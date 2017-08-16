The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

16.08.2017 15:40  Проекту Debian исполнилось 24 года

Проект Debian празднует своё двадцатичетырёхлетие. Дистрибутив был впервые анонсирован Яном Мёрдоком (Ian Murdoch) 16 августа 1993 года в списке рассылки comp.os.linux.development. Первичной задачей проекта была разработка дистрибутива, развиваемого в соответствии с духом полной открытости, свойственной Linux и GNU, а также стремление к техническому совершенству и надёжности.

За время существования Debian было выпущено 14 релизов, обеспечена официальная поддержка 30 аппаратных архитектур, сформирован репозиторий из более чем 50 тысяч пакетов. В проект вовлечено более 1000 разработчиков, в сервисе alioth.debian.org зарегистрировано около 30 тысяч аккаунтов. На технологиях Debian построено более 300 производных дистрибутивов, из которых около 120 активно развиваются.

  1. Главная ссылка к новости (https://wiki.debian.org/Debian...)
  2. OpenNews: Для 94% пакетов Debian обеспечена возможность повторяемой сборки
  3. OpenNews: Выпуск Debian 9.1
  4. OpenNews: Релиз Debian 9 "Stretch"
  5. OpenNews: Ушел из жизни Ян Мердок, основатель Debian
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: debian
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.2, Аноним, 15:46, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Из анонса дебиана Каким был Debian, когда не было Stable Old-stable ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним Анонимович Анонимов, 15:57, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Судя по истории https://www.debian.org/doc/manuals/project-history/ch-detailed.en.html до 3 версии он был что-то типа development.
     
  • 1.4, Аноним, 15:59, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Жаль... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, A.Stahl, 16:11, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Просто трагедия. Вокруг столько 68к машин и все пылятся без толку. Да что там: Линус совсем жиром заплыл -- новые ядра не работают на x86 старше первопня. Блокады на него нет! Деды программировали!
     
     
  • 3.14, Меломан1, 17:55, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >Вокруг столько 68к машин и все пылятся без толку

    Ты признаешься в {censored} над человечеством - рассылках спама на майл.ру?

     
  • 3.32, Zulu, 20:32, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну у меня были m68k. В бывшем СССР такого особо нет, а тут если по гаражам и кладовкам поскрести, такое находится. И SGI Indigo, и sun4m, и что только не.
     
     
  • 4.36, Меломан1, 21:21, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну ты держись!
     
  • 1.6, fedfed, 16:33, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Поздравляем!и желаем всего наилучшего. Хороший проект.
     
     
  • 2.26, Меломан1, 19:27, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Присоединяюсь к поздравлениям!
     
  • 1.7, Аноним, 16:56, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Ух, повод для гордости: я в 24 года лучше выглядел.
     
     
  • 2.8, A.Stahl, 17:08, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Ага, как Арч :)
     
  • 2.21, Аноним, 18:33, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Почему выглядел До 2027 ещё далеко ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.11, Аноним, 17:37, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    дебиан моложе некоторых людей которые им пользуются
     
     
  • 2.13, Sunderland93, 17:49, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Мой ровесник
     
  • 2.31, Аноним84701, 20:22, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    > дебиан моложе некоторых людей которые им пользуются

    Mожет "старше"? А то "моложе" –  какое-то сомнительное достижение.

     
  • 1.17, danonimous, 18:08, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    https cdimage debian org mirror cdimage release 9 1 0-live amd64 iso-hybrid de... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, anonomouous, 18:31, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Держи нас в курсе. Баг репорты не отправляй.
     
     
  • 3.34, danonimous, 20:54, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не могу поверить, что о таком баге неизвестно. Неужели они не запустили свой Live CD хоть раз? Оборудование самое стандартное. Видать ковыряются в лапше кода Лёни, но поделать ничего не могут. Суппорт редхэта им что ли им теперь оплачивать?
     
     
  • 4.37, danonimous, 21:27, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хотя и в техподдержку обращаться бесполезно. Представляю такой разговор:

    Debian Developer: Лёня, помоги!
    Лёня: А я что, помню - что там было в 267-й версии? Это вообще не я делал. Обновите до 394-й.
    Debian Developer: Да у нас stable, б....!
    Лёня: А мне по...!

    А в это время юзеры перетекут на другие дистры. Часть на Red Hat.

     
  • 1.35, Аноним, 21:12, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А где адрес по которому сказать спасибо? Раньше же был.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor