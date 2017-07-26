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26.07.2017 12:09  Intel прекращает выпуск модуля Curie и плат Arduino 101

Компания Intel объявила о прекращении производства микроконтроллеров Intel Curie и построенных на его основе плат Arduino 101 (Curie также используется в платах UDOO). Инженерная поддержка разработчиков решений на базе Curie будет прекращена 15 сентября. Комплект Curie Open Developer Kit больше не будет обновляться, а документация на Intel Curie останется доступной на сайте до 15 июня 2020 года. Организация Arduino.cc заявила, что продолжит поддержку плат Arduino 101 в своей интегрированной среде разработки Arduino IDE. Отмечается, что Intel пытается найти альтернативного поставщика, способного производить платы Arduino 101, которые остаются востребованы сообществом.

  1. Главная ссылка к новости (http://linuxgizmos.com/intel-k...)
  2. OpenNews: Сообщества Arduino.org и Arduino.cc объявили о воссоединении после раскола
  3. OpenNews: Intel опубликовал исходные тексты прошивки платы Arduino 101
  4. OpenNews: Проект Arduino представил новый бренд Genuino и начал производство плат Arduino Gemma
  5. OpenNews: Разногласия основателей Arduino привели к искам и появлению двух проектов Arduino
  6. OpenNews: Проект Arduino представил новые платы, поставляемые с процессорами Intel Quark и ARM Cortex-A8
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: arduino, intel
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  • 1.1, Аноним, 12:29, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Вот как всё может прекратиться в одночастье.
    Нет чипа - нет проекта.
     
     
  • 2.2, eganru, 13:43, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    ну а если делал проект строго для curie, разве не ССЗБ?
    Как вообще можно было начинать делать проект строго для x86, при обилии arm решений достойной функциональности?
     
  • 1.3, Аноним, 13:44, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Альтернативного поставщика своих чипов ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, YetAnotherOnanym, 14:10, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это называется "на кого бы перевести стрелки".
     
  • 1.5, Аноним, 14:38, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Intel пытается найти альтернативного поставщика

    AMD!

     
     
  • 2.6, Клыкастый, 15:23, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    VIA!
     
     
  • 3.7, loiut7fvuy, 16:03, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Зеленоград "НПО Электроника"
     
     
  • 4.9, Baz, 16:11, 26/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    "каптёрка пьяного связиста"
     
  • 1.8, Аноним, 16:08, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Оптимизация производства....
     
  • 1.10, MiB, 16:28, 26/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В сколково надо предложить, там вмиг попилят.
     

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