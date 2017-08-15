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15.08.2017 11:59  Проекту GNOME исполнилось 20 лет

Проект GNOME празднует двадцатилетие с момента публикации Мигелем де Икаса анонса десктоп-окружения GNOME. В настоящее время GNOME является одним из крупнейших открытых проектов, насчитывающий 8 млн строк кода, которые были подготовлены благодаря совместной работе более шести тысяч разработчиков.

Проект был основан как альтернатива окружениям CDE и KDE, развиваемая с использованием тулкита GTK+ и содержащая только свободные компоненты. Разработчики GNOME рассматривали возможность присоединения к разработке KDE, но в качестве основы данного окружения использовался в то время несвободный Qt. Кроме того, наблюдались нерешённые проблемы с архитектурой KDE и был ограничен спектр языков программирования, на которых можно было разрабатывать приложения (Qt ограничивался C++ и Python, в то время как GTK+ позволял использовать и язык Си, более популярный в среде разработчиков СПО).



  1. Главная ссылка к новости (https://www.gnome.org/news/201...)
  2. OpenNews: Ежедневные сборки Ubuntu переведены по умолчанию на GNOME
  3. OpenNews: Разработчики GNOME рассматривают возможность перехода на GitLab
  4. OpenNews: Марк Шаттлворт уточнил планы по переходу Ubuntu на GNOME
  5. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.24
  6. OpenNews: Проект GNOME планирует изменить метод разработки GTK+ и выпустить GTK+ 4
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gnome
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  • 1.3, Аноним, 12:05, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Правильно сделали что не присоединились к КДЕ Тратили бы силы напрасно на улучш... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.12, Ананизм, 12:11, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    чевой там у Вас крашится, расскажите?
     
     
  • 3.17, Аноним, 12:18, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Откуда же я знаю Плазма мне не сообщает когда тупо краиштся и уходит в консоль ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.25, Аноним, 12:31, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    2 года как переехал на плазму - всего пару крашей было И то, спустя несколько с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.39, iPony, 13:20, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ну есть простые вещи, которые могут помочь в этом. Например, два монитора.
     
  • 4.37, Аноним, 13:10, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Тут одно из трех 1 злая плазма крашит иксы 2 злая плазма крашит логинменедже... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.69, ryoken, 16:23, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Откуда же я знаю. Плазма мне не сообщает когда тупо краиштся и
    > уходит в консоль. Сейчас может и не крашится, но год назад
    > примерно невозможно было работать. Они бы сначала о стабильности лучше думали
    > а не о перелопачивании всего и вся ради новых плюшек.

    Уж на что я обычный DebSid-юзер, и то у меня плазма (кеды - основное ДЕ) крашится ну очень изредка, раз в месяца 3-4, и то через пару дней и обновлений пакетов всё себе на ура пашет. Что вы такое интересное в ней делаете?

     
  • 4.78, EHLO, 17:49, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    я наверно зажрался, но скажите, падение раз в год является признаком стабильного ПО?
     
  • 2.22, Дуплик, 12:25, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Полностью согласен Судьба дала разработчикам мозг и подумав они не стали присое... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.26, Аноним, 12:32, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Либо они таки присоеденились, а мы не заметили, либо разницы от этого никакой не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.29, Онаним, 12:41, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Да уж Лучше - редко, но метко выпустить за 10 лет одну мажорную версию, но на ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.48, Аноним, 14:07, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Они умудряются делать это выпуская версии гораздо чаще Почему тот же Mate споко... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.43, Аноним, 13:37, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Школота, блин, лишь бы обосрать По-твоему выходит, что KDE на протяжении более ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.47, Аноним, 14:05, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Сначал добейся Я уже привел в пример нормальных адекватов, которые по немногу у... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, iPony, 12:07, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Годно, нужно. Засадят с Ubuntu 17.10 по дефолту.
     
  • 1.13, Rodegast, 12:12, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +9 +/
    Раньше он был лучше...
     
     
  • 2.14, Аноним, 12:13, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –4 +/
    Потому что на KDE косил, да.
     
  • 2.36, Аноним, 13:07, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Раньше и трава была зеленее, и половой орган функционировал как надо 171 Не г... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.70, ryoken, 16:24, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > (Еккл., 7:10).

    мнэээ... сборник еврейских сказок?

     
     
  • 4.73, Аноним, 16:48, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а вот и любитель аргумента poisoning the well подъехал Книга Екклесиаста --... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, A.Stahl, 12:17, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +25 +/
    Все гномеры давно уже перелезли на МАТЕ или ХФЦЕ. Третегномом пользуются лишь те, кому оригинальный гном никогда не нравился (или они его не застали) и им эти 20 лет не интересны, поскольку для них гному лишь лет 5 или около того.
     
     
  • 2.40, Меломан1, 13:21, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Зачем ты чушь порешь?
     
     
  • 3.42, A.Stahl, 13:33, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Современная педагогика не справляется. Так что буду по-старинке: пороть!
    P.S. Ты не гномер. Ты третегномер. Ты терпеть не можешь Гном, а гномеры терпеть не могут тебя.
     
  • 3.61, Аноним, 15:16, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Зачем ты чушь порешь?

    Да кому ты нужен?

     
  • 3.75, Аноним, 16:51, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Юзал Мяту, Корицу, Кеды, Крысу и перешел на Гном. Потому что он удобней!
     
  • 2.44, Аноним, 13:39, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Когда же вы за всех отучитесь говорить ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.45, A.Stahl, 13:41, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Тогда, когда моё мнение перестанет совпадать с мнением подавляющего большинства. Не раньше.
     
     
  • 4.52, кверти, 14:20, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Это что ты называешь мнением подавляющего большинства Свою влажную фантазию, ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.54, A.Stahl, 14:25, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Оскорбления это единственный способ заставить оппонента замолчать несмотря на его правоту.
    Продолжай. Даже меня можно обидеть до такой степени, что я плюну и прекращу спор.
    Тогда ты сможешь ликовать. Но пока отмотай ещё бинта, смочи в экстракт подорожника и обмотай... гхм... эпицентр.
     
     
  • 6.56, кверти, 14:47, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Здесь нет правоты, здесь просто мнение одного отдельного клоуна в интернете, при... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.58, A.Stahl, 14:52, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Но ты дальше ной

    Ною? Хм.
    >причем мнение ничем не подтвержденное.

    А цвет неба тебе доказывать не нужно? Или что окружность круглая? Просто включи здравый смысл, оглянись вокруг и ты заметишь и небо и окружности и отличие гномеров от третегномеров.
    >Я смотрю тебе помогает, раз советуешь?

    Аргументация "Сам дурак" уже во втором классе школы начинает давать сбои и не работает как следует. Аргумент "сперва добейся" держится до младших курсов ВУЗа, но тоже потом теряет свою силу.

     
     
  • 8.64, кверти, 15:31, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Так вот оно, что Дальтоник пытается сказать всем, что небо другого цвета и дока... весь текст скрыт [показать]
     
  • 8.77, кверти, 17:37, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    и ещё, умник, "А цвет неба тебе доказывать не нужно? Или что окружность круглая" - это аксиомы, не требующие доказательств, а твой высер - это не аксиома, а влажная фантазия.
     
  • 2.57, Твоя Совесть, 14:51, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    На санках я тебя катал!
    Я пользуюсь GNOME с версии 2.х... и до сих пор (3.x) мне нравиться... и самое главное, я не подпадю ни под одну из тобой вымышленых категорий.
    Твои высказывания не подкреплены никакими фактами, и я тому доказательсто :-)
    GNOME прелестен!
     
     
  • 3.59, Аноним, 15:10, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/

    > Я пользуюсь GNOME с версии 2.х... и до сих пор (3.x) мне
    > нравит[B]ь[/B]ся... и самое главное, я не по[B]дпадю[/B] ни под одну из
    > тобой вымышле[B]н[/B]ых категорий.
    > и я тому доказательсто :-)

    Отличное доказательство :-)

     
  • 2.65, Аноним, 15:45, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Так и есть. Я сам перешёл на хфце.
     
  • 1.16, Аноним, 12:18, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Ура Всех с праздником, ребята Лучшее DE Единственное, которое имеет поддержк... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Аноним, 12:20, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Это explorer exe А вот Лучшее DE Это KDE Или LxQt Или i3 ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.49, Аноним, 14:08, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Да, по сути, только одной, которую можно назвать корпорацией - Red Hat Шерхан ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.62, Аноним, 15:18, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не спеши праздник у тебя с ребятами 1-го сентября будет ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.18, Дуплик, 12:20, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Самое адекватное DE в мире GNU/Linux. Которое действительно вводит что-либо своё, а не бездумно копирует наработки с MS Windows или macOS.
     
     
  • 2.20, Аноним, 12:20, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Посмотрите первые скриншоты Гнума, первые скриншоты KDE, сравните даты выпуска, ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.23, Аноним, 12:27, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Оо, да вы из тех, кто требует вводить всё новое Хипстерски принципиально новое ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, Аноним, 12:29, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Тем временем люди используют что-нибудь тайловое, да горя не знают Безо всяких ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.28, Аноним, 12:38, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    если управляться только мышкой, а это например, непряжный серфинг дома, или там ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.31, Аноним, 12:45, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Еще один "не пользовался, но осуждаю"
     
  • 5.34, Аноним, 13:01, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Можно и мышью, в чём проблема?
     
  • 5.41, Аноним84701, 13:24, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > если управляться только мышкой, а это например, непряжный серфинг дома, или там
    > фоточки скинуть, этот тайловый ВМ только большая проблема.

    Eсли ограничиваться кружкой кофия или чая (+ печеньками), то, как показывает многолетний опыт -- для серфинга  одной руки вполне достаточно, благо, в том же i3 рабочие столы и окна можно переключать мышкой.
    Но чесать кохонесы - это конечно серьезно, тут полумеры не катят!

     
  • 1.21, Аноним, 12:25, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Почему скриншот KDE^W GNOME не 1:1?
     
  • 1.27, IB, 12:32, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Пора им перейти под крыло Apache foundation.

    И выглядело нормально и даже скриптовалось на Scheme.

    (Скупая слеза скатилась по его щеке)

     
     
  • 2.46, freehck, 13:53, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Если интересны WM-ы, скриптумемые на лиспе, обратите внимание на stumpwm. Мне его некоторые коллеги очень рекомендовали, но я пока всем доволен c i3wm.
     
     
  • 3.68, Zloy, 16:22, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я им пользуюсь год уже на ноуте, всё устраивает.
     
  • 2.50, Аноним, 14:16, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    FSF не позволит сменить лицензию на Апачеугодную ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.53, Andrey Mitrofanov, 14:24, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Пора им перейти под крыло Apache foundation.
    > FSF не позволит сменить лицензию на Апачеугодную :)

    И Мигель с Наделой заругают. :-Q

     
  • 1.30, paulus, 12:42, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    С гномоднюхой!
     
  • 1.32, Анонимский, 12:46, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а я думаю, что это они свой ютьюб канал зафлудили
     
  • 1.33, Аноним, 12:54, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    До 30-летия не доживёт, с чем их и поздравляю.
     
     
  • 2.60, YetAnotherOnanym, 15:12, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Готов поставить свой месячный доход и запостить скан квитанции из букмекерскрй конторы?
     
  • 1.35, Кен, 13:07, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда стабильный релиз?
     
     
  • 2.38, Аноним, 13:10, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Был лет 6 назад
     
     
  • 3.55, Аноним, 14:36, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Или даже 7, с тех пор не было.
     
  • 1.63, Аноним, 15:27, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Поздравления Последняя 3 26 версия почти идиальна ну разумеется с десятком уст... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.66, lucentcode, 15:51, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Годный и нужный проект. Но на раннем этапе своего развития выглядел он ужасно. Постепенно ветка 2.x стала выглядеть прилично, а к 3.x у меня лично вообще нет претензий - он великолепен.
     
  • 1.67, Аноним, 16:10, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Пофиксил Не благодари ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.71, Teocally, 16:25, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >>GTK+ позволял использовать и язык Си, более популярный в среде сектантов
    > Пофиксил. Не благодари.

    Кому ты нужен...благодарить тебя или ругать...

     
  • 1.72, Аноним, 16:44, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Господа хейтеры - вы динозавры Ваш КДЕ, МЯТА и др это интерфейсы прошлого века... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.74, Аноним, 16:48, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Почему Убунту перешел на Гном а не другой ДЕ Если Гном такой плохой Почему не ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.76, Аноним84701, 17:14, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >  А еще он похож на идеи
    > Apple, в которой по вашему мнению тоже одни дурни работают.

    "Идеи", ага:
    http://www.macdigger.ru/macall/top-5-luchshix-funkcij-v-os-x-el-capitan-video
    > Топ-5 лучших функций OS X El Capitan
    > Режим Split View
    > Режим Split View позволяет открыть любые два приложения на весь экран. К примеру, можно обсуждать планы на ужин в Сообщениях и одновременно искать ресторан в Картах.

    http://www.macworld.com/article/3088342/macs/how-to-use-tabs-in-macos-sierra.
    > However, macOS Sierra brings tabs to apps that allow for multiple windows. Tabs will be in Apple apps built into Sierra,

    http://tools.suckless.org/tabbed/
    > Simple generic tabbed fronted to xembed aware applications, originally designed for surf but also usable with many other applications, i.e. st, uzbl, urxvt and xterm

    Ой!
    инновационые инновации, че :)

     
  • 1.79, Аноним, 17:50, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Как раз сегодня на древнем ноуте видео древнее Intel 945GM, 1 5 Гб оперативки, о... весь текст скрыт [показать]
     

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