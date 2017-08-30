30.08.2017 10:42  Microsoft и Red Hat объявили о расширении сотрудничества

> Ну так, ведь, жизнью же подверждаются. Не такой давний пример - Nokia.

проcравшая все полимеры еще до этого, и кинувшаяся спасаться за деньги MS?

(хотя нет, полимеры-то как раз остались, шинный заводик-то и сейчас живее всех живых)

скорее это говорит о неразборчивости топ-топов ms в скупке всякого бесполезного хлама, вместо того чтоб позволить тому обанкротиться самостоятельно (впрочем, тот топ уже на свалке истории топает, на индуса надежды больше)