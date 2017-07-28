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28.07.2017 13:35  Релиз оконного менеджера IceWM 1.4

После двух с половиной лет разработки подготовлен новый значительный выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 1.4.0 (почти сразу вышел 1.4.1 с устранением некоторых проблем). Ветка 1.4 продолжает развитие неофициального форка, ответвившегося в декабре 2015 года от заброшенной кодовой базы IceWM. Из особенностей IceWM можно отметить полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню.

По сравнению с выпуском 1.3.12 внесено около 500 изменений. В новую ветку включены накопившиеся за последние годы патчи от сторонних разработчиков, устранена большая порция ошибок и проблем с переносимостью, проведена актуализация кодовой базы, нацеленная на повышение стабильности работы и адаптации к современным реалиям. Шесть старых тем оформления заменены на современные темы CrystalBlue, Helix и NanoBlue.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/bbidulock/i...)
  2. OpenNews: Релиз оконного менеджера IceWM 1.3.12
  3. OpenNews: Увидел свет оконный менеджер IceWM 1.3.8
  4. OpenNews: Запуск графических окружений LXDE и IceWM на платформе Android
  5. OpenNews: Вышел релиз оконного менеджера icewm 1.2.37
  6. OpenNews: Вышли новые версии оконного менеджера IceWM - 1.2.36 и 1.3.3
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: icewm
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  • 1, Аноним, 14:02, 28/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Где можно глянуть скрины новых тем?
     

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