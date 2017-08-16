16.08.2017 12:40  Второй бета-выпуск VirtualBox 5.2

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|4.4, G0Dzilla, 13:28, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+4 +/–
|
> Вот и я говорю, если нет разницы, то зачем переплачивать за macOS?
О, да! Все покупают маки, чтобы поставить на них VirtualBox!
Как давний пользователь и того и другого, могу предположить, что beta-версии на то и выпускают, чтобы отловить подобные ошибки. В других ОС бывает по другому?
|
|
|
|
|
|6.8, iPony, 14:08, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Устранены ... PulseAudio; Решены проблемы ... ALSA
Давай лучше на линуксах тестируй. Там в одной звуковой системе работы хватит.
PS: по моему опыту самая глючная работа с Virtualbox под вендой. Там с драйверами просто конкретные проблемы и конфликты получаются.
|
|4.9, пох, 14:16, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
|
если ты купил себе макбук чтобы запускать на нем виртуалбокс - у тебя либо с головой что-то не в порядке, либо ты большой любитель извращений, за удовольствия надо платить.
большинство их все же для работы покупает, как мне каэцца.
|
|1.10, _hide_, 15:10, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Ну как? Решили проблему, что с двумя мониторами, когда их в обратном порядке ставишь получается фигня? Или всё так же меню на одном, а экран на другом мониторе?
|