The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

17.08.2017 22:30  Релиз растрового графического редактора Krita 3.2

Состоялся релиз растрового графического редактора Krita 3.2, развиваемого для художников и иллюстраторов. Редактор поддерживает многослойную обработку изображений, предоставляет средства для работы с различными цветовыми моделями и обладает большим набором средств для цифровой живописи, создания скетчей и формирования текстур. Для установки подготовлены самодостаточные образы в форматах AppImage и Snap для Linux (для Ubuntu дополнительно подготовлен PPA), а также бинарные сборки для macOS и Windows.

Ключевые улучшения:

  • Предложен новый плагин gmic-qt, созданный и поддерживаемый разработчиками фреймворка для обработки изображений G’Mic. Плагин предоставляет большую подборку готовых фильтров для обработки изображений и является аналогом плагина для редактора GIMP, реализованным на базе нового универсального интерфейса G’MIC-Qt, использующего библиотеку Qt и не привязанного к GIMP. Новый плагин встроен в сборки для Linux и Windows. Несмотря на то, что плагин пока позиционируется как экспериментальный, фактически он более стабилен, чем старый вариант плагина для интеграции с G’Mic;

  • Возвращён режим рисования пальцами, который присутствовал в Krita 2.8, но не был перенесён в процессе перехода на Qt 5;
  • Добавлен новый инструмент Smart Patch для чистки изображений и удаления лишних элементов. При помощи нового инструмента достаточно в общем виде пометить лишний объект и редактор сам вырежет его и смоделирует недостающий фон. Изначально инструмент был запланирован для включения в Krita 4.0, но в итоге был интегрирован раньше;

  • В набор кистей по умолчанию добавлена подборка кистей от художника под псевдонимом Radian, которые хорошо подходят для живописи;
  • Добавлены горячие клавиши для смены состояния слоёв, например для изменения видимости и закрепления слоя;
  • Реализован новый диалог для копирования и вставки информации о текущей системе при отправке уведомлений о проблемах;
  • Фильтр гауссовского размытия (Gaussian Blur) оптимизирован для использования ядер, включающих до 1000 пикселей в диаметре;
  • Появился новый режим смешивания с фиксацией слоя - Hard Overlay;
  • Проведена чистка компонентов, связанных с OpenGL.


  1. Главная ссылка к новости (https://krita.org/en/item/krit...)
  2. OpenNews: Выпуск растрового графического редактора Krita 3.1.3
  3. OpenNews: Выпуск Krita 3.1.2 с поддержкой звука в средствах создания анимации
  4. OpenNews: Релиз растрового графического редактора Krita 3.1
  5. OpenNews: Выпуск фреймворка для обработки изображений G'MIC 2.0
  6. OpenNews: Релиз графического редактора Krita 3.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: krita, image
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 00:27, 18/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Пацaны ваще рeбята, классно, могете Это где А, ну да Ре_бя_та ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Дегенератор, 01:11, 18/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Фильтр гауссовского размытия

    Объясните мне тупому, что сие словоблудие значит? Потому, как плохо меня учили в школе, я подразумеваю, что задача "приблуды" - изменять "гауссовское размытие". Я так понимаю, что "нечто" обнаруживает "гауссовское размытие" и соответственно может проводить с ним некие операции? (да я tup i troll)

     
  • 1.3, Дегенератор, 01:13, 18/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Или все же не ФИЛЬТР?
     
     
  • 2.7, Аноним, 04:02, 18/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хороший ник, не меняй его.
     
  • 1.4, Дуплик, 01:31, 18/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А в этой вашей Krita светлая тема есть? Или то, что у меня вытекли глаза после запуска программы - это норма?
     
     
  • 2.5, prokoudine, 01:40, 18/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Настолько вытекли, что лень полазить по меню?
     
  • 1.6, Аноним, 03:55, 18/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Шедевральный плагин, это просто великолепно Особенно мне нравится медианное сгл... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor