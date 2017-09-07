06.09.2017 23:24  Выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.4.0

Представлен выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.4.0, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается разработка как классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками. Основные изменения: В редакторе при использовании закладок или построителя модели кода на базе Clang реализована новая система inline-аннотаций, отображающая закладки или сообщения об ошибках от Clang непосредственно рядом с текстом, в хвосте соответствующих строк. Подобный подход позволяет во время набора кода иметь перед глазами детальную информацию об имеющихся проблемах, без необходимости подведения мыши к интересующей строке или метке в левой части экрана. Местоположение аннотаций можно настроить через меню "Options / Text Editor / Display".

В редактор также добавлен эффект плавной прокрутки при переходе на новую позицию в том же файле. Отключить данный эффект можно в меню "Options / Text Editor / Display / Animate";

Для кода на С++ вовлечены некоторые элементы подсветки, которые были доступны и ранее, но не выделялись отдельными цветами в предлагаемой по умолчанию цветовой схеме. Например, в новой версии теперь подсвечиваются локальные, глобальные и принадлежащие классам переменные, функции, определения и выходные аргументы. Для тех кого обилие разных цветов на экране раздражает в меню "Options / Text Editor / Fonts & Colors" можно вернуться на прошлую цветовую схему;

При переименовании классов среда разработки теперь предлагает переименовать и файлы, имеющие имя переименовываемого класса (опция "Rename files" в диалоге переименования);

При включенной модели кода на базе Clang доступна функция подсветки идентификатора, связанного с кодом на который в текущий момент указывает курсор;

Облагорожена компоновка древовидного вывода содержимого проекта при использовании для сборки CMake 3.7+ в серверном режиме. Пустые директории теперь скрываются из списка, а файлы с кодом перемещены в верхнюю часть в отдельную секцию Source Directory;

Прекращена поддержка платформы Windows CE и отключены по умолчанию компоненты для интеграции с системой управления версиями ClearCase.



