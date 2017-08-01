01.08.2017 08:37  Компания Red Hat поглотила Permabit для интеграции технологий дедупликации в RHEL

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|1.1, anonimous, 08:55, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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> Как и в случае других поглощений, компания Red Hat планирует открыть исходные тексты компонентов, образующих продукты Permabit.
Конечно, Tower не открыли -- и здесь ничего не откроют.
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|2.2, Ph0zzy, 09:08, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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смысл в этом тауэре?
плейбуки все равно в гите.
запускать их тем же дженкинс можно.
инвентори лучше динамический из freeipa или еще откуда.
еслиу нужно что-нибудь веб-образное для написание плейбуков https://www.ansible-playable.com/ - это вполне себе решение.
Зачем тауэр?
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|4.5, Ph0zzy, 09:19, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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может потому и не открыли, что не знают куда пристроить в свою экосистему?
я не спорю, этот момент напрягает, ведь до этого все открывали.
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|3.12, Andrey Mitrofanov, 13:09, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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#>>по пути МС - те тоже скупали
> Любая крупная компания с менеджментов в здравом рассудке скупает интересные разработки.
"Мы их душили-душили, душили-душили..."(ц)'Любая крупная компания с менеджментов в здравом рассудке'
"Не мы такие, Микрософт такой. Такой микрософт..,"//
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