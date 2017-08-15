15.08.2017 12:53  Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.7.0

> Это уже полноценный монтаж. Вам к Openshot или подобному софту.

openshot и иже с ними не умеют сохранять без перекодировки и не умеют открывать видео предварительно не создав под него проект.

вообщем факт, что avidemux неудобен для чего-то большего чем редкое использование.