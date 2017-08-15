The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

15.08.2017 12:33  Компания Oracle открыла код библиотеки ODPI-C для СУБД Oracle

Компания Oracle объявила об открытии исходных текстов библиотеки ODPI-C для СУБД Oracle, представляющий программный интерфейс для упрощения доступа к СУБД из приложений на языках C/C++. По сравнению с OCI новый интерфейс заметно упрощает процесс разработки, предоставляет более абстрактные методы управления памятью и ресурсами, и позволяет обойтись меньшим кодом в случаях когда не требуется применение расширенных возможностей Oracle. Библиотека является обвязкой над низкоуровневым интерфейсом Oracle Call Interface (OCI). Код написан на языке Си и распространяется под лицензией Apache 2.0.

Изначально ODPI-C был разработан в процессе создания Python-интерфейса cx_Oracle и также задействован в драйверах для Node.js, Go и Rust. ODPI-C позволяет выполнить SQL и PL/SQL c поддержкой курсоров прокрутки, объектов, JSON, загрузки массивов, кэширования выражений, очередей, внешней аутентификации и уведомлений о выполнении запросов. Встроенный механизм контроля использования ресурсов на основе подсчёта ссылок упрощает применение библиотеки в многопоточных приложениях.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/opal/...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: oracle, odpi-c
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Вуайерист, 14:20, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > Библиотека является обвязкой над низкоуровневым интерфейсом Oracle Call Interface (OCI)
    > распространяется под лицензией Apache 2.0.

    Вот только сам OCI запредельно проприетарный. Ещё и от такой корпорации, как Oracle.

     
     
  • 2.4, ЫЫ, 15:01, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Поясните пожалуйста Вашу мысль..
    Oracle Call Interface - "запредельно проприетарный"? Это как?
    Вы знаете  Oracle Call Interface  не от корпорации Oracle?
     
     
  • 3.9, Аноним, 16:38, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Проблема в том что у Oracle закрытый протокол обращения к БД хотя есть же Manad... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 14:34, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Кому эта хрень вообще нужна, ежели орацлем пользуются только через jdbc?
     
     
  • 2.5, ЫЫ, 15:02, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кому эта хрень вообще нужна, ежели орацлем пользуются только через jdbc?

    Ну например есть у вас приложение на ASP.. и вы хотите его связать с базой... наверное как-то так...

     
     
  • 3.6, Аноним, 15:14, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Так это легаси, и его никто ни с чем связывать не захочет.
     
  • 2.7, YetAnotherOnanym, 15:15, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Возможно, для Вас будет сюрпризом узнать, что за пределами мира жабы существуют другие языки программирования, и они тоже имеют средства для работы с БД, включая Оракл.
     
     
  • 3.8, Аноним, 15:28, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    для вас будет сюрпризом, что в пределах мира орацле ничего кроме жабы не существ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.10, Аноним, 16:40, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Oracle ManagedDataAccess ODP ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.12, рептилоид, 16:42, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    да, да, не существует. OCI - это я подбросил.
     
  • 1.3, anonymous, 14:39, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    этот OCI помнится кучу версий имел и писали его левой ногой что сразу давало понять о качестве кода в самой базе. postgres наше все
     
     
  • 2.11, Аноним, 16:41, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    как только научится очень много чему Да есть подвижки, но для многих примен... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor