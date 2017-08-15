15.08.2017 12:33  Компания Oracle открыла код библиотеки ODPI-C для СУБД Oracle

Компания Oracle объявила об открытии исходных текстов библиотеки ODPI-C для СУБД Oracle, представляющий программный интерфейс для упрощения доступа к СУБД из приложений на языках C/C++. По сравнению с OCI новый интерфейс заметно упрощает процесс разработки, предоставляет более абстрактные методы управления памятью и ресурсами, и позволяет обойтись меньшим кодом в случаях когда не требуется применение расширенных возможностей Oracle. Библиотека является обвязкой над низкоуровневым интерфейсом Oracle Call Interface (OCI). Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Изначально ODPI-C был разработан в процессе создания Python-интерфейса cx_Oracle и также задействован в драйверах для Node.js, Go и Rust. ODPI-C позволяет выполнить SQL и PL/SQL c поддержкой курсоров прокрутки, объектов, JSON, загрузки массивов, кэширования выражений, очередей, внешней аутентификации и уведомлений о выполнении запросов. Встроенный механизм контроля использования ресурсов на основе подсчёта ссылок упрощает применение библиотеки в многопоточных приложениях.



