22.08.2017 09:56  Релиз системы самодостаточных пакетов Flatpak 0.9.8 с поддержкой режима P2P

Доступен релиз инструментария Flatpak 0.9.8, в рамках которого развивается система для сборки самодостаточных пакетов, которые не привязаны к конкретным дистрибутивам Linux и выполняются в специальном контейнере, изолирующем приложение от остальной системы. Поддержка выполнения Flatpak-пакетов обеспечена для Arch Linux, CentOS, Debian, Fedora, Gentoo, Mageia и Ubuntu. Пакеты с Flatpak включены в репозиторий Fedora и поддерживаются в штатной программе управления приложениями GNOME.

В новом выпуске добавлена экспериментальная поддержка P2P-установок (peer2peer), активируемая при помощи опции "--enable-p2p" и позволяющая организовать загрузку приложений и runtime-наборов через промежуточные узлы в локальной сети или через перенос данных на сменных носителях для систем не имеющих сетевого подключения.

Из других изменений можно отметить добавление в файл конфигурации параметра для настройки локали (по умолчанию устанавливается поддержка всех локалей для системных установок и выставленной для пользователя локали для установок в каталоге пользователя). В build-update-repo обеспечено сохранение двух последних наборов delta-изменений для дополнительной защиты от состояний гонки при загрузке новых изменений в процессе обновления. Также обеспечена поддержка загрузки дополнительных данных из локального кэша.



