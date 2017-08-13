The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

13.08.2017 21:20  Доступен ReOpenLDAP 1.1.6, форк проекта OpenLDAP

Вышла новая версия ReOpenLDAP — форка проекта OpenLDAP, с устранением массы ошибок и ряда доработок для стабильной работы репликации. С выпуском 1.1.6 проект ReOpenLDAP отметил три года с момента своего основания (публичный форк появился чуть позже). Всё это время ReOpenLDAP работает 24x7 в инфраструктуре ПАО МегаФон, обеспечивая высоконагруженную обработку запросов в multi-master кластере с full-mesh репликацией.

Версия 1.1.6 аккумулирует работу 8 месяцев этого года и включает: более сотни коммитов, в том числе более 50 исправлений ошибок; поддержку musl-libc, а также ряд доработок для совместимости и упрощения сборки; Continuous Integration на инфраструктуре Travis-CI и Circle-CI.

С этим релизом ветка 1.1 получает статус архивно-стабильной. В ней будут исправляться ошибки, но какая-либо разработка будет прекращена. В свою очередь, работы в ветке 1.2 начнутся с переработки API в сопутствующих ldap-библиотеках с утратой совместимости с предыдущим версиями. Это позволит, с одной стороны, получить более прозрачное и удобное API, которое будет провоцировать меньше ошибок. С другой стороны, переработка API необходима для устранения неоднозначностей и адекватной работы статических анализаторов кода (Coverity, PVS-Studio и др.).

Вторым изменением в ветке 1.2 будет переход на актуальную версию движка хранения libmdbx. Которая, среди прочего, поддерживает управление геометрией и бесплатную авто-компактификацию с освобождением места на диске. С точки зрения пользователя, это позволит автоматически и безболезненно как увеличивать, так и уменьшать размер БД, в том числе без остановки сервера или деградации услуг.

К сожалению, новые возможности не даются бесплатно. Для возможности их реализации в libmdbx был существенно переработан (и ещё не зафиксирован) внутренний формат БД, с потерей совместимости с предыдущими версиями.

Пользуюсь случаем хочется ответить на частый вопрос "Почему нет пакетов?": ReOpenLDAP ориентирован на достаточно специализированные сценарии применения, для которых не представляется возможным создать универсальную конфигурацию и собрать соответствующий пакет. Во всех известных (авторам) случаях используются адаптированны под собственные нужды конфигурации (опции configure, включая подключаемые модули и оверлеи), в частности используются монолитные сборки с LTO.

Планируемые (и большей частью уже реализованные) доработки libmdbx также приведут к утрате совместимости по формату БД. Всё это вместе давало повод не формировать пакеты, так как последующие обновления нарушили бы совместимость и только огорчили пользователей. Авторы не владеют информацией (не имеют полноценного видения) о том, в какой именно конфигурации должен быть собран ReOpenLDAP для пакетирования. Поэтому мы (прежде всего) ждем встречной активности от тех, кто уже использует проект или планирует это сделать (состав компонентов и библиотек принципиально не изменится, поэтому всячески приветствуются pull-request-ы с пакетированием).

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/leo-yuriev/...)
  2. OpenNews: Перевод интервью c главным архитектором проекта OpenLDAP
  3. OpenNews: OpenDJ - новый открытый LDAP-сервер, продолживший развитие Sun OpenDS
  4. OpenNews: Доступен модуль авторизации LDAP для nginx (nginx-auth-ldap)
  5. OpenNews: Релиз свободного LDAP-сервера Mandriva Directory Server 2.4.1
Автор новости: Леонид Юрьев
Тип: Программы
Ключевые слова: openldap, ldap, reopenldap
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним, 22:21, 13/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Чем оно отличается от OpenLDAP? С апстримом синхронизируется или нет?
     
     
  • 2, Леонид Юрьев, 22:37, 13/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Да, "синхронизируется".
    Хотя "апстрим" кошмарен, если разобраться )

    Рекомендую глянуть wiki, там более-менее всё рассказано = https://github.com/leo-yuriev/ReOpenLDAP/wiki

    Более подробный вариант = http://0x1.tv/ReOpenLDAP_Б─■_я│п╨п╡п╬п╥я▄_я┌п╣я─п╫п╦п╦_п╡_б╚п°п╣пЁп╟п╓п╬п╫б╩,_п©я┐я┌я▄_п╥п╟_пЁп╬п╢_(п⌡п╣п╬п╫п╦п╢_п╝я─я▄п╣п╡,_OSSDEVCONF-2016)

     
     
  • 3, Леонид Юрьев, 22:39, 13/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Упс, безопасный вариант второй ссылки = http://bit.ly/2fD7sCL
     
  • 4, Аноним, 22:41, 13/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Вторая ссылка побилась.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList