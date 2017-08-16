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16.08.2017 12:40  Второй бета-выпуск VirtualBox 5.2

Компания Oracle опубликовала второй бета-выпуск системы виртуализации VirtualBox 5.2. По сравнению с первым бета-выпуском отмечаются следующие изменения:

  • В GUI добавлена возможность сохранения макета расположения инструментов;
  • В интерфейсе запрещена операция уменьшения размера носителя через меню "Virtual Media Manager » Properties » Attributes", так как такая функция не поддерживается;
  • Устранены искажения звука при использовании бэкенда PulseAudio;
  • Решены проблемы с записью звука при использовании бэкенда ALSA;
  • В дополнения для гостевых систем на базе Linux добавлена поддержка RHEL 7.4 и X-сервера 1.19;
  • Устранены крахи GUI на платформе macOS.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.mail-archive.com/vb...)
  2. OpenNews: Бета-выпуск VirtualBox 5.2
  3. OpenNews: Выпуск VirtualBox 5.1.24
  4. OpenNews: Релиз системы виртуализации VirtualBox 5.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: virtualbox
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  • 1.1, Аноним, 12:58, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Вот так платишь по несколько тысяч долларов за ПК, а потом сидишь любуешься разн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, fufufuu, 13:01, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Вот так платишь по несколько тысяч долларов за ПК

    ну за virtual box ты все равно ничего не заплатил, так что какая разница

     
     
  • 3.3, Аноним, 13:10, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вот и я говорю, если нет разницы, то зачем переплачивать за macOS ?
     
     
  • 4.4, G0Dzilla, 13:28, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > Вот и я говорю, если нет разницы, то зачем переплачивать за macOS?

    О, да! Все покупают маки, чтобы поставить на них VirtualBox!
    Как давний пользователь и того и другого, могу предположить, что beta-версии на то и выпускают, чтобы отловить подобные ошибки. В других ОС бывает по другому?

     
     
  • 5.5, Аноним, 13:40, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Вот и я задумался, а не потратить ли мне лишние 3-5 тысяч долларов на макбук Ну... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.8, iPony, 14:08, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Устранены ... PulseAudio; Решены проблемы ... ALSA

    Давай лучше на линуксах тестируй. Там в одной звуковой системе работы хватит.

    PS: по моему опыту самая глючная работа с Virtualbox под вендой. Там с драйверами просто конкретные проблемы и конфликты получаются.

     
  • 5.6, Аноним, 13:40, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да, на других ОС программисты сразу, в один заход, выдают идеальный код, который... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.9, пох, 14:16, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    если ты купил себе макбук чтобы запускать на нем виртуалбокс - у тебя либо с головой что-то не в порядке, либо ты большой любитель извращений, за удовольствия надо платить.

    большинство их все же для работы покупает, как мне каэцца.

     
  • 1.7, Аноним, 14:01, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    кристально чистый ПШШШ-ПЩЩЩ-ШЩШЩШ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, _hide_, 15:10, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну как? Решили проблему, что с двумя мониторами, когда их в обратном порядке ставишь получается фигня? Или всё так же меню на одном, а экран на другом мониторе?
     

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