30.08.2017 10:42  Microsoft и Red Hat объявили о расширении сотрудничества

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|4.40, нах, 14:32, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Ну так, ведь, жизнью же подверждаются. Не такой давний пример - Nokia.
проcравшая все полимеры еще до этого, и кинувшаяся спасаться за деньги MS?
(хотя нет, полимеры-то как раз остались, шинный заводик-то и сейчас живее всех живых)
скорее это говорит о неразборчивости топ-топов ms в скупке всякого бесполезного хлама, вместо того чтоб позволить тому обанкротиться самостоятельно (впрочем, тот топ уже на свалке истории топает, на индуса надежды больше)
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|1.29, ЫЫ, 13:52, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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Закономерный ход, надо заметить. тем более что появление на платформах семейства Юниксвый SQLServer-а - знаковый и очень положительный шаг со стороны Микрософт.
Сейчас у SQLServer-а под линухом не такой богатый функционал как в родной среде, но надо полагать что он будет расширятся, и на платформе юниксвея появятся наконец-то нормальные СУБД.
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