15.08.2017 11:59  Проекту GNOME исполнилось 20 лет

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|4.69, ryoken, 16:23, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Откуда же я знаю. Плазма мне не сообщает когда тупо краиштся и
> уходит в консоль. Сейчас может и не крашится, но год назад
> примерно невозможно было работать. Они бы сначала о стабильности лучше думали
> а не о перелопачивании всего и вся ради новых плюшек.
Уж на что я обычный DebSid-юзер, и то у меня плазма (кеды - основное ДЕ) крашится ну очень изредка, раз в месяца 3-4, и то через пару дней и обновлений пакетов всё себе на ура пашет. Что вы такое интересное в ней делаете?
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|1.15, A.Stahl, 12:17, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+25 +/–
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Все гномеры давно уже перелезли на МАТЕ или ХФЦЕ. Третегномом пользуются лишь те, кому оригинальный гном никогда не нравился (или они его не застали) и им эти 20 лет не интересны, поскольку для них гному лишь лет 5 или около того.
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|3.42, A.Stahl, 13:33, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Современная педагогика не справляется. Так что буду по-старинке: пороть!
P.S. Ты не гномер. Ты третегномер. Ты терпеть не можешь Гном, а гномеры терпеть не могут тебя.
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|5.54, A.Stahl, 14:25, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Оскорбления это единственный способ заставить оппонента замолчать несмотря на его правоту.
Продолжай. Даже меня можно обидеть до такой степени, что я плюну и прекращу спор.
Тогда ты сможешь ликовать. Но пока отмотай ещё бинта, смочи в экстракт подорожника и обмотай... гхм... эпицентр.
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|7.58, A.Stahl, 14:52, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>Но ты дальше ной
Ною? Хм.
>причем мнение ничем не подтвержденное.
А цвет неба тебе доказывать не нужно? Или что окружность круглая? Просто включи здравый смысл, оглянись вокруг и ты заметишь и небо и окружности и отличие гномеров от третегномеров.
>Я смотрю тебе помогает, раз советуешь?
Аргументация "Сам дурак" уже во втором классе школы начинает давать сбои и не работает как следует. Аргумент "сперва добейся" держится до младших курсов ВУЗа, но тоже потом теряет свою силу.
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|8.77, кверти, 17:37, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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и ещё, умник, "А цвет неба тебе доказывать не нужно? Или что окружность круглая" - это аксиомы, не требующие доказательств, а твой высер - это не аксиома, а влажная фантазия.
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|2.57, Твоя Совесть, 14:51, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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На санках я тебя катал!
Я пользуюсь GNOME с версии 2.х... и до сих пор (3.x) мне нравиться... и самое главное, я не подпадю ни под одну из тобой вымышленых категорий.
Твои высказывания не подкреплены никакими фактами, и я тому доказательсто :-)
GNOME прелестен!
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|3.59, Аноним, 15:10, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+7 +/–
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> Я пользуюсь GNOME с версии 2.х... и до сих пор (3.x) мне
> нравит[B]ь[/B]ся... и самое главное, я не по[B]дпадю[/B] ни под одну из
> тобой вымышле[B]н[/B]ых категорий.
> и я тому доказательсто :-)
Отличное доказательство :-)
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|5.41, Аноним84701, 13:24, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> если управляться только мышкой, а это например, непряжный серфинг дома, или там
> фоточки скинуть, этот тайловый ВМ только большая проблема.
Eсли ограничиваться кружкой кофия или чая (+ печеньками), то, как показывает многолетний опыт -- для серфинга одной руки вполне достаточно, благо, в том же i3 рабочие столы и окна можно переключать мышкой.
Но чесать кохонесы - это конечно серьезно, тут полумеры не катят!
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|1.27, IB, 12:32, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Пора им перейти под крыло Apache foundation.
И выглядело нормально и даже скриптовалось на Scheme.
(Скупая слеза скатилась по его щеке)
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|1.66, lucentcode, 15:51, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Годный и нужный проект. Но на раннем этапе своего развития выглядел он ужасно. Постепенно ветка 2.x стала выглядеть прилично, а к 3.x у меня лично вообще нет претензий - он великолепен.
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|2.76, Аноним84701, 17:14, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> А еще он похож на идеи
> Apple, в которой по вашему мнению тоже одни дурни работают.
"Идеи", ага:
http://www.macdigger.ru/macall/top-5-luchshix-funkcij-v-os-x-el-capitan-video
> Топ-5 лучших функций OS X El Capitan
> Режим Split View
> Режим Split View позволяет открыть любые два приложения на весь экран. К примеру, можно обсуждать планы на ужин в Сообщениях и одновременно искать ресторан в Картах.
http://www.macworld.com/article/3088342/macs/how-to-use-tabs-in-macos-sierra.
> However, macOS Sierra brings tabs to apps that allow for multiple windows. Tabs will be in Apple apps built into Sierra,
http://tools.suckless.org/tabbed/
> Simple generic tabbed fronted to xembed aware applications, originally designed for surf but also usable with many other applications, i.e. st, uzbl, urxvt and xterm
Ой!
инновационые инновации, че :)
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