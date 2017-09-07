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06.09.2017 23:24  Выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.4.0

Представлен выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.4.0, предназначенной для создания кроссплатформенных приложений с использованием библиотеки Qt. Поддерживается разработка как классических программ на языке C++, так и использование языка QML, в котором для определения сценариев используется JavaScript, а структура и параметры элементов интерфейса задаются CSS-подобными блоками.

Основные изменения:

  • В редакторе при использовании закладок или построителя модели кода на базе Clang реализована новая система inline-аннотаций, отображающая закладки или сообщения об ошибках от Clang непосредственно рядом с текстом, в хвосте соответствующих строк. Подобный подход позволяет во время набора кода иметь перед глазами детальную информацию об имеющихся проблемах, без необходимости подведения мыши к интересующей строке или метке в левой части экрана. Местоположение аннотаций можно настроить через меню "Options / Text Editor / Display".
  • В редактор также добавлен эффект плавной прокрутки при переходе на новую позицию в том же файле. Отключить данный эффект можно в меню "Options / Text Editor / Display / Animate";
  • Для кода на С++ вовлечены некоторые элементы подсветки, которые были доступны и ранее, но не выделялись отдельными цветами в предлагаемой по умолчанию цветовой схеме. Например, в новой версии теперь подсвечиваются локальные, глобальные и принадлежащие классам переменные, функции, определения и выходные аргументы. Для тех кого обилие разных цветов на экране раздражает в меню "Options / Text Editor / Fonts & Colors" можно вернуться на прошлую цветовую схему;
  • При переименовании классов среда разработки теперь предлагает переименовать и файлы, имеющие имя переименовываемого класса (опция "Rename files" в диалоге переименования);
  • При включенной модели кода на базе Clang доступна функция подсветки идентификатора, связанного с кодом на который в текущий момент указывает курсор;
  • Облагорожена компоновка древовидного вывода содержимого проекта при использовании для сборки CMake 3.7+ в серверном режиме. Пустые директории теперь скрываются из списка, а файлы с кодом перемещены в верхнюю часть в отдельную секцию Source Directory;
  • Прекращена поддержка платформы Windows CE и отключены по умолчанию компоненты для интеграции с системой управления версиями ClearCase.


  1. Главная ссылка к новости (http://blog.qt.io/blog/2017/09...)
  2. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.3.0
  3. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.1.0
  4. OpenNews: Выпуск интегрированной среды разработки Qt Creator 4.0
  5. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: qt, ide
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  • 1, Штунц, 02:18, 07/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > При переименовании классов среда разработки
    > теперь предлагает переименовать и файлы

    Давно уже (я про другую IDE сейчас) отказался от переименования файлов средой разработки, т.к. тогда для Git это выглядит, как удаление одного файла и добавление другого под новым именем. Делаю переименование с помощью git mv по-этому.

    Теперь вопрос по QtCreator: он умеет переименовывать файлы при переименовании классов так, что бы это было понятно для git'a?

     
     
  • 2, виндотролль, 04:23, 07/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Делаю переименование с помощью git mv по-этому

    Ничто не мешает делать то же самое из IDE. Intellij это умеет, кстати

     

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