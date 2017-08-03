03.08.2017 08:49  Выпуск сканера сетевой безопасности Nmap 7.60

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|2.2, iPony, 09:44, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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С чего бы это? Параметр же чисто ориентировочный. По Uptime четко не поймешь залатанность сервера.
А вообще читай RFC 1323. Получить Uptime в общем случае не проблема.
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|3.5, пох, 09:54, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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> С чего бы это? Параметр же чисто ориентировочный.
не, параметр очень хороший, на самом деле.
И это больше важно для корпоративных безопасников, а не горе-хакеров.
Если ты точно знаешь, что в прошлую среду вышел апдейт с чем-то серьезным, и что он требует перезагрузки, а сервер не перезагружался - пора искать ответственных и чистить рыло.
Отдельная жопа, конечно - где б найти такую тазу банных, которая содержала бы подобную информацию, особенно сейчас, когда ее и вручную по конкретному апдейту из ms'овской KB заманаешься выковыривать, да еще и не всегда она там в принципе есть. Но всегда найдутся случаи, когда апдейт закрывает очень опасную дыру, и об этом известно.
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|4.9, iPony, 10:39, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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> ты наверное давно вендосервера не видел
Ага. Так как само значение Uptime поможет как-то однозначно какеру то? Никак. Ибо у тебя может дырявый наглухо Windows 2000 вчера перезагрузиться.
Это просто справочный показатель, а не как выше теоретик выставляет - "красотища".
А на основании rfc 1323 nmap и определяет, например, для тех же линуксовых машин Uptime, если опцию O прописать.
PS: это тоже самое, что потирать руки "я узнал твой IP - щас я тебе хакну".
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|3.6, пох, 09:55, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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> и "http-vuln-cve2017-8917"
> Можно начинать с ним сканить веб, уже зная в какую дырку стучаться
> при случае)
если вам для этого нужен был специальный скрипт к nmap, у меня для вас плохие новости...
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|4.8, 321, 10:39, 03/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Мне оно вовсе пофигу, нет ни наклонностей что-то сломать, ни тем более серверов с джумлами)
Зато ща мамкины хацкеры будут шуровать, если хватит толку собрать новую версию))
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