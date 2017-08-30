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30.08.2017 10:42  Microsoft и Red Hat объявили о расширении сотрудничества

Компании Microsoft и Red Hat объявили о проведении совместной работы по продвижению решений контейнерной изоляции. Red Hat будет поддерживать SQL Server и контейнеры с Windows Server на своих платформах Red Hat Enterprise Linux и Red Hat OpenShift. При этом, Red Hat OpenShift станет первой платформой для развёртывания изолированных контейнеров, построенной на базе инструментария Kubernetes, которая будет поддерживать гибридные окружения, в которых в рамках единого решения смогут выполняться контейнеры c Linux и Windows. Red Hat также анонсировал доступность .NET Core 2.0 в виде контейнера для платформы OpenShift. Со своей стороны Microsoft начнет поддерживать продукт Red Hat OpenShift Dedicated в окружении Azure.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/abou...)
  2. OpenNews: Microsoft и Red Hat объявили о партнёрстве в области облачных систем и платформы .NET
  3. OpenNews: Директором по технологиям виртуализации в Red Hat назначен один из бывших топ-менеджеров Microsoft
  4. OpenNews: Red Hat и Microsoft сертифицировали продукты виртуализации друг у друга
  5. OpenNews: Red Hat и Microsoft заключили соглашение в плане поддержки виртуализации
Автор новости: Sergey Guzenkov
Тип: К сведению
Ключевые слова: microsoft, redhat
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  • 1.3, Аноним, 11:43, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +15 +/
    Начало конца Red Hat, сотрудничество с мелкософтом никогда и никому не шло на пользу...
     
     
  • 2.6, A.Stahl, 11:53, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –13 +/
    Да плевать Ну обанкротится Ред Хет Или Микрософт Да хоть оба Я плакать точно... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.7, щи, 11:54, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты кто?
     
     
  • 4.13, A.Stahl, 12:18, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    A.Stahl
     
     
  • 5.17, Аноним, 12:41, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Чем знаменит?
     
     
  • 6.25, H2O, 13:29, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Я есть Грут!)
     
     
  • 7.53, ryoken, 15:54, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Я есть Грут!)

    Это ещё что за хрень???

     
  • 6.37, Nestahl, 14:29, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Тем что троллит и накручивает минуса на опеннете с 3х аккаунтов, ВПН и прокси. На лоре банили его альтов, основной акк до сих пор живой. :(
     
     
  • 7.51, ы, 14:54, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ещё и плюсы себе накручивает. такой вот онлайн-нарциссизм
     
  • 4.36, Nestahl, 14:28, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Клоун с лора. Там его цирк уже всем надоел, так он перебрался сюда)
     
     
  • 5.48, iPony, 14:49, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну тут один клоун уволился, вон другой появился. Цирк с конями какой-то...
     
  • 3.35, Nestahl, 14:27, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Да плевать на мнение какого-то дол...ба. Ну забанят тебя на опеннете. Или на Лоре. Да хоть на обоих. Я плакать точно не буду...
     
  • 2.10, Анонс, 12:09, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Годы идут, а шутки всё те же
     
     
  • 3.33, Аноним, 14:18, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ну так, ведь, жизнью же подверждаются. Не такой давний пример - Nokia.
     
     
  • 4.40, нах, 14:32, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ну так, ведь, жизнью же подверждаются. Не такой давний пример - Nokia.

    проcравшая все полимеры еще до этого, и кинувшаяся спасаться за деньги MS?
    (хотя нет, полимеры-то как раз остались, шинный заводик-то и сейчас живее всех живых)

    скорее это говорит о неразборчивости топ-топов ms в скупке всякого бесполезного хлама, вместо того чтоб позволить тому обанкротиться самостоятельно (впрочем, тот топ уже на свалке истории топает, на индуса надежды больше)

     
     
  • 5.41, Аноним, 14:33, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Еще один дeбiл, причем здесь шины Nokian?
     
     
  • 6.44, YetAnotherOnanym, 14:40, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    При том, что когда-то это была одна компания.
     
  • 5.46, Аноним, 14:44, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Благодаря покупке Нокии, МС отжимает бабла с производителей Андроид-телефонов, а... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, iPony, 12:26, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    И чего? У Apple много чего было и есть в сотрудничестве с МС.
    Они уже кончили?
     
     
  • 3.15, village_coder, 12:32, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    и закурили
     
  • 3.34, Аноним, 14:20, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У них множественный ;)
     
  • 2.19, kknight, 12:52, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Плюсую. Помнится, Novell тоже сотрудничал с M$. Ну и где теперь этот Novell?
     
     
  • 3.23, Аноним, 13:21, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    С каноникал что-то случилось Мне интересно ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, Аноним, 13:48, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ubuntu mobile, unity ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.50, iPony, 14:53, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Ubuntu mobile, unity...

    Ах вот оно что... А Ubuntu TV, Ubuntu One Disk, магазин музыки (я там даже один альбом купил) что-то до MS того.

     
  • 3.45, YetAnotherOnanym, 14:43, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Помнится, Novell тоже сотрудничал с M$.

    Помнится, и Skype отдался Microsoft'у...

     
     
  • 4.47, Аноним, 14:47, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Купили у бывших студентов, сделав их миллионерами Предлагали кучу бабла разрабо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.22, getfr, 13:18, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Хана красношапке
     
  • 2.24, Игорь, 13:28, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    значит через годик мелкие купят шапку
     
     
  • 3.38, Аноним, 14:30, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Или шапка купит мелкософт?
     
  • 2.32, Аноним, 14:11, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    МС владеет жирным куском шапки почти с самого начала. И что?
     
     
  • 3.52, Аноним, 15:40, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Пруф.
     
  • 1.4, dr Equivalent, 11:50, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Обычно фраза "расширяют сотрудничество с Microsoft" означает, что скоро в сотрудничество будет помещаться целая банка сгущенки.
     
     
  • 2.18, Аноним, 12:45, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Со знанием дела говоришь, уже сотрудничал?
     
     
  • 3.21, Аноним, 13:17, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ты банку обронил Ой, ещё одна выпала Молчи, иначе тут можно будет открывать мо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.30, Degenerator, 13:57, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Eto pereklichka krasnoglazih )
     
  • 2.42, Аноним, 14:35, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Я смотрю ты бывалый. Шаришь. В теме.
     
  • 1.5, Zenitur, 11:51, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Новелл на фоне таких новостей обанкротился. А Red Hat живёт!
     
  • 1.9, Эгонимус, 12:09, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Глобализация в действии.


     
     
  • 2.11, Эгонимус, 12:12, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Скоро! На всех мониторах мира! Новая операционная система - Microlinbsd.


     
  • 1.12, лютый жабист__, 12:14, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    RedHat мало выделяется из ряда корпорастов Не держит яйца в одной корзине В яд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Аноним, 12:39, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    рмпбомжи лосос_нули у дебианогоспод
     
     
  • 3.43, Аноним, 14:36, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ебилд мне в дебьян!
     
  • 1.20, Аноним, 13:06, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Наверное, я не так себе представляю контейнеры виндовс, да Для меня это как мин... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.26, 321, 13:32, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    редхату выгодна последняя строчка новости, чтоб в Азуре можно было крутить его решения
     
     
  • 2.39, Аноним, 14:31, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А тебя это каким боком волнует, кто чьи решения будет крутить, и на чем?
     
  • 1.27, Аноним, 13:32, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    у Новел бела edir крутая штука да же работало как надо и под линукс и под винду ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, ЫЫ, 13:52, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Закономерный ход, надо заметить. тем более что появление на платформах семейства Юниксвый SQLServer-а - знаковый и очень положительный  шаг со стороны Микрософт.
    Сейчас у SQLServer-а под линухом не такой богатый функционал как в родной среде, но надо полагать что он будет расширятся, и на платформе юниксвея появятся наконец-то нормальные СУБД.
     
  • 1.31, Знающий, 14:07, 30/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    И это хреново. Все, кто сотрудничал ранее с M$ в итоге либо RIP, либо сильно пострадала их репутация. Зачем, шапка, зачем???
     
     
  • 2.49, Аноним, 14:50, 30/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Кто эти все Apple живее всех живых Почти что обанкротившаяся Нокия получила ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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