03.09.2017 20:02  Выпуск дистрибутива Manjaro Linux 17.0.3

Представлен выпуск дистрибутива Manjaro Linux 17.0.3, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (1.9 Гб), GNOME (1.6 Гб) и Xfce (1.6 Гб).

Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжен графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы.

Manjaro 17.0.3 является последним выпуском, в котором подготовлены сборки для 32-разрядных систем x86, в следующей версии поддержка данной архитектуры будет прекращена. Из изменений в новом выпуске отмечается улучшение средств определения оборудования, устранение ряда недоработок в инсталляторе, расширение возможностей утилит и конфигураторов, специфичных для Manjaro. Обновлены версий программ, в том числе в поставку включены свежие обновления ядра Linux 4.9 (LTS), X.Org-сервера 1.19, KDE Plasma 5.10. Повышена эффективность работы программы для настройки оборудования MHWD с исполняемыми файлами libglx. Обновлены темы оформления.



