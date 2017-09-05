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05.09.2017 20:22  Релиз Mesa 17.2.0

После четырёх месяцев разработки представлен релиз свободной реализации OpenGL API - Mesa 17.2. По сравнению с прошлым выпуском внесено около 3300 изменений от примерно 130 разработчиков. Первый выпуск ветки Mesa 17.2.0 имеет экспериментальный статус - после проведения окончательной стабилизации кода будет выпущена стабильная версия 17.2.1. В Mesa 17.2 предоставляется полная поддержка OpenGL 4.5 для драйверов i965, radeonsi и nvc0, а также частичная поддержка недавно вышедшего стандарта OpenGL 4.6.

Наиболее заметные изменения:

  • Основные изменения в новом выпуске связаны с улучшением работы драйверов. Например, в драйвере radeonsi обеспечена начальная поддержка готовящихся к выпуску GPU Radeon RX Vega и Raven Ridge. Улучшена поддержка видеоускорителя VideoCore IV, применяемого в платах Raspberry Pi;
  • В трекерах состояний XvMC и OMX обеспечена работа с DRI3;
  • В реализации EGL появилась поддержка модификаторов;
  • В Vulkan-драйверы RADV (для карт AMD) и ANV (для карт Intel) внесена серия оптимизаций производительности. В драйвере RADV обеспечена полная совместимость с шлемами виртуальной реальности SteamVR.
  • Добавлена поддержка новых расширений OpenGL:
  • Удалена поддержка устаревшего расширения GL_APPLE_vertex_array_object.


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.freedesktop.org/...)
  2. OpenNews: Релиз Mesa 17.1.0
  3. OpenNews: Релиз Mesa 17.0.0
  4. OpenNews: Проект Mesa перешёл на новую схему нумерации выпусков
  5. OpenNews: Релиз Mesa 13.0.0 с поддержкой OpenGL 4.5
  6. OpenNews: Выпуск спецификации OpenGL 4.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mesa
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  • 1.1, Аноним, 20:41, 05/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Она собирается с llvm4 или обязательно 5?
     
     
  • 2.2, commiethebeastie, 20:43, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Собирается, oibaf тому подтверждение.
     
     
  • 3.4, Аноним, 20:45, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Спасибо, а то комменты где-то прочитал, сбили с толку. Будем пробовать.
     
  • 2.6, Анончик, 21:10, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Она собирается с llvm4 или обязательно 5?

    5 ещё даже не релизнули.

     
  • 1.3, Аноним, 20:44, 05/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    даже с 3.9.1 собирается
     
     
  • 2.5, Аноним, 20:48, 05/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это круто конечно, но на 3 9 есть баг с шейдерами в cities skylines, гексагоны в... весь текст скрыт [показать]
     

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