23.08.2017 10:22  Выпуск системы мониторинга Zabbix 3.4

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Представлен выпуск системы мониторинга Zabbix 3.4. Вышедшая версия содержит новую систему дэшбордов, несет новые возможности по предварительной обработке поступающих данных, предлагает новые механизмы массового сбора метрик и многое другое. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.
Напомним, что Zabbix состоит из трёх базовых компонентов: сервера для координации выполнения проверок, формирования проверочных запросов и накопления статистики; агентов для осуществления проверок на стороне внешних хостов; фронтэнда для организации управления системой. Для снятия нагрузки с центрального сервера и формирования распределённой сети мониторинга может быть развёрнута серия прокси-серверов, агрегирующих данные о проверке группы хостов. Данные могут храниться в СУБД MySQL, PostgreSQL, DB2 и Oracle. Без агентов Zabbix-сервер может получать данные по таким протоколам как SNMP, IPMI, JMX, SSH/Telnet, ODBC, проводить тестирование доступности Web-приложений и систем виртуализации.
Основные улучшения:
- Новая система дэшбордов. Пользователи могут самостоятельно создавать дэшборды, располагая на странице различные виджеты. Дэшборды могут быть личными или доступны другим пользователям.
- Препроцессинг поступающих значений такими функциями как Trim, Regexp,XPath, JSON Path
- Массовый сбор данных. Новый механизм зависимых метрик позволяет один раз получать сразу группу элементов в формате, в котором предоставляет само контролируемое приложение, будь то XML, JSON или другой, а затем, используя возможности препроцессинга, пересылать каждое значение в зависимые отдельные метрики.
- Выполнение удаленных команд и скриптов через Zabbix-прокси
- Поддержка пользовательских макросов в интервалах опроса или хранения. Вместе с поддержкой суффиксов времени вида 30s, 5m, 2h, 1d, 1d позволяет добиться гибкости управления временными интервалами
- Коллекция шаблонов сетевых устройств для таких вендоров как Alcatel, Brocade, Cisco, D-Link, HP, Huawei, Intel, Juniper, Mellanox, Mikrotik, Netgear и Ubiquiti
- Настраиваемые JMX endpoint;
- Низкоуровневое обнаружение (LLD) для JMX вида jmx.discovery[discovery mode,object name]
- Более эффективная синхронизация конфигурационного кэша.
- Реализован функционал полного клонирования карт и комплексных экранов
- Прекращена поддержка Internet Explorer 9 и 10. А также SQLite для сервера( поддерживается на Zabbix proxy)
- Возможность получать уведомления о подтверждении аварий
- Реализована параллельная отсылка оповещений
- Возврат сообщения об ошибке при выполнении скриптов и отправке уведомлений
- Оптимизирована работа сбора данных по IPMI
- Добавлена поддержка {HOST.*} макросов в тэгах событий
- Реализована новая агентская проверка vfs.dir.size для контроля размера директории