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28.08.2017 12:10  Выпуск биоинформационной программы UGENE 1.27

Состоялся релиз UGENE 1.27, пакета для работы молекулярного биолога, предоставляющий инструменты для множественного выравнивания нуклеотидных и аминокислотных последовательностей, филогенетического анализа, редактирования и аннотирования нуклеотидных и белковых последовательностей, поддержания биоинформационной базы данных, визуализации, поиска геномных вариаций, работы с хроматограммами и многого другого. Исходные тексты UGENE распространяются под лицензией GPLv2, сборки доступны для Windows, macOS и Linux.

В новой версии добавлен новый редактор выравнивания хроматограмм, предназначенный для визуализации и анализа данных секвенирования по Сэнгеру. Редактор позволяет выполнять такие операции, как картирование прочтений на референсную последовательность, визуализация выровненных прочтений с хроматограммами, редактирование данных экспорт результатов.



  1. Главная ссылка к новости (http://ugene.net/ru/news.html#...)
  2. OpenNews: Выпуск биоинформационной программы UGENE 1.26
  3. OpenNews: Выпуск биоинформационной программы UGENE 1.25.0
  4. OpenNews: Выпуск биоинформационной программы UGENE 1.24
  5. OpenNews: Выпуск биоинформационной программы UGENE 1.23
  6. OpenNews: Выпуск биоинформационной программы UGENE 1.22.0
Автор новости: Юлия Альгаер
Тип: Программы
Ключевые слова: ugene
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  • 1.1, Аноним, 01:07, 29/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Выглядит умно В биологи что ли податься Хочу разбираться во всех этих кнопках ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, нежданчик, 05:02, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    школу сначала закончи ;) А о кнопках потом программиста спросишь =))
     
  • 1.3, Какаянахренразница, 05:23, 29/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Вы бы таки установили нормальный сертификат на https://ugene.unipro.ru, штоли. В прошлом году ещё докладывал[1], а воз и ныне там.
    ---
    [1] http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/108378.html#1

    P.S.: Иббатый хвильтр не пропускает слово "штoлe".

     
     
  • 2.4, Аноним, 05:33, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Вот лучше бы они alt в фильтр добавили, а еще продакш ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.5, Аноним, 07:35, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Контекстная реклама от Ш божественна Не согласен Получи delall Продакш это ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.6, Аноним, 08:34, 29/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Alt готов для продакшона чтoле?
     
  • 1.7, Аноним, 08:57, 29/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Работал над этим проектом, но его почти никто не финансирует, поэтому у компании... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 09:02, 29/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если первый параграф прочитать вслух то можно вызвать демона.
     

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