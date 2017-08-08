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08.08.2017 22:16  Выпуск nginx 1.13.4

Доступен новый выпуск основной ветки высокопроизводительного HTTP-сервера nginx 1.13.4, в котором реализованы следующие изменения:

  • В состав добавлен модуль mirror, позволяющий зеркалировать поступающие запросы на другие серверы. Клиенту возвращается результат обработки запроса от основного обработчика, а результаты, возвращённые зеркалируемыми бэкендами, игнорируются. При помощи зеркалирования можно достаточно просто организовать работу синхронно обновляемого резервного сервера для таких сайтов, как web-форумы;
  • Решена проблема с обрывом соединений при выполнении операции тестирования корректности конфигурации на платформе Linux, в случае использовании опции "reuseport" в директиве "listen";
  • Решена проблема с недоступностью тела запроса для подзапросов, если используется проксирование и в процессе заполнения кэша осуществлена запись в файл;
  • Улучшена поддержка платформы Windows: налажена работа чистки кэша в соответствии с лимитом, заданным через парамер "max_size", решены проблемы с выделением разделяемой памяти и устранён крах процессов-обработчиков при использовании директивы "zone" в блоке "upstream".


  1. Главная ссылка к новости (http://mailman.nginx.org/piper...)
  2. OpenNews: Выпуск http-серверов Apache 2.4.27, nginx 1.13.3 и 1.12.1
  3. OpenNews: Выпуск nginx 1.13.2
  4. OpenNews: Релиз HTTP-сервера nginx 1.12.0
  5. OpenNews: Уязвимость в LibreSSL, затрагивающая механизм проверки TLS-сертификатов в nginx
  6. OpenNews: Выпуск nginx 1.13.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nginx
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  • 1, Аноним, 23:08, 08/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    mirror, хорошая идея, интересно для вебсокета работает?
     

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