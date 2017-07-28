28.07.2017 13:35  Релиз оконного менеджера IceWM 1.4

После двух с половиной лет разработки подготовлен новый значительный выпуск легковесного оконного менеджера IceWM 1.4.0 (почти сразу вышел 1.4.1 с устранением некоторых проблем). Ветка 1.4 продолжает развитие неофициального форка, ответвившегося в декабре 2015 года от заброшенной кодовой базы IceWM. Из особенностей IceWM можно отметить полноценное управление через клавиатурные комбинации, возможность использования виртуальных рабочих столов, панели задач и меню-приложений. Оконный менеджер настраивается через достаточно простой файл конфигурации, возможно использование тем оформления. Доступны встроенные апплеты для мониторинга CPU, памяти, трафика. Отдельно развивается несколько сторонних GUI для настройки, реализаций рабочего стола и редакторов меню.

По сравнению с выпуском 1.3.12 внесено около 500 изменений. В новую ветку включены накопившиеся за последние годы патчи от сторонних разработчиков, устранена большая порция ошибок и проблем с переносимостью, проведена актуализация кодовой базы, нацеленная на повышение стабильности работы и адаптации к современным реалиям. Шесть старых тем оформления заменены на современные темы CrystalBlue, Helix и NanoBlue.



