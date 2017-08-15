15.08.2017 11:59  Проекту GNOME исполнилось 20 лет

Проект GNOME празднует двадцатилетие с момента публикации Мигелем де Икаса анонса десктоп-окружения GNOME. В настоящее время GNOME является одним из крупнейших открытых проектов, насчитывающий 8 млн строк кода, которые были подготовлены благодаря совместной работе более шести тысяч разработчиков.

Проект был основан как альтернатива окружениям CDE и KDE, развиваемая с использованием тулкита GTK+ и содержащая только свободные компоненты. Разработчики GNOME рассматривали возможность присоединения к разработке KDE, но в качестве основы данного окружения использовался в то время несвободный Qt. Кроме того, наблюдались нерешённые проблемы с архитектурой KDE и был ограничен спектр языков программирования, на которых можно было разрабатывать приложения (Qt ограничивался C++ и Python, в то время как GTK+ позволял использовать и язык Си, более популярный в среде разработчиков СПО).