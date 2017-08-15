15.08.2017 12:53  Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.7.0

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|1.1, X, 13:03, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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#apt install avidemux
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
Пакет avidemux недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета.
Это может означать, что пакет отсутствует, устарел, или доступен из источников, не упомянутых в sources.list
E: Для пакета «avidemux» не найден кандидат на установку
#uname -a
Linux a10-mint 4.8.0-53-generic #56~16.04.1-Ubuntu SMP Tue May 16 01:18:56 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
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|2.34, Аномномномнимус, 15:30, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> apt-cache search avidemux
avidemux - a free video editor - GTK version
avidemux-cli - a free video editor - command line version
avidemux-common - a free video editor - Internationalization files
avidemux-plugins-cli - a free video editor - CLI plugins
avidemux-plugins-common - a free video editor - common files for plugins
avidemux-plugins-gtk - a free video editor - GTK plugins
avidemux-plugins-qt - a free video editor - Qt plugins
avidemux-qt - a free video editor - QT version
libavidemux0 - a free video editor - shared libraries
> cat /etc/lsb-release
DISTRIB_ID=LinuxMint
DISTRIB_RELEASE=17.3
DISTRIB_CODENAME=rosa
DISTRIB_DESCRIPTION="Linux Mint 17.3 Rosa"
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|1.27, grayich, 14:46, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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конкретизирую что не удобно, а точнее что нужно:
1. масштабирование таймлайн
2. раскадровка на таймлайн
3. отображение аудиодорожки графически
4. множественное выделение + инвертирование + возможность сохранять выделения для
пакетной обработки
хотя бы это
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|4.35, пох, 15:49, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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было бы интересней увидеть обратное - что и как народ делает (сейчас, а не в 99м) avidemux и почему, собственно, им.
а то да, только мы добрались до интересного, как модераторы все поудаляли.
Приведенный список - это да, тз на обычную монтажную программу. Их-то в общем есть, даже и под линукс.
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|3.32, grayich, 15:09, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Это уже полноценный монтаж. Вам к Openshot или подобному софту.
openshot и иже с ними не умеют сохранять без перекодировки и не умеют открывать видео предварительно не создав под него проект.
вообщем факт, что avidemux неудобен для чего-то большего чем редкое использование.
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