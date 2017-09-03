The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

03.09.2017 20:02  Выпуск дистрибутива Manjaro Linux 17.0.3

Представлен выпуск дистрибутива Manjaro Linux 17.0.3, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (1.9 Гб), GNOME (1.6 Гб) и Xfce (1.6 Гб).

Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжен графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы.

Manjaro 17.0.3 является последним выпуском, в котором подготовлены сборки для 32-разрядных систем x86, в следующей версии поддержка данной архитектуры будет прекращена. Из изменений в новом выпуске отмечается улучшение средств определения оборудования, устранение ряда недоработок в инсталляторе, расширение возможностей утилит и конфигураторов, специфичных для Manjaro. Обновлены версий программ, в том числе в поставку включены свежие обновления ядра Linux 4.9 (LTS), X.Org-сервера 1.19, KDE Plasma 5.10. Повышена эффективность работы программы для настройки оборудования MHWD с исполняемыми файлами libglx. Обновлены темы оформления.

  1. Главная ссылка к новости (https://manjaro.org/2017/09/03...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Manjaro Linux 17.0.2
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 17.0
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 16.10
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 16.08
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: manjaro
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Слоник, 20:18, 03/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +11 +/
    Хороший дистрибутив
     
  • 1.3, Аноним, 20:44, 03/09/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Чем он лучше Fedorа?
     
     
  • 2.5, grayich, 20:50, 03/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    тем, что не федора)
     
     
  • 3.6, A.Stahl, 20:56, 03/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    А чем он отличается от Федоры?
     
     
  • 4.7, Аноним, 21:06, 03/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Уже скачал себе Федору. Стоит ли теперь качать Манд.. Манджару?
     
  • 4.8, 0x0, 21:07, 03/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Наверное, чем-то отличается, потому что до сих пор мои попытки как-то установить его (как и OpenMandriva) в свою виртуальную машину с конфигурацией, не вызывающей никаких проблем с большинством других Linux-дистро и Windows 10, не венчались успехом :)))
     
     
  • 5.10, Аноним, 21:12, 03/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Зачем осматривать гланды через задний проход Ставил Федорку на реальное железо ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.12, ыы, 21:25, 03/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ок.. Привозите мне реальное железо...
     
     
  • 7.21, Аноним, 22:51, 03/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    какой адрес?
     
  • 4.9, grayich, 21:09, 03/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    база другая, точнее арча, тем и отличается.

     
  • 4.18, 0x0, 22:37, 03/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Исходя из визуальных ощущений, которые для большинства пользователей представляют собой один из основных показателей отличия, чёрно-зелёная гамма предположительно может намекать о претензиях на рекомендации лучших стоматологов в Distrowatch № 1 :)))
     
  • 2.14, Аноним, 21:55, 03/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Всем.
     
  • 1.4, anonymous, 20:49, 03/09/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Есть вариант с OpenRC https://sourceforge.net/projects/manjaro-openrc/ Только в качестве DE там исключительно XFCE.
     
     
  • 2.11, marks, 21:15, 03/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Есть Manjaro-Architect, в котором ты сам решаешь, использовать ли системд или опенрц https://manjaro.org/get-manjaro/ , сам выбираешь, какой ДЕ тебе нужен. Но не все возможно поставить с опенрц. И получаешь ещё всякие плюшки, вроде возможности выбора минимального дистрибутива без всякого хлама с лайв-цд. И доустановки из установщика всякого хлама.

    Единственное, чего мне не хватало в 17.0.2, так это возможности установки корректной не одной редакции. Нельзя, допустим, установить гномо-редакцию одновременно с кде-редакцией. Было бы неплохо, если бы была возможность корректно смешивать редакции. Чтобы ДЕ ставились кастомные автоматом, а не вручную.

     
     
  • 3.15, Аноним, 22:00, 03/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Но зачем Впрочем, никто не запрещает поставить из репов кеды пятые и первые , ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.13, Singularity, 21:48, 03/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Кеды туда встают отлично, никаких проблем, с гнумом таки скорее всего будут проблемы.
     
  • 1.17, Константавр, 22:33, 03/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда нормальную установку на btrfs сделают? Недавно пытался на btrfs поставить, так каламарес застревает на копировании файлов. А их "официальный" способ сильно геморный.

    А так, прекрасный дисттрибутив.

     
     
  • 2.19, Аноним, 22:43, 03/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Когда нормальную установку на btrfs сделают?

    В RHEL вот тоже не осилили :(

     
  • 1.20, Дмитрий З., 22:43, 03/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Откинув холивар какой дистр лучший, просто скажу, что благодаря Manjaro я полностью перешел на Linux на домашнем ноуте. Он удобный, и если он кому-то так же поможет перейти с Windows, я считаю, что труды комьюнити этого дистра не напрасны. На работе, к сожалению, не все так просто, потому там применил на Win7 патч на расширение RDP-подключений и сижу в Remmina... костыль еще тот но не люблю дуалбут просто.
     
     
  • 2.22, Аноним, 23:07, 03/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Однажды Dual-Boot может спасти тебе жизнь.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor