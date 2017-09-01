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01.09.2017 10:24  Выпуск LibreOffice 5.4.1

Организация The Document Foundation объявила о выходе LibreOffice 5.4.1, первого корректирующего выпуска из семейства LibreOffice 5.4 "fresh". Версия 5.4.1 ориентирована на энтузиастов, опытных пользователей и тех, кто предпочитает самые свежие версии программного обеспечения. Для консервативных пользователей и предприятий пока рекомендуется использовать одновременно сформированный выпуск LibreOffice 5.3.6 "still". Готовые установочные пакеты подготовлены для платформ Linux, macOS и Windows. Обновление включает 98 исправлений (RC1, RC2).


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.documentfoundatio...)
  2. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 5.4
  3. OpenNews: Выпуск офисного пакета LibreOffice 5.3
  4. OpenNews: Выпуск офисного пакета Apache OpenOffice 4.1.3
  5. OpenNews: Релиз офисного пакета Calligra 3.0, развиваемого проектом KDE
  6. OpenNews: Офисный пакет WPS Office 2016 доступен для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: libreoffice
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  • 1.1, Аноним, 12:49, 01/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Отличная задумка с разделением чётных и нечётных веток.
     
     
  • 2.3, Аноним, 13:02, 01/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    У GNOME и MATE так же.
     
     
  • 3.4, Аноним, 13:04, 01/09/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Что-то странно задумки реализовали У них и чётные, и нечётные fresh Или чётн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 12:50, 01/09/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Сначала прочитал как "trash".
     
  • 1.6, Аноним, 13:06, 01/09/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Недавно узнал про http minsvyaz ru ru events 27931 , у кого-нибудь есть реа... весь текст скрыт [показать]
     

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