16.08.2017 15:40  Проекту Debian исполнилось 24 года

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|2.5, A.Stahl, 16:11, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Просто трагедия. Вокруг столько 68к машин и все пылятся без толку. Да что там: Линус совсем жиром заплыл -- новые ядра не работают на x86 старше первопня. Блокады на него нет! Деды программировали!
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|3.14, Меломан1, 17:55, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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>Вокруг столько 68к машин и все пылятся без толку
Ты признаешься в {censored} над человечеством - рассылках спама на майл.ру?
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|3.32, Zulu, 20:32, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Ну у меня были m68k. В бывшем СССР такого особо нет, а тут если по гаражам и кладовкам поскрести, такое находится. И SGI Indigo, и sun4m, и что только не.
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|3.34, danonimous, 20:54, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Не могу поверить, что о таком баге неизвестно. Неужели они не запустили свой Live CD хоть раз? Оборудование самое стандартное. Видать ковыряются в лапше кода Лёни, но поделать ничего не могут. Суппорт редхэта им что ли им теперь оплачивать?
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|4.37, danonimous, 21:27, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Хотя и в техподдержку обращаться бесполезно. Представляю такой разговор:
Debian Developer: Лёня, помоги!
Лёня: А я что, помню - что там было в 267-й версии? Это вообще не я делал. Обновите до 394-й.
Debian Developer: Да у нас stable, б....!
Лёня: А мне по...!
А в это время юзеры перетекут на другие дистры. Часть на Red Hat.
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