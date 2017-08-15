15.08.2017 22:58  Доступна система сборки Meson 0.42, на которую переходит systemd, GTK+ и GNOME

Состоялся релиз сборочной системы Meson 0.42, использующей вместо утилиты make инструментарий Ninja. Ключевыми целями развития Meson является обеспечение высокой производительности в сочетании с удобством и простотой использования. Создатели Meson придерживаются принципа, что каждый момент, который разработчики тратят на написание правил сборки или отладку, тратятся впустую и лишь оттягивают время до того, когда можно будет начать процесс сборки. Код проекта написан на языке Python и поставляется под лицензией Apache 2.0. Основные особенности Meson: Многоплатформенность, поддерживается сборка в Linux, macOS и Windows с использованием GCC, Clang, Visual Studio и других компиляторов;

Поддержка сборки проектов на различных языках программирования, включая C, C++, Fortran, Java и Rust;

Поддержка кросс-компиляции для различных операционных систем и для запуска на голом оборудовании (bare metal);

Оптимизации для максимального ускорения процесса сборки, поддержка инкрементальных сборок;

Встроенный многоплатформенный обработчик зависимостей, работающий совместно с пакетами в дистрибутивах (Meson можно использовать для сборки пакетов в дистрибутивах);

Поддержка повторяемых сборок, при которых запуск сборки в разных окружениях приводит к идентичному результату;

Предельно читаемые и дружественные пользователю правила сборки, задаваемые на неусложнённом предметно-ориентированном языке. Например, простейший файл сборки (meson.build) будет выглядеть как: project('tutorial', 'c') executable('demo', 'main.c') или более сложный вариант с зависимостью от gtk+-3.0: project('tutorial', 'c') gtkdep = dependency('gtk+-3.0') executable('demo', 'main.c', dependencies : gtkdep) После выполнения "meson builddir" будет сгенерирован сценарий для утилиты ninja. Сборочная система Meson c большим интересом была воспринята некоторыми крупными открытыми проектами. Например, проект systemd интегрировал поддержку Meson, которая в одном из следующих выпусков полностью вытеснит сборку на основе Automake. Миграцию на Meson также планирует проект GNOME - выпуске 3.26 некоторые модули уже будут переведены на Meson. Поддержка Meson добавлена в jhbuild, GNOME builder и flatpak-builder, а сам Meson вошёл в состав GNOME SDK. Более того, вчера объявлено о переводе master-ветки GTK+ на сборку с использованием Meson, а сборочные файлы для Autotools удалены. По сравнению с Autotools время сборки GTK+ сократилось в три раза. На пути к переходу на Meson также находится проект Mesa - сборка Mesa при помощи Meson оказалась в 4 раза быстрее при первом запуске и в 10 раз быстрее при повторном. Среди новшеств, появившихся в выпуске Meson 0.42: Возможность создания архивов со сборками на основе кода в репозитории Mercurial;

Поддержка верификации аргументов при вызове любой функции с выводом предупреждения, если аргумент ключевого слова неизвестен;

Поддержка компилятора для преобразования кода Genie на язык Vala;

Поддержка Pkgconfig для обработки дополнительных cflags;

Возможность определения настроек исполняемых контейнеров (crate) для компилятора языка Rust;

Поддержка одновременного использования детектора проблем при работе с памятью (AddressSanitizer) и детектора неопределённого поведения (Undefined Behavior Sanitizer) через указание опции "-Db_sanitize=address,undefined";

Экспериментальная поддержка модуля для сборки кода с различными вариантами применения инструкций SIMD (модуль выбирает лучший вариант);

Поддержка импорта библиотек для исполняемых файлов на платформе Windows;

Добавлен модуль контроля зависимостей для графического API Vulkan;

Возможность ограничения максимального числа одновременно запускаемых процессов компоновщиков;

Поддержка MPI в качестве зависимости;

Поддержка выборочного исключения файлов или каталогов из команды install_subdir;

Доступность всей функциональности Meson через один исполняемый файл (ранее предлагались дополнительные утилиты mesonintrospect, mesonconf и mesontest которые теперь можно вызвать через команды подобные "meson configure" и "meson test").



