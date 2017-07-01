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27.07.2017 09:47  Выпуск Rakudo Star 2017.07, дистрибутива Perl 6

Представлен релиз пакета Rakudo Star 2017.07, включающего компилятор Rakudo, виртуальную машину MoarVM, документацию, модули и инструменты, необходимые для разработки на языке Perl 6. Компилятор соответствует спецификации Perl v6.c, за исключением поддержки расширенных макросов, неблокирующего ввода/вывода и ряда мелких особенностей, которые планируется довести до рабочего состояния в будущих выпусках. В качестве виртуальной машины для исполнения байткода предлагается MoarVM, которая проходит все тесты (альтернативный бэкенд на базе JVM пока не обладает всей необходимой функциональностью).

В новой версии налажена работа grammar-debugger и perl6-lwp-simple, обновлена документация, удалён устаревший модуль p6-native-resources, в число зависимостей добавлен модуль perl6-Test-When, модуль tap-harness6 заменил собой tap-harness6-prove6. Объявлена устаревшей утилита panda, вместо которой для установки модулей следует использовать zef.

  1. Главная ссылка к новости (http://rakudo.org/2017/07/24/a...)
  2. OpenNews: Релиз языка программирования Perl 5.26.0
  3. OpenNews: Первый выпуск компилятора Perl 5 в JVM от проекта Perlito
  4. OpenNews: Выпуск Rakudo Star 2017.04, дистрибутива Perl 6
  5. OpenNews: Состоялся рождественский релиз Perl 6
  6. OpenNews: Ларри Уолл представил Perl 6.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: rakudo, perl
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  • 1, iPony, 10:23, 27/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Есть такое же, но для Swift?
     
  • 2, Аноним, 10:48, 27/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    а как эту сборку установить параллельно с Виндой чтобы не потереть загрузчик ?
     

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