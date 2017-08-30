30.08.2017 21:04  К Linux Foundation присоединилось 18 новых участников

Некоммерческая организация Linux Foundation, курирующая широкий спектр работ, связанных с развитием Linux, объявила о вступлении в свои ряды 18 новых компаний, которые присоединились со статусом серебрянного участника, размер взноса которых составляет 5-20 тысяч долларов в год.

Новые участники Linux Foundation: Vodafone, GitLab, Bloomberg, Brison, BTS, Capgemini, Dash, FOSSID, Ghostcloud, inwinSTACK, Lear, Luxoft, NETSIA, Netsil, Open Space Network Foundation, RackN, SafeRide Cyber Security и Wipro Limited. Многие из новых участников вошли с состав рабочих групп по развитию автомобильных информационных систем (AGL), облачных технологий (CNCF), платформы для интернета вещей (EdgeX), системы распределённых финансовых транзакци (Hyperledger) и систем автоматизации сетевой инфраструктуры (ONAP).



