08.08.2017 22:16  Выпуск nginx 1.13.4

Доступен новый выпуск основной ветки высокопроизводительного HTTP-сервера nginx 1.13.4, в котором реализованы следующие изменения: В состав добавлен модуль mirror, позволяющий зеркалировать поступающие запросы на другие серверы. Клиенту возвращается результат обработки запроса от основного обработчика, а результаты, возвращённые зеркалируемыми бэкендами, игнорируются. При помощи зеркалирования можно достаточно просто организовать работу синхронно обновляемого резервного сервера для таких сайтов, как web-форумы;

Решена проблема с обрывом соединений при выполнении операции тестирования корректности конфигурации на платформе Linux, в случае использовании опции "reuseport" в директиве "listen";

Решена проблема с недоступностью тела запроса для подзапросов, если используется проксирование и в процессе заполнения кэша осуществлена запись в файл;

Улучшена поддержка платформы Windows: налажена работа чистки кэша в соответствии с лимитом, заданным через парамер "max_size", решены проблемы с выделением разделяемой памяти и устранён крах процессов-обработчиков при использовании директивы "zone" в блоке "upstream".



