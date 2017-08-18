17.08.2017 22:30  Релиз растрового графического редактора Krita 3.2

Состоялся релиз растрового графического редактора Krita 3.2, развиваемого для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Для установки подготовлены самодостаточные образы в форматах AppImage и Snap для Linux (для Ubuntu дополнительно подготовлен PPA), а также бинарные сборки для macOS и Windows. Ключевые улучшения: Предложен новый плагин gmic-qt, созданный и поддерживаемый разработчиками фреймворка для обработки изображений G’Mic. Плагин предоставляет большую подборку готовых фильтров для обработки изображений и является аналогом плагина для редактора GIMP, реализованным на базе нового универсального интерфейса G’MIC-Qt, использующего библиотеку Qt и не привязанного к GIMP. Новый плагин встроен в сборки для Linux и Windows. Несмотря на то, что плагин пока позиционируется как экспериментальный, фактически он более стабилен, чем старый вариант плагина для интеграции с G’Mic;





Возвращён режим рисования пальцами, который присутствовал в Krita 2.8, но не был перенесён в процессе перехода на Qt 5;

Добавлен новый инструмент Smart Patch для чистки изображений и удаления лишних элементов. При помощи нового инструмента достаточно в общем виде пометить лишний объект и редактор сам вырежет его и смоделирует недостающий фон. Изначально инструмент был запланирован для включения в Krita 4.0, но в итоге был интегрирован раньше;





В набор кистей по умолчанию добавлена подборка кистей от художника под псевдонимом Radian, которые хорошо подходят для живописи;

Добавлены горячие клавиши для смены состояния слоёв, например для изменения видимости и закрепления слоя;

Реализован новый диалог для копирования и вставки информации о текущей системе при отправке уведомлений о проблемах;

Фильтр гауссовского размытия (Gaussian Blur) оптимизирован для использования ядер, включающих до 1000 пикселей в диаметре;

Появился новый режим смешивания с фиксацией слоя - Hard Overlay;

Проведена чистка компонентов, связанных с OpenGL.



