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22.08.2017 09:56  Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 0.9.8 с поддержкой режима P2P

Доступен релиз инструментария Flatpak 0.9.8, в рамках которого развивается система для сборки самодостаточных пакетов, которые не привязаны к конкретным дистрибутивам Linux и выполняются в специальном контейнере, изолирующем приложение от остальной системы. Поддержка выполнения Flatpak-пакетов обеспечена для Arch Linux, CentOS, Debian, Fedora, Gentoo, Mageia и Ubuntu. Пакеты с Flatpak включены в репозиторий Fedora и поддерживаются в штатной программе управления приложениями GNOME.

В новом выпуске добавлена экспериментальная поддержка P2P-установок (peer2peer), активируемая при помощи опции "--enable-p2p" и позволяющая организовать загрузку приложений и runtime-наборов через промежуточные узлы в локальной сети или через перенос данных на сменных носителях для систем не имеющих сетевого подключения.

Из других изменений можно отметить добавление в файл конфигурации параметра для настройки локали (по умолчанию устанавливается поддержка всех локалей для системных установок и выставленной для пользователя локали для установок в каталоге пользователя). В build-update-repo обеспечено сохранение двух последних наборов delta-изменений для дополнительной защиты от состояний гонки при загрузке новых изменений в процессе обновления. Также обеспечена поддержка загрузки дополнительных данных из локального кэша.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/flatpak/fla...)
  2. OpenNews: Уязвимость во Flatpak, позволяющая повысить привилегии в системе
  3. OpenNews: Сформирована стабильная ветка системы самодостаточных пакетов Flatpak 0.8.0
  4. OpenNews: Для Flatpak подготовлена технология управляемого доступа к ресурсам вне контейнера
  5. OpenNews: Первый выпуск Flatpak, самодостаточных пакетов для распространения графических приложений
  6. OpenNews: В Fedora Linux добавлена поддержка самодостаточных пакетов Snap
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: flatpak
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  • 1, User, 11:10, 22/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    В принципе, приколькно. Интересная модель унификации пакетов для всех дистров.
     
     
  • 2, Аноним, 11:15, 22/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    PBI умер Да здравствует PBI Печально, что к этому катится Многие не осваива... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3, Аноним, 11:23, 22/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Что значит - не осваивают Думаете, сформировать flatpack-контейнер намного пр... весь текст скрыт [показать]
     

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