16.08.2017 12:14  Qt 4 не войдёт в состав Debian 10

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|4.10, A.Stahl, 13:11, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Они ещё лет 5-7 будут переходить. За время их частичного перехода успел появиться МАТЕ и полностью портироваться на ГТК3. В очень неспешном режиме силами трёх инвалидов. ХФЦЕ... ну... скажем так: отстают в этом плане.
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|1.16, б.б., 13:20, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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в OpenBSD в наличии есть и qt3, и qt4 и qt5 - и никто не сцыт в компот
ps. да, gtk1 только недавно выкинули :) вместе с последним оставшимся на нём пакетом - xmms
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|2.24, аноним_анонимыч, 13:38, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> в OpenBSD в наличии есть и qt3, и qt4 и qt5 -
> и никто не сцыт в компот
> ps. да, gtk1 только недавно выкинули :) вместе с последним оставшимся на
> нём пакетом - xmms
самый толковый плеер был, его форки умеют интеграцию с mplayer?
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|3.38, RobotsCantPoop, 15:11, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Т.е. очередной, перекрашенный NT. Версия 6.4.
> А 6.3 - Win 8.1, 6.2 - Win 8, 6.1 - Win7, 6.0 - Win Vista, 5.2 - XP 64, 5.1 - XP, 5.0 - >Win2k
> Но вы продолжайте, продолжайте :)
Ну так и в дебе будет очередное перекрашеное ядро линукс с технологиями 91-го года.
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