05.09.2017 20:22  Релиз Mesa 17.2.0

После четырёх месяцев разработки представлен релиз свободной реализации OpenGL API - Mesa 17.2. По сравнению с прошлым выпуском внесено около 3300 изменений от примерно 130 разработчиков. Первый выпуск ветки Mesa 17.2.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 17.2.1. В Mesa 17.2 предоставляется полная поддержка OpenGL 4.5 для драйверов i965, radeonsi и nvc0, а также частичная поддержка недавно вышедшего стандарта OpenGL 4.6. Наиболее заметные изменения: Основные изменения в новом выпуске связаны с улучшением работы драйверов. Например, в драйвере radeonsi обеспечена начальная поддержка готовящихся к выпуску GPU Radeon RX Vega и Raven Ridge. Улучшена поддержка видеоускорителя VideoCore IV, применяемого в платах Raspberry Pi;

В трекерах состояний XvMC и OMX обеспечена работа с DRI3;

В реализации EGL появилась поддержка модификаторов;

В Vulkan-драйверы RADV (для карт AMD) и ANV (для карт Intel) внесена серия оптимизаций производительности. В драйвере RADV обеспечена полная совместимость с шлемами виртуальной реальности SteamVR.

Добавлена поддержка новых расширений OpenGL: GL_ARB_bindless_texture в radeonsi GL_ARB_post_depth_coverage в nvc0 (GM200+) GL_ARB_shader_ballot в i965/gen8+ GL_ARB_shader_group_vote в i965 GL_ARB_shader_viewport_layer_array в nvc0 (GM200+) GL_AMD_vertex_shader_layer в nvc0 (GM200+) GL_AMD_vertex_shader_viewport_index в nvc0 (GM200+)

Удалена поддержка устаревшего расширения GL_APPLE_vertex_array_object.



