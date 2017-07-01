27.07.2017 09:47  Выпуск Rakudo Star 2017.07, дистрибутива Perl 6

Представлен релиз пакета Rakudo Star 2017.07, включающего компилятор Rakudo, виртуальную машину MoarVM, документацию, модули и инструменты, необходимые для разработки на языке Perl 6. Компилятор соответствует спецификации Perl v6.c, за исключением поддержки расширенных макросов, неблокирующего ввода/вывода и ряда мелких особенностей, которые планируется довести до рабочего состояния в будущих выпусках. В качестве виртуальной машины для исполнения байткода предлагается MoarVM, которая проходит все тесты (альтернативный бэкенд на базе JVM пока не обладает всей необходимой функциональностью).

В новой версии налажена работа grammar-debugger и perl6-lwp-simple, обновлена документация, удалён устаревший модуль p6-native-resources, в число зависимостей добавлен модуль perl6-Test-When, модуль tap-harness6 заменил собой tap-harness6-prove6. Объявлена устаревшей утилита panda, вместо которой для установки модулей следует использовать zef.



