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06.09.2017 03:25  Новая версия strace 4.19

Доступен новый выпуск strace 4.19, утилиты для диагностики и отладки программ для ОС, использующих ядро Linux. Она позволяет отслеживать и (начиная с версии 4.15) вмешиваться в процесс взаимодействия программы и ядра, включая происходящие системные вызовы, возникающие сигналы и изменения состояния процесса. Для своей работы strace использует механизм ptrace. Начиная с версии 4.13, формирование выпусков программы синхронизировано с выходом новых версий Linux.

Основные изменения:

  • Существенно доработано декодирование netlink (осуществлено в рамках проекта Google Summer of Code 2017 по доработке декодирования netlink:
    • Реализовано декодирование атрибутов inet_diag_req_v2, inet_diag_req_compat, packet_diag_msg, smc_diag_msg протокола NETLINK_SOCK_DIAG.
    • Реализованы протоколы NETLINK_SELINUX, NETLINK_CRYPTO (базовая поддержка, атрибуты crypto_user_alg), NETLINK_KOBJECT_UEVENT.
    • Реализовано декодирование сообщений addr, addrlabel, dcb, link, mdb, neigh, neightbl, netconf, nsid, route, rule, tc, tca протокола NETLINK_ROUTE.
    • Реализовано декодирование атрибутов nlmsgerr.
    • Реализовано декодирование ack-флагов сообщений netlink.
  • Реализовано декодирование аргументов команды KEYCTL_RESTRICT_KEYRING и параметров KDF команды KEYCTL_DH_COMPUTE системного вызова keyctl(2).
  • Списки констант и команд ioctl обновлены до соответствия ядру Linux 4.13.
  • Добавлена поддержка декодирования новых системных вызовов на архитектурах alpha (seccomp, bpf, userfaultfd, membarrier, mlock2, copy_file_range, preadv2, pwritev2, statx), microblaze (statx), s390 (s390_guarded_storage) и x86 (arch_prctl).
  • Улучшено декодирование программ BPF (системный вызов bpf(2) и команды SO_ATTACH_FILTER и SO_ATTACH_REUSEPORT_CBPF системного вызова setsockopt(2)).
  • Улучшено декодирование команды UFFDIO_API системного вызова ioctl(2).
  • Улучшено декодирование некоторых аспектов системных вызовов getsockopt(2)/setsockopt(2).
  • Исправлены ошибки в применении фильтра path tracing для системных вызовов execveat, symlink, symlinkat, inotify_add_watch, inotify_init.
  • У проекта появился логотип:


  1. Главная ссылка к новости (https://sourceforge.net/p/stra...)
  2. OpenNews: Выпуск strace 4.18
  3. OpenNews: Новая версия strace 4.17
  4. OpenNews: Выпуск strace 4.15 с функцией подмены системных вызовов
  5. OpenNews: В OpenBSD из соображений безопасности удалены systrace и прослойка совместимости с Linux
  6. OpenNews: Выпуск strace 4.11
Автор новости: eSyr
Тип: Программы
Ключевые слова: strace
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  • 1.1, iPony, 07:47, 06/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Логотип классный
     
     
  • 2.2, Аноним, 08:14, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    У него выражение лица такое, как будто либо не знает что делать, либо не понимае... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.3, Борщдрайвен бигдата, 08:41, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > либо не знает что делать, либо не понимает что происходит

    Ну у разработчика, запускающего strace, в целом такое же выражение эмоций.

    Страус ОК.

     
     
  • 4.4, Аноним, 09:08, 06/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Страус, запускающий strace. ОК.
     

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