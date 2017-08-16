16.08.2017 15:40  Проекту Debian исполнилось 24 года

Проект Debian празднует своё двадцатичетырёхлетие. Дистрибутив был впервые анонсирован Яном Мёрдоком (Ian Murdoch) 16 августа 1993 года в списке рассылки comp.os.linux.development. Первичной задачей проекта была разработка дистрибутива, развиваемого в соответствии с духом полной открытости, свойственной Linux и GNU, а также стремление к техническому совершенству и надёжности.

За время существования Debian было выпущено 14 релизов, обеспечена официальная поддержка 30 аппаратных архитектур, сформирован репозиторий из более чем 50 тысяч пакетов. В проект вовлечено более 1000 разработчиков, в сервисе alioth.debian.org зарегистрировано около 30 тысяч аккаунтов. На технологиях Debian построено более 300 производных дистрибутивов, из которых около 120 активно развиваются.



