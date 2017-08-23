23.08.2017 10:22  Выпуск системы мониторинга Zabbix 3.4

Представлен выпуск системы мониторинга Zabbix 3.4. Вышедшая версия содержит новую систему дэшбордов, несет новые возможности по предварительной обработке поступающих данных, предлагает новые механизмы массового сбора метрик и многое другое. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Напомним, что Zabbix состоит из трёх базовых компонентов: сервера для координации выполнения проверок, формирования проверочных запросов и накопления статистики; агентов для осуществления проверок на стороне внешних хостов; фронтэнда для организации управления системой. Для снятия нагрузки с центрального сервера и формирования распределённой сети мониторинга может быть развёрнута серия прокси-серверов, агрегирующих данные о проверке группы хостов. Данные могут храниться в СУБД MySQL, PostgreSQL, DB2 и Oracle. Без агентов Zabbix-сервер может получать данные по таким протоколам как SNMP, IPMI, JMX, SSH/Telnet, ODBC, проводить тестирование доступности Web-приложений и систем виртуализации. Основные улучшения: Новая система дэшбордов. Пользователи могут самостоятельно создавать дэшборды, располагая на странице различные виджеты. Дэшборды могут быть личными или доступны другим пользователям.

Препроцессинг поступающих значений такими функциями как Trim, Regexp,XPath, JSON Path

Массовый сбор данных. Новый механизм зависимых метрик позволяет один раз получать сразу группу элементов в формате, в котором предоставляет само контролируемое приложение, будь то XML, JSON или другой, а затем, используя возможности препроцессинга, пересылать каждое значение в зависимые отдельные метрики.

Выполнение удаленных команд и скриптов через Zabbix-прокси

Поддержка пользовательских макросов в интервалах опроса или хранения. Вместе с поддержкой суффиксов времени вида 30s, 5m, 2h, 1d, 1d позволяет добиться гибкости управления временными интервалами

Коллекция шаблонов сетевых устройств для таких вендоров как Alcatel, Brocade, Cisco, D-Link, HP, Huawei, Intel, Juniper, Mellanox, Mikrotik, Netgear и Ubiquiti

Настраиваемые JMX endpoint;

Низкоуровневое обнаружение (LLD) для JMX вида jmx.discovery[discovery mode,object name]

Более эффективная синхронизация конфигурационного кэша.

Реализован функционал полного клонирования карт и комплексных экранов

Прекращена поддержка Internet Explorer 9 и 10. А также SQLite для сервера( поддерживается на Zabbix proxy)

Возможность получать уведомления о подтверждении аварий

Реализована параллельная отсылка оповещений

Возврат сообщения об ошибке при выполнении скриптов и отправке уведомлений

Оптимизирована работа сбора данных по IPMI

Добавлена поддержка {HOST.*} макросов в тэгах событий

Реализована новая агентская проверка vfs.dir.size для контроля размера директории



