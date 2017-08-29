28.08.2017 12:10  Выпуск биоинформационной программы UGENE 1.27

Состоялся релиз UGENE 1.27, пакета для работы молекулярного биолога, предоставляющий инструменты для множественного выравнивания нуклеотидных и аминокислотных последовательностей, филогенетического анализа, редактирования и аннотирования нуклеотидных и белковых последовательностей, поддержания биоинформационной базы данных, визуализации, поиска геномных вариаций, работы с хроматограммами и многого другого. Исходные тексты UGENE распространяются под лицензией GPLv2, сборки доступны для Windows, macOS и Linux.

В новой версии добавлен новый редактор выравнивания хроматограмм, предназначенный для визуализации и анализа данных секвенирования по Сэнгеру. Редактор позволяет выполнять такие операции, как картирование прочтений на референсную последовательность, визуализация выровненных прочтений с хроматограммами, редактирование данных экспорт результатов.