/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Они берут пример с Microsoft Посмотрите в сторону Net То же самое Впрочем, н... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.10, IB, 12:11, 07/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Давно пора объединить самолёт, подлодку и воздушный шар и выпускать универсальный продукт.
     
  • 2.11, Led, 12:12, 07/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Так же не помешало бы оптимизировать производительность и потребление памяти JVM.

    Этим и так занимаются:
    https://getfedora.org/en/workstation/

    Ты только посмотри: этот JVM performance engineer только и работает над тем, как уменьшить аппетит JVM, уменьшить потребление и т.п.

     
  • 1.7, пох, 12:00, 07/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ждем с нетерпением следующей фазы - "орацле увольняет полторы тыщи жабоедов, но обещает-обещает все оставить как было, не извольте беспокоиться"

     
  • 1.9, Аноним, 12:09, 07/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Новости вендузятники пишут 128-битные процессоры Intel AMD ещё не созданы ... весь текст скрыт [показать]
     

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