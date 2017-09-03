03.09.2017 20:02  Выпуск дистрибутива Manjaro Linux 17.0.3

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|4.8, 0x0, 21:07, 03/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Наверное, чем-то отличается, потому что до сих пор мои попытки как-то установить его (как и OpenMandriva) в свою виртуальную машину с конфигурацией, не вызывающей никаких проблем с большинством других Linux-дистро и Windows 10, не венчались успехом :)))
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|4.18, 0x0, 22:37, 03/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Исходя из визуальных ощущений, которые для большинства пользователей представляют собой один из основных показателей отличия, чёрно-зелёная гамма предположительно может намекать о претензиях на рекомендации лучших стоматологов в Distrowatch № 1 :)))
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|2.11, marks, 21:15, 03/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Есть Manjaro-Architect, в котором ты сам решаешь, использовать ли системд или опенрц https://manjaro.org/get-manjaro/ , сам выбираешь, какой ДЕ тебе нужен. Но не все возможно поставить с опенрц. И получаешь ещё всякие плюшки, вроде возможности выбора минимального дистрибутива без всякого хлама с лайв-цд. И доустановки из установщика всякого хлама.
Единственное, чего мне не хватало в 17.0.2, так это возможности установки корректной не одной редакции. Нельзя, допустим, установить гномо-редакцию одновременно с кде-редакцией. Было бы неплохо, если бы была возможность корректно смешивать редакции. Чтобы ДЕ ставились кастомные автоматом, а не вручную.
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|1.17, Константавр, 22:33, 03/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Когда нормальную установку на btrfs сделают? Недавно пытался на btrfs поставить, так каламарес застревает на копировании файлов. А их "официальный" способ сильно геморный.
А так, прекрасный дисттрибутив.
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|1.20, Дмитрий З., 22:43, 03/09/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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Откинув холивар какой дистр лучший, просто скажу, что благодаря Manjaro я полностью перешел на Linux на домашнем ноуте. Он удобный, и если он кому-то так же поможет перейти с Windows, я считаю, что труды комьюнити этого дистра не напрасны. На работе, к сожалению, не все так просто, потому там применил на Win7 патч на расширение RDP-подключений и сижу в Remmina... костыль еще тот но не люблю дуалбут просто.
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