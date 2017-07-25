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25.07.2017 09:16  Выпуск Nuitka 0.5.27, компилятора для языка Python

Состоялся выпуск проекта Nuitka 0.5.27, в рамках которого развивается компилятор, позволяющий транслировать скрипт на языке Python в представление на C++, которое затем можно скомпилировать в исполняемый файл, использующий libpython для обеспечения максимальной совместимости с CPython (используются штатные средства CPython для управления объектами). Обеспечена полная совместимость с актуальными выпусками Python 2.x и 3.x. По сравнению с CPython скомпилированные скрипты демонстрируют в тестах pystone повышение производительности на 258%. Код проекта распространяется под лицензией Apache.

Кроме исправления ошибок и проведения работы по улучшению совместимости с CPython в новой версии добавлена поддержка сборки в Visual Studio 2017, добавлена опция "--python2-for-scons" для выполнения Python2 при вызове Scons (позволяет использовать IDE AnaConda), представлена большая порция оптимизаций производительности, снижено потребление памяти.

  1. Главная ссылка к новости (http://nuitka.net/posts/nuitka...)
  2. OpenNews: Выпуск Nuitka 0.5.26, компилятора для языка Python
  3. OpenNews: Релиз PyPy 5.8, реализации Python, написанной на языке Python
  4. OpenNews: Обеспечена возможность запуска MicroPython в web-браузере
  5. OpenNews: Google представил Grumpy, транслятор кода Python на язык Go
  6. OpenNews: Выпуск языка программирования Python 3.6
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: nuitka, python
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  • 2, A.Stahl, 10:17, 25/07/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    >позволяющий транслировать скрипт на языке Python в представление на C++

    Для хеллоувордщиков сойдёт (а питонисты ведь верещат, что у на их эрзац-языке можно писать что-то серьёзней), но когда Питонист увидит ругань плюсового компилятора, то ему поплохеет. Даже плюсовикам иногда хреново от его выхлопа. Но от этого не умирают, к сожалению.

     
     
  • 4, anon3k, 10:31, 25/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Давайте вместе угадаем как далеко будет послан Stahl после предложения использовать сразу C/Cpp вместо прототипирования на NumPy.
     
  • 3, jOKer, 10:28, 25/07/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Хм... вот если бы его еще можно было использовать, что бы на базе того же django создать веб-сервер, что бы скомпилеванные сервера на гоу и на яве послать в сад... Но что-то я сильно сомневаюсь, что его пороха хватит на такую работу. А жаль.
     

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