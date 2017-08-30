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30.08.2017 21:04  К Linux Foundation присоединилось 18 новых участников

Некоммерческая организация Linux Foundation, курирующая широкий спектр работ, связанных с развитием Linux, объявила о вступлении в свои ряды 18 новых компаний, которые присоединились со статусом серебрянного участника, размер взноса которых составляет 5-20 тысяч долларов в год.

Новые участники Linux Foundation: Vodafone, GitLab, Bloomberg, Brison, BTS, Capgemini, Dash, FOSSID, Ghostcloud, inwinSTACK, Lear, Luxoft, NETSIA, Netsil, Open Space Network Foundation, RackN, SafeRide Cyber Security и Wipro Limited. Многие из новых участников вошли с состав рабочих групп по развитию автомобильных информационных систем (AGL), облачных технологий (CNCF), платформы для интернета вещей (EdgeX), системы распределённых финансовых транзакци (Hyperledger) и систем автоматизации сетевой инфраструктуры (ONAP).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: Организация Linux Foundation опубликовала автомобильный дистрибутив AGL UCB 4.0
  3. OpenNews: Linux Foundation развивает EdgeX, новую платформу для интернета вещей
  4. OpenNews: Стек протоколов маршрутизации FRRouting и проект DPDK перешли под крыло Linux Foundation
  5. OpenNews: Компания AT&T стала платиновым участником Linux Foundation и открыла код ECOMP
  6. OpenNews: Организация Linux Foundation представила платформу для критически важных технических систем
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: linux
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  • 1.1, Аноним, 21:08, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Оно... растет!
     
  • 1.2, Аноним, 21:21, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Внушительный списочек!
     
     
  • 2.11, Аноним, 23:07, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Внушительный списочек!

    Из всякого.. всякого.


     
  • 1.3, Sluggard, 21:27, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +4 +/
    Когда на страничке https://www.linuxfoundation.org/membership/members/ появится «Базальт СПО»? :)
     
     
  • 2.8, Аноним, 23:02, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Когда альт будет готов для продакшна.
     
     
  • 3.10, Аноним, 23:05, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Когда уволят Шигорина и наймут программистов ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.14, Sluggard, 23:11, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Когда альт будет готов для продакшна.

    Судя по списку платиновых членов LF самый готовый для продакшна Linux — Windows! :D

     
     
  • 4.15, Аноним, 23:14, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это оспаривается только на данном и ему подобных ресурсах Для внешнего мира это... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.17, Sluggard, 23:23, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Какого ещё «внешнего мира»? Который в Mortal Kombat, с четырёхрукими принцами и ниндзя-рептилоидами? Ну может быть, не в курсе.
     
     
  • 6.20, Аноним, 23:28, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Что у тебя там с галлюцинациями про мортал комбат Внешний мир - это где настоящ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.24, Sluggard, 23:36, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > 99% из них не знают, что такое линукс.

    И точно так же не знают, что такое «продакшн». )

     
     
  • 8.26, Аноним, 23:42, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ты тоже этого не знаешь, поняшка, узбагойся.


     
     
  • 9.27, Sluggard, 23:44, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ты тоже этого не знаешь, поняшка, узбагойся.

    Я и не нервничал.
    Это было про связь «продакшна» (началось-то с него) и «внешнего мира» с его «99%».

     
     
  • 10.29, Аноним, 23:49, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Началось с того, что ты проститутка.


     
     
  • 11.30, Sluggard, 23:51, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Началось с того, что ты проститутка.

    Это лично у тебя началось. Вернее закончилось, началось-то у тебя, скорее всего, с клея «Момент» и бутирата. :)

     
     
  • 12.36, Аноним, 00:09, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Опустится с ЖопенСусе до Альт Линукс! Дерьмо к дерьму!


     
     
  • 13.38, Sluggard, 00:24, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> началось-то у тебя, скорее всего, с клея «Момент» и бутирата
    > Дерьмо к дерьму!

    Во-во. )


     
  • 2.9, Аноним, 23:03, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Поняшка, то ты лизун Ш и ставишь ALT, а теперь тебя обидели и ты сразу хейтишь ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.12, Sluggard, 23:09, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Поняшка, то ты лизун Ш. и ставишь ALT, а теперь тебя обидели
    > и ты сразу хейтишь доселе облизанное. Ты женщина лёгкого поведения, поняш.

    Ты от меня оправданий ждёшь, попыток опровергнуть твои слова, или чего-то третьего? )

     
     
  • 4.16, Аноним, 23:17, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, не знаю.. Перекрась аватару что-ли?

     
     
  • 5.18, Sluggard, 23:25, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Ну, не знаю.. Перекрась аватару что-ли?

    В серебристый цвет могу перекрасить. Засылай 5-20 тысяч гринов.
    Нужны иные цвета (золото, платина) — расценки догадаешься, где посмотреть. ;)

     
     
  • 6.21, Аноним, 23:31, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Не, в цвет кала перекрась и забесплатно Ну, ты же понимаешь, что даже в лице св... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.23, Sluggard, 23:34, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не, в цвет кала перекрась и забесплатно.

    Не, так не интересно.
    Раскошеливайся или не приставай. )

    > Ну, ты же понимаешь, что даже в лице своих "товарищей", ты теперь облажавшееся чмо?

    По причине того, что?..

    > в лице своих "товарищей"

    О ком, кстати, речь?

     
     
  • 8.25, Аноним, 23:39, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Но ты же сосал здесь член Ш прилюдно и не раз Нет Да все, кто следят здесь ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.28, Sluggard, 23:46, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Но ты же сосал здесь член Ш. прилюдно и не раз! ?
    > Нет?

    Нет.
    А твои фантазии меня несколько смущают. )

    > Да все, кто следят здесь за комментами не дадут мне соврать.

    Ждём этих чудесных людей. )

     
     
  • 10.31, Аноним, 23:52, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ты даже выучилася писать в стиле опензоопарка, абизянка.

     
     
  • 11.32, Sluggard, 23:55, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну-у-у-у, это уже совсем скучно. А как дысал, как дысал... )
     
     
  • 12.34, Аноним, 00:01, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Местному пидеру стало скучно. Ш. нет рядом. Ох ты мох ты!


     
     
  • 13.35, Аноним, 00:01, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Никто не придёт на помощь, не приголубит..


     
     
  • 14.37, Sluggard, 00:22, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сочувствую. Ты держись, а то уже сам с собою начал... )
     
  • 1.4, Аноним, 21:45, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хоспади...

    Выносите. Нам нужна новая основа для хакерской культуры.

     
     
  • 2.5, A.Stahl, 21:47, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >Нам

    А вас никто и не приглашал. Так что с чистой совестью можете лепить свою основу для чего угодно. Никто возражать не будет.

     
  • 1.6, Аноним, 22:37, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Норм тема! Я тоже задонатил. :)
     
     
  • 2.13, Sluggard, 23:10, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    5-20 тысяч долларов? )
     
     
  • 3.33, Аноним, 23:57, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Сцаная поня, чего ты там бухотишь Иди, устанавливай себе глюки альт-членукса ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 23:00, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Тот момент, когда я, один человек, задумался о том, сколько я зарабатываю в год ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, Аноним, 23:26, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Мне кажется, или все таки, многие комментаторы смотрят не в ту сторону Многие и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.22, Аноним, 23:34, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пусть поняша войдёт со своим велосипедом "Китайский сорлёнок".

     
  • 1.39, waylandbeliver, 00:37, 31/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А десктопная доля всё равно 1%
     
     
  • 2.40, Аноним, 01:20, 31/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Кого это волнует, если доля десктопов на рынке уже менее 50 И больше 40 инет-... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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