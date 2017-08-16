16.08.2017 12:40  Второй бета-выпуск VirtualBox 5.2

> Вот и я говорю, если нет разницы, то зачем переплачивать за macOS? О, да! Все покупают маки, чтобы поставить на них VirtualBox!

Как давний пользователь и того и другого, могу предположить, что beta-версии на то и выпускают, чтобы отловить подобные ошибки. В других ОС бывает по другому?

