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01.08.2017 08:37  Компания Red Hat поглотила Permabit для интеграции технологий дедупликации в RHEL

Компания Red Hat объявила о заключении соглашения о покупке компании Permabit Technology Corporation, специализирующейся на технологиях дедупликации, сжатия данных и динамического выделения места в хранилище ("thin provisioning"). Сумма сделки не сообщается.

Основной целью поглощения является намерение интегрировать поддержку дедупликации данных в дистрибутив Red Hat Enterprise Linux, а также в основанные на нём продукты Red Hat OpenStack Platform, Red Hat OpenShift Container Platform и Red Hat Storage. Интеграция технологий Permabit предоставит пользователям дистрибутива более эффективные решения для хранения данных и образов в системах контейнерной изоляции и виртуализации. Как и в случае других поглощений, компания Red Hat планирует открыть исходные тексты компонентов, образующих продукты Permabit.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.redhat.com/en/abou...)
  2. OpenNews: Red Hat поглотил компанию Codenvy, создавшую среду разработки Eclipse Che
  3. OpenNews: Red Hat поглотил компанию FeedHenry, развивающую платформу для разработки мобильных приложений
  4. OpenNews: Компания Red Hat объявила об открытии кода ManageIQ, платформы управления облачными системами
  5. OpenNews: Red Hat поглотил компанию Inktank, развивающую ФС Ceph. TIBCO купил компанию Jaspersoft
  6. OpenNews: Компания Red Hat опубликовала финансовые показатели и поглотила компанию ManageIQ
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: redhat, deduplication
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  • 1.1, anonimous, 08:55, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    >  Как и в случае других поглощений, компания Red Hat планирует открыть исходные тексты компонентов, образующих продукты Permabit.

    Конечно, Tower не открыли -- и здесь ничего не откроют.

     
     
  • 2.2, Ph0zzy, 09:08, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    смысл в этом тауэре?
    плейбуки все равно в гите.
    запускать их тем же дженкинс можно.
    инвентори лучше динамический из freeipa или еще откуда.
    еслиу нужно что-нибудь веб-образное для написание плейбуков https://www.ansible-playable.com/ - это вполне себе решение.
    Зачем тауэр?
     
     
  • 3.3, Nicknnn, 09:14, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Не важно, нужно или нет, главное не открыли.
     
     
  • 4.5, Ph0zzy, 09:19, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    может потому и не открыли, что не знают куда пристроить в свою экосистему?
    я не спорю, этот момент напрягает, ведь до этого все открывали.
     
  • 4.10, Аноним, 11:14, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Tower является их продуктом Они его продают Если он бесполезен, то в чём смысл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, Аноним, 09:15, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Если хотят использовать в OpenStack или в OpenShift, то придётся открыть ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Аноним, 10:26, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Может это оно конкурентов скупает, тогда, конечно, не откроет.
     
  • 1.6, Аноним, 09:26, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Хорошая новость.
     
  • 1.8, Аноним, 11:09, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    идет по пути МС - те тоже скупали интересные разработки
     
     
  • 2.9, Аноним, 11:12, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Любая крупная компания с менеджментов в здравом рассудке скупает интересные разр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.12, Andrey Mitrofanov, 13:09, 01/08/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    #>>по пути МС - те тоже скупали
    > Любая крупная компания с менеджментов в здравом рассудке скупает интересные разработки.

    "Мы их душили-душили, душили-душили..."(ц)'Любая крупная компания с менеджментов в здравом рассудке'

    "Не мы такие, Микрософт такой. Такой микрософт..,"//

     
  • 1.11, Аноним, 13:07, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Red Hat уже не интересен и не нужен, очередная проприетарь для их платного дистр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, аноним 12, 13:47, 01/08/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так мы узнали, что RedHat глотает!
     

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