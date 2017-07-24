24.07.2017 22:38  Четвёртый предварительный выпуск Android 8

Компания Google опубликовала четвёртый предварительный выпуск следующей редакции открытой мобильной платформы Android - Android O Developer Preview 4, который станет финальным тестовым выпуском перед релизом. Релиз Android O, также известный как Android 8, ожидается в августе. Для оценки новых возможностей платформы введена программа бета-тестирования, в рамках которой экспериментальную ветку можно установить и поддерживать в актуальном виде через штатный интерфейс установки обновлений (OTA, over-the-air), без необходимости ручной замены прошивки. Обновления доступны для пользователей устройств Pixel, Pixel XL, Pixel C, Nexus 5X, Nexus 6P и Nexus Player.

По сравнению с третьим предварительным выпуском в Android 8 Developer Preview 4 отмечаются исправления ошибок и оптимизации. API не изменился и зафиксирован на 26 версии (API level 26), до которой также обновлён вспомогательный набор библиотек, SDK, инструменты и эмулятор. Из системных изменений для всех приложений задействован seccomp filter, через который обеспечена блокировка доступа к опасным системным вызовам, которые могут стать объектом атаки, но нетипичны для использования из пользовательских приложений (например, управление разделом подкачки). Для систем ARM64 заблокировано 17 из 271 системных вызовов, а для ARM - 70 из 364.

С общими новшествами Android 8 можно познакомиться в анонсе прошлого тестового выпуска платформы. Среди новинок: режим "картинка в картинке", каналы уведомлений, адаптивные пиктограммы, технология прямого соединения Wi-Fi Aware, фреймворк Telecom, AAudio API для профессиональной обработки звука, универсальные компоненты поддержки оборудования, возможность подключения обработчиков автоматического заполнения форм, включение в поставку библиотеки машинного обучения TensorFlow Lite, средства для управления выводом на несколько экранов, поддержка новых API Java 8.



