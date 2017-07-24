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24.07.2017 22:38  Четвёртый предварительный выпуск Android 8

Компания Google опубликовала четвёртый предварительный выпуск следующей редакции открытой мобильной платформы Android - Android O Developer Preview 4, который станет финальным тестовым выпуском перед релизом. Релиз Android O, также известный как Android 8, ожидается в августе. Для оценки новых возможностей платформы введена программа бета-тестирования, в рамках которой экспериментальную ветку можно установить и поддерживать в актуальном виде через штатный интерфейс установки обновлений (OTA, over-the-air), без необходимости ручной замены прошивки. Обновления доступны для пользователей устройств Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 5X, Nexus 6P и Nexus Player.

По сравнению с третьим предварительным выпуском в Android 8 Developer Preview 4 отмечаются исправления ошибок и оптимизации. API не изменился и зафиксирован на 26 версии (API level 26), до которой также обновлён вспомогательный набор библиотек, SDK, инструменты и эмулятор. Из системных изменений для всех приложений задействован seccomp filter, через который обеспечена блокировка доступа к опасным системным вызовам, которые могут стать объектом атаки, но нетипичны для использования из пользовательских приложений (например, управление разделом подкачки). Для систем ARM64 заблокировано 17 из 271 системных вызовов, а для ARM - 70 из 364.

С общими новшествами Android 8 можно познакомиться в анонсе прошлого тестового выпуска платформы. Среди новинок: режим "картинка в картинке", каналы уведомлений, адаптивные пиктограммы, технология прямого соединения Wi-Fi Aware, фреймворк Telecom, AAudio API для профессиональной обработки звука, универсальные компоненты поддержки оборудования, возможность подключения обработчиков автоматического заполнения форм, включение в поставку библиотеки машинного обучения TensorFlow Lite, средства для управления выводом на несколько экранов, поддержка новых API Java 8.

  1. Главная ссылка к новости (http://android-developers.goog...)
  2. OpenNews: Google представил прослойку для отделения поддержки оборудования от версий Android
  3. OpenNews: Третий предварительный выпуск Android 8
  4. OpenNews: Второй предварительный выпуск Android 8
  5. OpenNews: В Android обеспечена официальная поддержка разработки на языке Kotlin
  6. OpenNews: Google представил Android Go, платформу для телефонов с небольшим ОЗУ
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: android
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  • 1.1, Аноним, 22:54, 24/07/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +1 +/
    Пользователи провалившейся серии устройств, двух уже снятых с продажи устройств,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 22:57, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Nexus 5 получит? Или вы о чем?
     
     
  • 3.5, Аноним, 23:20, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Nexus 5x, Nexus 6p - В Юлмарте их давно нет, в Мвидео нет, в Связном нет, дальше... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.7, Аноним, 00:31, 25/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    В чем проблема Просто на Amazon или Ebay закажи ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.3, Аноним, 23:01, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Тут хотя бы broadpwn закрыли А то получается, незлая компания не может или не... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.4, Anonplus, 23:07, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Самое важное, что вырастет число кастомных прошивок, ведь теперь драйверы перестанут быть привязаны к конкретной версии Андроида и ядра Linux.
     
     
  • 3.6, Аноним, 23:21, 24/07/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вашими устами да мёд бы пить. Только вот Гугл не производит мёд.


     

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