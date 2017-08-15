15.08.2017 22:58  Доступна система сборки Meson 0.42, на которую переходит systemd, GTK+ и GNOME

|
Состоялся релиз сборочной системы Meson 0.42, использующей вместо утилиты make инструментарий Ninja. Ключевыми целями развития Meson является обеспечение высокой производительности в сочетании с удобством и простотой использования. Создатели Meson придерживаются принципа, что каждый момент, который разработчики тратят на написание правил сборки или отладку, тратятся впустую и лишь оттягивают время до того, когда можно будет начать процесс сборки. Код проекта написан на языке Python и поставляется под лицензией Apache 2.0.
Основные особенности Meson:
- Многоплатформенность, поддерживается сборка в Linux, macOS и Windows с использованием GCC, Clang, Visual Studio и других компиляторов;
- Поддержка сборки проектов на различных языках программирования, включая C, C++, Fortran, Java и Rust;
- Поддержка кросс-компиляции для различных операционных систем и для запуска на голом оборудовании (bare metal);
- Оптимизации для максимального ускорения процесса сборки, поддержка инкрементальных сборок;
- Встроенный многоплатформенный обработчик зависимостей, работающий совместно с пакетами в дистрибутивах (Meson можно использовать для сборки пакетов в дистрибутивах);
- Поддержка повторяемых сборок, при которых запуск сборки в разных окружениях приводит к идентичному результату;
- Предельно читаемые и дружественные пользователю правила сборки, задаваемые на неусложнённом предметно-ориентированном языке. Например, простейший файл сборки (meson.build) будет выглядеть как:
project('tutorial', 'c')
executable('demo', 'main.c')
или более сложный вариант с зависимостью от gtk+-3.0:
project('tutorial', 'c')
gtkdep = dependency('gtk+-3.0')
executable('demo', 'main.c', dependencies : gtkdep)
После выполнения "meson builddir" будет сгенерирован сценарий для утилиты ninja.
Сборочная система Meson c большим интересом была воспринята некоторыми крупными открытыми проектами. Например, проект systemd интегрировал поддержку Meson, которая в одном из следующих выпусков полностью вытеснит сборку на основе Automake. Миграцию на Meson также планирует проект GNOME - выпуске 3.26 некоторые модули уже будут переведены на Meson. Поддержка Meson добавлена в jhbuild, GNOME builder и flatpak-builder, а сам Meson вошёл в состав GNOME SDK.
Более того, вчера объявлено о переводе master-ветки GTK+ на сборку с использованием Meson, а сборочные файлы для Autotools удалены. По сравнению с Autotools время сборки GTK+ сократилось в три раза. На пути к переходу на Meson также находится проект Mesa - сборка Mesa при помощи Meson оказалась в 4 раза быстрее при первом запуске и в 10 раз быстрее при повторном.
Среди новшеств, появившихся в выпуске Meson 0.42:
- Возможность создания архивов со сборками на основе кода в репозитории Mercurial;
- Поддержка верификации аргументов при вызове любой функции с выводом предупреждения, если аргумент ключевого слова неизвестен;
- Поддержка компилятора для преобразования кода Genie на язык Vala;
- Поддержка Pkgconfig для обработки дополнительных cflags;
- Возможность определения настроек исполняемых контейнеров (crate) для компилятора языка Rust;
- Поддержка одновременного использования детектора проблем при работе с памятью (AddressSanitizer) и детектора неопределённого поведения
(Undefined Behavior Sanitizer) через указание опции "-Db_sanitize=address,undefined";
- Экспериментальная поддержка модуля для сборки кода с различными вариантами применения инструкций SIMD (модуль выбирает лучший вариант);
- Поддержка импорта библиотек для исполняемых файлов на платформе Windows;
- Добавлен модуль контроля зависимостей для графического API Vulkan;
- Возможность ограничения максимального числа одновременно запускаемых процессов компоновщиков;
- Поддержка MPI в качестве зависимости;
- Поддержка выборочного исключения файлов или каталогов из команды install_subdir;
- Доступность всей функциональности Meson через один исполняемый файл (ранее предлагались дополнительные утилиты mesonintrospect, mesonconf и mesontest которые теперь можно вызвать через команды подобные "meson configure" и "meson test").