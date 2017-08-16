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16.08.2017 12:14  Qt 4 не войдёт в состав Debian 10

Разработчики Debian сообщили о скором удалении пакетов с Qt 4 из репозиториев testing и unstable. Таким образом, Qt 4 не войдёт в состав Debian 10 "Buster", в котором будет поставляться только Qt 5. Отмечается, что это достаточно трудное решение, так как многие приложения продолжают использовать Qt 4. Пользователям свободных программ, привязанных к Qt 4, предлагается портировать их на Qt 5, а в случае проприетарного ПО уведомить производителя, что настало время выпустить обновление.

Сопровождение устаревшей ветки Qt 4, финальный выпуск которой был сформирован в мае 2015 года, вызывает определённые трудности. Первые попытки удаления Qt 4 из Debian отмечены ещё при подготовке Debian 9, но библиотека была оставлена в составе дистрибутива, а её сопровождение ограничено устранением критических проблем. Теперь возникли проблемы другого плана - для поддержки новых версий некоторых библиотек требуется внесение существенных изменений в Qt 4, поэтому проще вообще удалить из Qt 4 связанные с данными библиотеками подсистемы. Например, для обеспечения совместимости с OpenSSL 1.1 разработчики столкнулись с необходимостью применения непротестированных патчей, а для поддержки выпусков новее OpenSSL 1.1 остаётся только удалить из Qt 4 поддержку SSL. Аналогичная проблема наблюдается с поддержкой в Qt 4 движка WebKit.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.debian.org/debia...)
  2. OpenNews: Библиотеке Qt исполнилось 20 лет
  3. OpenNews: Финальное обновление Qt 4.8.7
  4. OpenNews: В рамках проекта CopperSpice развивается форк Qt 4.8
  5. OpenNews: Релиз фреймворка Qt 5.9
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: qt, debian
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  • 1.1, Аноним, 12:38, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Давно пора Дебиан - весомый дистрибутив, и если прогеры не хотят потерять свою ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, anonymous, 12:46, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    На прогеры такие с троллфейсом - нету Qt4? Переходите на Убунточку, там отдельный ppa для таких ретроградов как мы завели!
     
  • 2.6, Анонон, 12:54, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Всегда можно подтянуть из stable/oldstable
     
  • 1.2, Аноним, 12:42, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Gtk 2 уже выкинули?
     
     
  • 2.7, Денис Матвийчук, 12:54, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    ты сейчас серьёзно спросил?// а как же работать будет xfce 4...? он ведь практически полностью основан на GTK2+
     
     
  • 3.8, Ananas, 13:01, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А они переходят на GTK3
     
     
  • 4.10, A.Stahl, 13:11, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Они ещё лет 5-7 будут переходить. За время их частичного перехода успел появиться МАТЕ и полностью портироваться на ГТК3. В очень неспешном режиме силами трёх инвалидов. ХФЦЕ... ну... скажем так: отстают в этом плане.
     
     
  • 5.26, Аноним, 13:52, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Счас минусов нахватаешься от ранимых и обидчивых адептов крыски, несмотря на всю... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.33, Клыкастый, 14:36, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ну я адепт крыски. и с чего я буду минусовать? да, там всё небыстро и народу немного - так и есть.
     
     
  • 7.36, Аноним, 14:43, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    давайте дружить
     
  • 5.31, Аноним, 14:15, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А я то думал, чего это MATE такой вот такой А оно вона как Теперь мне понятно ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 12:46, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    в случае проприетарного ПО уведомить производителя, что настало время выпустить... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Аноним, 13:20, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    О его компетенции всё стало ясно когда он выпустил версию для Линукс Найди связ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Аноним, 12:54, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как тогда запускать скайп?
     
     
  • 2.9, Аноним, 13:02, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    С windows в виртуалке. Да-да, мир жесток. ;)
     
  • 2.22, номия, 13:30, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Как тогда запускать скайп?

    в браузере, там сейчас единственная адекватная версия скайпа.

     
  • 2.23, Ананимус, 13:31, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Чрут или контейнер с линуксом у которого есть qt4.
     
  • 2.27, Аноним, 13:53, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Гонять по сети иксы с другого компа с убунтой.
     
  • 2.39, Аноним, 15:18, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    скайп нонче на джаваскрипте и электроне
     
  • 1.11, M i M, 13:11, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Думаю, наиболее упорные смогут собрать свои приложения и с Qt 4 со статической линковкой и жить дальше.
     
     
  • 2.12, A.Stahl, 13:13, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это вполне разумное решение. Не требующее особых затрат. Вообще практически идеальный вариант для полудохлого ПО. Ну или пихать в "контейнеры" если ПО уже совсем сдохло.
     
  • 2.13, nazarpc, 13:17, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ага, с дырами безопасности
     
     
  • 3.15, A.Stahl, 13:20, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ага, дыра безопасности в пасьянсе или в калькуляторе объёма буковых бочек. Трагедия-то какая...
     
  • 2.20, номия, 13:29, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    во флэтснвппак пусть пихают
     
  • 1.14, б.б., 13:19, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    goldendict-о капец?
     
     
  • 2.19, 2018 Year of Linux on Desktops, 13:28, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Based on Qt 5.9.1 (GCC 6.3.1 20170306, 64 bit)
    Не, поживёт ещё.
     
  • 1.16, б.б., 13:20, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    в OpenBSD в наличии есть и qt3, и qt4 и qt5 -  и никто не сцыт в компот

    ps. да, gtk1 только недавно выкинули :) вместе с последним оставшимся на нём пакетом - xmms

     
     
  • 2.21, A.Stahl, 13:29, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >и никто не сцыт в компот

    Там повар ноги моет.

     
  • 2.24, аноним_анонимыч, 13:38, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > в OpenBSD в наличии есть и qt3, и qt4 и qt5 -
    >  и никто не сцыт в компот
    > ps. да, gtk1 только недавно выкинули :) вместе с последним оставшимся на
    > нём пакетом - xmms

    самый толковый плеер был, его форки умеют интеграцию с mplayer?


     
     
  • 3.29, Аноним, 13:55, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если тебе нужен винамп-стайл, юзай qmmp.
     
  • 2.28, Аноним, 13:53, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Печеньки есть не только у вас http www freshports org x11-toolkits gtk12 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, номия, 13:28, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    давно пора.
     
  • 1.30, Аноним, 14:11, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это вам не виндовз 10, где большинство программ написанных для вин ХР, запускает... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.32, б.б., 14:31, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    тягать 10 гб либ можно, но жалко

    проще портировать софт

     
  • 2.35, младший братик, 14:41, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    "а зато я раком не болею!"
    (в ужасе разглядывая последствия внезапно-апгрейда десяточки на 1703 - напоминает худшие годы жизни с ранними версиями fedora. А ведь это ж еще даже не предвестник осеннего п-ца)
     
  • 2.37, Аноним84701, 15:02, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Т е очередной, перекрашенный NT Версия 6 4 А 6 3 - Win 8 1, 6 2 - Win 8, 6 1... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.38, RobotsCantPoop, 15:11, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Т.е. очередной, перекрашенный NT. Версия 6.4.
    > А 6.3 - Win 8.1, 6.2 - Win 8, 6.1 - Win7, 6.0 - Win Vista, 5.2 - XP 64, 5.1 - XP, 5.0 - >Win2k
    > Но вы продолжайте, продолжайте :)

    Ну так и в дебе будет очередное перекрашеное ядро линукс с технологиями 91-го года.

     
  • 1.34, Аноним, 14:39, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ох когда можно будет выкинуть qt4, gtk2,  python 2.7 ?
     

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