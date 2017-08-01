01.08.2017 08:37  Компания Red Hat поглотила Permabit для интеграции технологий дедупликации в RHEL

Компания Red Hat объявила о заключении соглашения о покупке компании Permabit Technology Corporation, специализирующейся на технологиях дедупликации, сжатия данных и динамического выделения места в хранилище ("thin provisioning"). Сумма сделки не сообщается.

Основной целью поглощения является намерение интегрировать поддержку дедупликации данных в дистрибутив Red Hat Enterprise Linux, а также в основанные на нём продукты Red Hat OpenStack Platform, Red Hat OpenShift Container Platform и Red Hat Storage. Интеграция технологий Permabit предоставит пользователям дистрибутива более эффективные решения для хранения данных и образов в системах контейнерной изоляции и виртуализации. Как и в случае других поглощений, компания Red Hat планирует открыть исходные тексты компонентов, образующих продукты Permabit.



