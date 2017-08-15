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15.08.2017 22:58  Доступна система сборки Meson 0.42, на которую переходит systemd, GTK+ и GNOME

Состоялся релиз сборочной системы Meson 0.42, использующей вместо утилиты make инструментарий Ninja. Ключевыми целями развития Meson является обеспечение высокой производительности в сочетании с удобством и простотой использования. Создатели Meson придерживаются принципа, что каждый момент, который разработчики тратят на написание правил сборки или отладку, тратятся впустую и лишь оттягивают время до того, когда можно будет начать процесс сборки. Код проекта написан на языке Python и поставляется под лицензией Apache 2.0.

Основные особенности Meson:

  • Многоплатформенность, поддерживается сборка в Linux, macOS и Windows с использованием GCC, Clang, Visual Studio и других компиляторов;
  • Поддержка сборки проектов на различных языках программирования, включая C, C++, Fortran, Java и Rust;
  • Поддержка кросс-компиляции для различных операционных систем и для запуска на голом оборудовании (bare metal);
  • Оптимизации для максимального ускорения процесса сборки, поддержка инкрементальных сборок;
  • Встроенный многоплатформенный обработчик зависимостей, работающий совместно с пакетами в дистрибутивах (Meson можно использовать для сборки пакетов в дистрибутивах);
  • Поддержка повторяемых сборок, при которых запуск сборки в разных окружениях приводит к идентичному результату;
  • Предельно читаемые и дружественные пользователю правила сборки, задаваемые на неусложнённом предметно-ориентированном языке. Например, простейший файл сборки (meson.build) будет выглядеть как: 
    
   project('tutorial', 'c')
   executable('demo', 'main.c')
    или более сложный вариант с зависимостью от gtk+-3.0: 
    
   project('tutorial', 'c')
   gtkdep = dependency('gtk+-3.0')
   executable('demo', 'main.c', dependencies : gtkdep)

    После выполнения "meson builddir" будет сгенерирован сценарий для утилиты ninja.

Сборочная система Meson c большим интересом была воспринята некоторыми крупными открытыми проектами. Например, проект systemd интегрировал поддержку Meson, которая в одном из следующих выпусков полностью вытеснит сборку на основе Automake. Миграцию на Meson также планирует проект GNOME - выпуске 3.26 некоторые модули уже будут переведены на Meson. Поддержка Meson добавлена в jhbuild, GNOME builder и flatpak-builder, а сам Meson вошёл в состав GNOME SDK.

Более того, вчера объявлено о переводе master-ветки GTK+ на сборку с использованием Meson, а сборочные файлы для Autotools удалены. По сравнению с Autotools время сборки GTK+ сократилось в три раза. На пути к переходу на Meson также находится проект Mesa - сборка Mesa при помощи Meson оказалась в 4 раза быстрее при первом запуске и в 10 раз быстрее при повторном.

Среди новшеств, появившихся в выпуске Meson 0.42:

  • Возможность создания архивов со сборками на основе кода в репозитории Mercurial;
  • Поддержка верификации аргументов при вызове любой функции с выводом предупреждения, если аргумент ключевого слова неизвестен;
  • Поддержка компилятора для преобразования кода Genie на язык Vala;
  • Поддержка Pkgconfig для обработки дополнительных cflags;
  • Возможность определения настроек исполняемых контейнеров (crate) для компилятора языка Rust;
  • Поддержка одновременного использования детектора проблем при работе с памятью (AddressSanitizer) и детектора неопределённого поведения (Undefined Behavior Sanitizer) через указание опции "-Db_sanitize=address,undefined";
  • Экспериментальная поддержка модуля для сборки кода с различными вариантами применения инструкций SIMD (модуль выбирает лучший вариант);
  • Поддержка импорта библиотек для исполняемых файлов на платформе Windows;
  • Добавлен модуль контроля зависимостей для графического API Vulkan;
  • Возможность ограничения максимального числа одновременно запускаемых процессов компоновщиков;
  • Поддержка MPI в качестве зависимости;
  • Поддержка выборочного исключения файлов или каталогов из команды install_subdir;
  • Доступность всей функциональности Meson через один исполняемый файл (ранее предлагались дополнительные утилиты mesonintrospect, mesonconf и mesontest которые теперь можно вызвать через команды подобные "meson configure" и "meson test").


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mesonbuild/...)
  2. OpenNews: Разработчик языка XL опубликовал новую сборочную систему build
  3. OpenNews: Компания Google представила первый выпуск открытой системы сборки Bazel
  4. OpenNews: Разработчики из компании Google открыли код системы сборки Ninja
  5. OpenNews: Для GNOME-приложений представлена новая экспериментальная система сборки BuilDj
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: meson, build
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  • 1.1, Аноним, 23:57, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Хипсторы ниосилили make?
     
     
  • 2.3, Аноним, 00:08, 16/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –1 +/
    Скорее configure make make DESTDIR I Wanted Install Here install сл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 00:07, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Объясните, плз , с чего бы это вдруг make так тормозит судя по предпосылке авто... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 00:09, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    сколько мегабайт зависимостей надо, чтобы собрать "привет <censored>"?
     
  • 1.5, ZloySergant, 00:11, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ага, зашибись.

    >The main design point of Meson is that every moment a developer spends writing or debugging build definitions is a second wasted. So is every second spent waiting for the build system to actually start compiling code.

    И из ихнего же Фака:

    >Why can't I specify target files with a wildcard?
    >...
    >One of the main requirements of Meson is that it must be fast. This means that a no-op build in a tree of 10 000 source files must take no more than a fraction of a second. This is only possible because Meson knows the exact list of files to check. If any target is specified as a wildcard glob, this is no longer possible. ...
    >>The main backend of Meson is Ninja, which does not support wildcard matches either, and for the same reasons.
    >>Because of this, all source files must be specified explicitly.

    UPD. *сарказм* Хто хочет вручную описывать 10k файлов системе сборки? А придется.

     
  • 1.6, Аноним, 00:36, 16/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А если сравнить по скорости c cmake. У него тоже есть генератор для ninja.
     

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