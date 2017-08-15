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15.08.2017 12:53  Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.7.0

После пяти лет с момента формирования прошлой ветки подготовлен релиз видеоредактора Avidemux 2.7.0. Редактор рассчитан на решение простых задач по нарезке видео, применению фильтров и кодированию. Поддерживается большое число форматов файлов и кодеков. Выполнение задач может быть автоматизировано при помощи очередей выполнения заданий, написания скриптов и создания проектов. Avidemux поставляется под лицензией GPL и поддерживает работу в Linux, BSD, macOS и Windows.

В новой версии:

  • Осуществлён переход на ветку FFmpeg 3.3.x;
  • Проведена модернизация интерфейса применения фильтров;
  • В режиме плавного масштабирования обеспечена приостановка воспроизведения при изменении размера окна;
  • Добавлена горячая клавиша Ctrl+Shift+C для копирования текущего PTS (Presentation Time Stamp) в буфер обмена;
  • Налажен процесс декодирования VP9;
  • Возобновлена подготовка пакетов для macOS;
  • Добавлен новый фильтр ADM ivtc для создания потока 24 FPS с прогрессивной развёрткой из чересстрочного телесинка с 30 FPS;
  • Реализована раздельная обработка звука AC3 и EAC3 при импорте.


  1. Главная ссылка к новости (http://avidemux.sourceforge.ne...)
  2. OpenNews: Релиз свободного видеоредактора Avidemux 2.6.0
  3. OpenNews: Релиз системы нелинейного видеомонтажа Kdenlive 15.08
  4. OpenNews: Профессиональная система нелинейного монтажа DaVinci Resolve 12.5 доступна для Linux
  5. OpenNews: Выпуск свободного видеоредактора OpenShot 2.3
  6. OpenNews: Релиз видеоредактора Lightworks 14 для Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: avidemux, video
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  • 1.1, X, 13:03, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    #apt install avidemux
    Чтение списков пакетов… Готово
    Построение дерева зависимостей      
    Чтение информации о состоянии… Готово
    Пакет avidemux недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета.
    Это может означать, что пакет отсутствует, устарел, или доступен из источников, не упомянутых в sources.list

    E: Для пакета «avidemux» не найден кандидат на установку

    #uname -a
    Linux a10-mint 4.8.0-53-generic #56~16.04.1-Ubuntu SMP Tue May 16 01:18:56 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

     
     
  • 2.3, Admino, 13:19, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –1 +/
    http://www.fosshub.com/Avidemux.html/avidemux_2.7.0.appImage
     
  • 2.28, freehck, 14:49, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Не знаю, как в Mint, но в Debian есть репозиторий debian-multimedia, там пакет есть.
    https://www.deb-multimedia.org/dists/unstable/main/binary-amd64/package/avidem
     
  • 2.34, Аномномномнимус, 15:30, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    > apt-cache search avidemux

    avidemux - a free video editor - GTK version
    avidemux-cli - a free video editor - command line version
    avidemux-common - a free video editor - Internationalization files
    avidemux-plugins-cli - a free video editor - CLI plugins
    avidemux-plugins-common - a free video editor - common files for plugins
    avidemux-plugins-gtk - a free video editor - GTK plugins
    avidemux-plugins-qt - a free video editor - Qt plugins
    avidemux-qt - a free video editor - QT version
    libavidemux0 - a free video editor - shared libraries

    > cat /etc/lsb-release

    DISTRIB_ID=LinuxMint
    DISTRIB_RELEASE=17.3
    DISTRIB_CODENAME=rosa
    DISTRIB_DESCRIPTION="Linux Mint 17.3 Rosa"

     
  • 1.27, grayich, 14:46, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    конкретизирую что не удобно, а точнее что нужно:
    1. масштабирование таймлайн
    2. раскадровка на таймлайн
    3. отображение аудиодорожки графически
    4. множественное выделение + инвертирование + возможность сохранять выделения для
    пакетной обработки

    хотя бы это

     
     
  • 2.29, meequz, 14:52, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Думаешь, тут разработчики это прочитают?
     
     
  • 3.33, grayich, 15:11, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Думаешь, тут разработчики это прочитают?

    нет, это продолжение  объяснения почему avidemux неудобен, которое модератор зачем-то почикал.

     
     
  • 4.35, пох, 15:49, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    было бы интересней увидеть обратное - что и как народ делает (сейчас, а не в 99м) avidemux и почему, собственно, им.
    а то да, только мы добрались до интересного, как модераторы все поудаляли.

    Приведенный список - это да, тз на обычную монтажную программу. Их-то в общем есть, даже и под линукс.

     
  • 2.30, Аноним, 14:53, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это уже полноценный монтаж. Вам к Openshot или подобному софту.
     
     
  • 3.31, Аноним, 14:57, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    kdenlive, а не убожество openshot
     
  • 3.32, grayich, 15:09, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Это уже полноценный монтаж. Вам к Openshot или подобному софту.

    openshot и иже с ними не умеют сохранять без перекодировки и не умеют открывать видео предварительно не создав под него проект.

    вообщем факт, что avidemux неудобен для чего-то большего чем редкое использование.

     
     
  • 4.36, Аноним, 16:48, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Работа с дорожками уже как бы предполагает наличие проекта Вы хотите странного ... весь текст скрыт [показать]
     

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