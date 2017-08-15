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14.08.2017 23:54  Доступен драйвер AMDGPU-PRO 17.30

Компания AMD опубликовала выпуск проприетарного драйвера AMDGPU-PRO 17.30 для Linux, основанного на свободном модуле ядра AMDGPU, развиваемого в рамках инициативы по унификации графического стека AMD для проприетарных и открытых видеодрайверов. Драйвер поддерживает API OpenGL 4.5, GLX 1.4, OpenCL 1.2, Vulkan 1.0 и VDPAU/VAAPI, включает базовые средства для управления экраном и питанием, поддерживает интерфейсы KMS (Kernel Mode Setting) и ADF (Atomic Display Framework), использует совместимый с лицензией GPL модуль ядра, поддерживает возможности FirePro (управление EDID и 30-разрядная цветность), Radeon FreeSync и DirectGMA для OpenGL.

В новой версии обеспечена поддержка серии графических карт Radeon RX Vega. В категорию официально поддерживаемых переведены дистрибутивы RHEL 6.9, CentOS 6.9 и Ubuntu 16.04.3 (с ядром Linux 4.10 и сервером X.Org 1.19). Решены проблемы с установкой и работой драйвера в RHEL 7.3 (при установке экран переключался с спящий режим, а после установки не запускался рабочий стол). Устранён крах в пакете Maya 2016 при переключении движка отрисовки с "OpenGL" на "OpenGL Core profile". Решены проблемы с производительностью в 4k и 8k тестах Unigine Heaven и устранены сбои при запуске тестов Specviewperf10. Исправлены проблемы, приводящие к зависаниям во время игры в Hitman и Rust.

  1. Главная ссылка к новости (http://support.amd.com/en-us/k...)
  2. OpenNews: Доступен драйвер AMDGPU-PRO 17.10
  3. OpenNews: Релиз свободных видеодрайверов xf86-video-ati 7.9.0 и xf86-video-amdgpu 1.3.0
  4. OpenNews: Драйвер AMDGPU-PRO 16.50. В ядро Linux не будут приняты изменения с поддержкой новых GPU AMD
  5. OpenNews: Первый бета-выпуск AMDGPU-PRO, гибридного драйвера на базе модуля AMDGPU
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: amdgpu, amd, driver
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  • 1.1, Аноним, 00:35, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –1 +/
    > Vega

    Они перенесли производство в Бердск?

     
     
  • 2.2, h31, 01:27, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    http://foolpix.net/assets/images/sets/650/07.jpg
     
     
  • 3.6, Аноним, 05:01, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Это кто-то фермочку для майнинга собирает?
     
  • 2.3, Anonimus, 03:18, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Завод в Бердске издох во время вставания с колен.
     
  • 1.4, getfr, 04:29, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    R9 270 как не поддерживался, так и не поддерживается для убунт 16.04.
    Ну не суки?
     
  • 1.5, Аноним, 04:31, 15/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Производительность такая же ущербная?
     
     
  • 2.7, Аноним, 05:03, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ущербная Майнеры все топовые амд опять расхватали, курсы крипты прут вверх неве... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.8, leap42, 05:24, 15/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Аноним, скорее всего, намекает на то, что AMDGPU-PRO медленнее Mesa (radeonsi) в opengl
     

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