14.08.2017 23:54  Доступен драйвер AMDGPU-PRO 17.30

Компания AMD опубликовала выпуск проприетарного драйвера AMDGPU-PRO 17.30 для Linux, основанного на свободном модуле ядра AMDGPU, развиваемого в рамках инициативы по унификации графического стека AMD для проприетарных и открытых видеодрайверов. Драйвер поддерживает API OpenGL 4.5, GLX 1.4, OpenCL 1.2, Vulkan 1.0 и VDPAU/VAAPI, включает базовые средства для управления экраном и питанием, поддерживает интерфейсы KMS (Kernel Mode Setting) и ADF (Atomic Display Framework), использует совместимый с лицензией GPL модуль ядра, поддерживает возможности FirePro (управление EDID и 30-разрядная цветность), Radeon FreeSync и DirectGMA для OpenGL.

В новой версии обеспечена поддержка серии графических карт Radeon RX Vega. В категорию официально поддерживаемых переведены дистрибутивы RHEL 6.9, CentOS 6.9 и Ubuntu 16.04.3 (с ядром Linux 4.10 и сервером X.Org 1.19). Решены проблемы с установкой и работой драйвера в RHEL 7.3 (при установке экран переключался с спящий режим, а после установки не запускался рабочий стол). Устранён крах в пакете Maya 2016 при переключении движка отрисовки с "OpenGL" на "OpenGL Core profile". Решены проблемы с производительностью в 4k и 8k тестах Unigine Heaven и устранены сбои при запуске тестов Specviewperf10. Исправлены проблемы, приводящие к зависаниям во время игры в Hitman и Rust.



