25.07.2017 09:16  Выпуск Nuitka 0.5.27, компилятора для языка Python

Состоялся выпуск проекта Nuitka 0.5.27, в рамках которого развивается компилятор, позволяющий транслировать скрипт на языке Python в представление на C++, которое затем можно скомпилировать в исполняемый файл, использующий libpython для обеспечения максимальной совместимости с CPython (используются штатные средства CPython для управления объектами). Обеспечена полная совместимость с актуальными выпусками Python 2.x и 3.x. По сравнению с CPython скомпилированные скрипты демонстрируют в тестах pystone повышение производительности на 258%. Код проекта распространяется под лицензией Apache.

Кроме исправления ошибок и проведения работы по улучшению совместимости с CPython в новой версии добавлена поддержка сборки в Visual Studio 2017, добавлена опция "--python2-for-scons" для выполнения Python2 при вызове Scons (позволяет использовать IDE AnaConda), представлена большая порция оптимизаций производительности, снижено потребление памяти.



