26.07.2017 12:09  Intel прекращает выпуск модуля Curie и плат Arduino 101

Компания Intel объявила о прекращении производства микроконтроллеров Intel Curie и построенных на его основе плат Arduino 101 (Curie также используется в платах UDOO). Инженерная поддержка разработчиков решений на базе Curie будет прекращена 15 сентября. Комплект Curie Open Developer Kit больше не будет обновляться, а документация на Intel Curie останется доступной на сайте до 15 июня 2020 года. Организация Arduino.cc заявила, что продолжит поддержку плат Arduino 101 в своей интегрированной среде разработки Arduino IDE. Отмечается, что Intel пытается найти альтернативного поставщика, способного производить платы Arduino 101, которые остаются востребованы сообществом.



