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30.08.2017 10:56  Опасная уязвимость в сетевом конфигураторе ConnMan

В сетевом конфигураторе ConnMan, получившем распространение во встраиваемых Linux-системах и устройствах интернета вещей, выявлена уязвимость (CVE-2017-12865), которая потенциально может привести к выполнению кода атакующего с правами процесса ConnMan при использовании функции DNS-прокси, применяемой для перенаправления локальных DNS-обращений к внешнему DNS-серверу. Выявившими проблему исследователями подготовлен прототип эксплоита, приводящий к выполнению кода в некоторых дистрибутивах Linux (данный прототип эксплоита пока публично не распространяется).

Для успешной эксплуатации уязвимости требуется получение контроля за ответами DNS-сервера, к которому напрямую осуществляется обращение с атакуемого устройства. Например, атака может быть организована при подключении жертвы к подконтрольным злоумышленникам открытым беспроводным сетям. Уязвимость устранена в выпуске ConnMan 1.35. Обновление пакетов уже выпущено для Debian, Ubuntu, Yocto, EPEL-7 (напрямую ConnMan не поставляется в RHEL) и Fedora. Ожидается выпуск обновления в openSUSE.

  1. Главная ссылка к новости (http://seclists.org/fulldisclo...)
  2. OpenNews: Первый стабильный релиз сетевого конфигуратора ConnMan
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: connman
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  • 1, Zenitur, 11:04, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Мне особенно нравится, как Connman не отображает адаптеры Bluetooth - но всё равно делает их Soft Blocked. Разблокируешь с помощью rfkill - а Connman возвращает обратно! В системе с Connman нужно отключить эту службу на минуточку, если надо передать файл. Или отказаться от неё вовсе, чтобы подключить беспроводные наушники.
     
     
  • 2, Michael Shigorin, 13:50, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Это в сузе так?
     
     
  • 3, Zenitur, 14:08, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Генту образца 2013 года. С тех пор, Гном2 уже удалили из Portage, но у меня он остался установленным. Вместе с GTK2-шным GUI для Connman
     
  • 4, kleem_head, 15:11, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    - Скажите, у Вас был бенефис?
    - Да, но я его вылечил.

    А мне в Debian Stretch он тупо мешал и я его удалил. Вот такое самолечение ))))

     

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