30.08.2017 21:04  К Linux Foundation присоединилось 18 новых участников

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|3.12, Sluggard, 23:09, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Поняшка, то ты лизун Ш. и ставишь ALT, а теперь тебя обидели
> и ты сразу хейтишь доселе облизанное. Ты женщина лёгкого поведения, поняш.
Ты от меня оправданий ждёшь, попыток опровергнуть твои слова, или чего-то третьего? )
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|5.18, Sluggard, 23:25, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ну, не знаю.. Перекрась аватару что-ли?
В серебристый цвет могу перекрасить. Засылай 5-20 тысяч гринов.
Нужны иные цвета (золото, платина) — расценки догадаешься, где посмотреть. ;)
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|7.23, Sluggard, 23:34, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Не, в цвет кала перекрась и забесплатно.
Не, так не интересно.
Раскошеливайся или не приставай. )
> Ну, ты же понимаешь, что даже в лице своих "товарищей", ты теперь облажавшееся чмо?
По причине того, что?..
> в лице своих "товарищей"
О ком, кстати, речь?
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|9.28, Sluggard, 23:46, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Но ты же сосал здесь член Ш. прилюдно и не раз! ?
> Нет?
Нет.
А твои фантазии меня несколько смущают. )
> Да все, кто следят здесь за комментами не дадут мне соврать.
Ждём этих чудесных людей. )
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